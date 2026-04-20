После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.2 комментария
«Ланцет-Э» представили на выставке DSA в Малайзии
Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» от компании Zala продемонстрировали на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.
Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые представили на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии, сообщает ТАСС. Комплекс был показан в рамках российской экспозиции, организованной «Рособоронэкспортом», который входит в госкорпорацию «Ростех».
На стенде также продемонстрированы разведывательный беспилотный летательный аппарат Z-16Э и барражирующие боеприпасы «Изделие 52Э» и «Изделие 51Э». Организаторы отмечают, что это первая презентация комплекса «Ланцет-Э» на выставке DSA.
До этого «Ланцет-Э» уже был представлен малайзийским специалистам в ходе выставки LIMA 2025.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ZALA продемонстрировала разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.
Обновленный вариант этого беспилотника презентовали иностранным журналистам в рамках Dubai Airshow 2025.
Экспортную модель дрона-камикадзе впервые публично показали на международном форуме вооружений MILEX 2025 в Минске.