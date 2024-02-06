ИЭМЗ «Купол» решил повысить возможности «Тора» по поражению дронов

«Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации

«ВК»: Авиаракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в рамках СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению холдинга, заказчиков устраивают и точность, и дальность, и надежность, и простоту в эксплуатации ракета. Там добавили, что точность «Изделия-305» не зависит от дальности применения, передает РИА «Новости».

Разработчик отмечает, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить артиллерийские системы, огневые точки, бронетехнику, здания, и комплексы ПВО противника.

Там добавили, что процесс совершенствования изделия идет непрерывно.

Ранее издание Forbes сообщало, что высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.