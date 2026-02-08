Новейший боеприпас «Рус-ПЭ» испытали в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» успешно прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя концерна «Калашников». Презентация боеприпаса проходит на выставке World Defence Show 2026 в Эр-Рияде. Разработка изделия велась несколько лет, и оно уже было испытано на линии боевого соприкосновения.

По словам представителя концерна, «Рус-ПЭ» отличается простотой применения и уникальной мобильностью – весь комплект переносится одним бойцом. Для запуска не требуется дополнительная техника или инфраструктура: после обнаружения цели военнослужащий устанавливает пусковую установку и осуществляет пуск. Это первый в России переносной боеприпас такого класса.

Как отметил спикер, запуск серийного производства «Рус-ПЭ» намечен на ближайшее время. Он подчеркнул, что подобные барражирующие боеприпасы стали мировой тенденцией, а «Рус-ПЭ» – первый отечественный образец в этом сегменте. При создании учитывался опыт ведущих иностранных компаний, однако разработка российского изделия стала уникальной в своем роде.

Ключевая особенность системы – двухканальная головка самонаведения, позволяющая работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах с применением элементов искусственного интеллекта. Боеприпас оснащён носителем с X-образной схемой аэродинамических поверхностей, боевой частью и аппаратурой управления.

Запуск «Рус-ПЭ» осуществляется из переносного транспортно-пускового контейнера с помощью пневматического старта. В автономном режиме система способна самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели благодаря внедрённым алгоритмам искусственного интеллекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

Россия впервые презентовала новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

Компания ZALA впервые демонстрировала беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.