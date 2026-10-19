Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
«Калашников» досрочно отгрузил ракеты для зенитного комплекса «Стрела-10»
«Калашников» досрочно поставил партию зенитных ракет 9М333 для «Стрелы-10»
Концерн «Калашников» с опережением сроков поставил заказчику партию высокоточных зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».
Концерн выполняет обязательства 2026 года с опережением графика.
Как сообщает «Калашников», эти изделия пользуются стабильно высоким спросом благодаря их эффективному применению в зоне проведения спецоперации на Украине.
Зенитная управляемая ракета 9М333 работает по принципу «выстрелил – забыл» и предназначена для поражения беспилотников и крылатых ракет в любое время суток в условиях применения оптических помех.
Важным преимуществом ракеты является наличие головки самонаведения с тремя режимами работы: фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. Средняя скорость боеприпаса составляет 550 метров в секунду, он способен поражать цели на высотах от десяти до 3,5 тыс. метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом «Калашников» подписал контракт на поставку дронов «Каракурт» в Индию.
Концерн начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220».
В мае предприятие сообщило о начале поставок дронов «Куб-2» и «Куб-10».