  Новость часа: СК: Исполнитель покушения на генерала Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины
    Ненависть к России вызвала кризис в Эстонии
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и РСЗО Himars
    Назван ключевой непубличный советник Белого дома по Украине
    Перед открытием Олимпиады в Италии произошли диверсии на ж/д
    Институт Пушкина назвал общее количество слов современного русского языка
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    8 февраля 2026, 10:59 • Новости дня

    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой

    Tекст: Дарья Григоренко

    В тени громких заявлений Белого дома, заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер стал ключевой фигурой, формирующей новую линию США по отношению к Европе, выступая против расширения НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, за кулисами формирующейся внешнеполитической линии администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса ключевую роль играет Энди Бейкер. Несмотря на крайне низкий публичный профиль, Бейкер оказывает заметное влияние на политику Вашингтона, особенно в вопросах отношений с союзниками в Европе и формирования новых приоритетов национальной безопасности США.

    Идеологически Бейкер близок к крылу «реалистов» в Республиканской партии, скептически относящихся к военному вмешательству за рубежом и традиционным американским альянсам. Администрация называет это подходом «гибкого реализма», где национальные интересы США ставятся выше абстрактных идеалов и международных обязательств. По мнению ряда европейских дипломатов, именно влияние Бейкера объясняет новую конфронтационную риторику Вашингтона в отношениях с Европой.

    В Белом доме Бейкера характеризуют как выдающегося стратега и интеллектуала, чьи идеи находят поддержку и у вице-президента, и у таких единомышленников, как Элбридж Колби. Их объединяет желание переориентировать ресурсы США на противодействие Китаю и сократить присутствие в Европе. Эксперты считают, что «гибкий реализм» Бейкера и его влияние на Вэнса могут существенно определять внешнюю политику республиканцев в будущем, особенно если последний станет кандидатом на президентских выборах 2028 года.

    Ранее сообщалось, что непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос.

    6 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    @ Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Президент Эстонии Алар Карис своими заявлениями о поддержке прямых переговоров между ЕС и Москвой вызвал резкую критику со стороны правительства одной из самых радикально настроенных по отношению к России стран Евросоюза, пишtт Bloomberg.

    На пресс-конференции в Таллине 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление». По его мнению, слова Кариса о неучастии Евросоюза в переговорном процессе по Украине ошибочно, указав, что ЕС продолжает контактировать с Киевом.

    По мнению издания, несмотря на то, что пост президента Эстонии символический, отрицательная реакция на предложение Карис отражает распространенное беспокойство в прибалтийских странах, где идея возобновления диалога с Россией стала табу.

    Напомним, помимо инициативы о возобновлении контактов с Москвой Карис допустил временный отказ Киева от территориальных претензий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политики в Латвии и Эстонии выступили за прямые переговоры с Россией. Захарова объяснила инициативу прибалтийский стран сесть за стол переговоров с Россией усталостью от сидения «под столом».

    Германский политолог Александр Рар объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – указал Рар.

    6 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    5 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ

    Американист Дудаков: США нежеланием продлить ДСНВ сами себе выстрелили в ногу

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Белый дом надеется, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Но блеф администрации Дональда Трампа ведет к тому, что американцы сами себе стреляют в ногу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением ДСНВ и отсутствием реакции США на предложение России о создании потолка ограничений еще на год.

    «5 февраля уходит эпоха договоров от ОСВ-I до СНВ-III. Впервые юридически перестают действовать соглашения, которые обеспечивали международную стратегическую безопасность на протяжении последних практически 50 лет», – отметил американист Малек Дудаков. Впрочем, он допустил, что администрация Дональда Трампа может в ближайшие недели дать согласие добровольно соблюдать прежние договоренности.

    Но, как бы то ни было, перспективы продления или переподписания ДСНВ остаются крайне туманными, добавил собеседник. «При этом соглашение отвечает интересам не только глобального человечества, но и конкретно США», – считает эксперт.

    Политолог напомнил, что Америка испытывает большие проблемы с наращиванием ядерного потенциала. «Последний боезаряд они добавляли в свой арсенал еще в начале 1990-х годов. Кроме того, колоссальные трудности наблюдаются с носителем ядерного оружия – Штатам приходится до сих пор использовать ракеты Minuteman III, которым 50 лет. Программы по замещению и обновлению идут, что называется, ни шатко ни валко», – детализировал Дудаков.

    Он подчеркнул, что у США «даже близко нет аналогов российских носителей вроде «Буревестника», «Посейдона», «Сармата». Более того, у американцев до сих пор нет и гиперзвукового оружия и неизвестно, когда оно появится. «Вряд ли раньше начала 2030-х годов», – отметил спикер. По его мнению, продление ДСНВ хотя бы в какой-то степени купировало бы отставание Вашингтона.

    Но в перспективе в отсутствие соглашения Россия продолжит укреплять лидирующие позиции, а Китай – активно наращивать свой ядерный потенциал. «Мы наблюдаем «гонку на троих», и Штаты занимают в ней последнее место. Белый дом блефует и надеется, что Москва повлияет на Пекин и убедит КНР присоединиться к большому трехстороннему соглашению. Но я думаю, это крайне маловероятно. Американцы сами себе стреляют в ногу. В американской внешней политике это происходит не первый и не последний раз», – заключил Дудаков.

    Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением ДСНВ и отсутствием реакции Вашингтона на предложение Москвы о создании потолка ограничений еще на год. «В любом случае Российская Федерация сохранит свой ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений. И, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В среду МИД заявил, что Москва после истечения срока ДСНВ не считает стороны договора связанными какими-либо обязательствами и симметричными декларациями. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте министерства. В заявлении также отмечается, что Россия сохраняет за собой право выбора дальнейших шагов.

    «Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – говорится в сообщении. Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

    «На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», – акцентируют в дипведомстве.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прекращение действия ДСНВ создало угрозу для глобальной безопасности. «Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы России и США – двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия. Это серьезный момент для международного мира и безопасности», – сказал он.

    Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США.

    «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. Соответственно, срок действия документа завершается 5 февраля.

    Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали «джентльменской», однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

    5 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ
    @ Francis Chung/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Президент США Дональд Трамп, который в сентябре 2025 года с расположением отнесся к идее продления ДСНВ, в январе привычно сменил позицию, заявив, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и выразил надежду на то, что в любом новом соглашении примут участие другие стороны.

    «Нам стоит поручить нашим специалистам поработать над новой, улучшенной  и модернизированной версией договора длительного действия, который будет работать долго, а не требовать продления. Новый ДСНВ исправит сделку, которая было плохо заключена США и, кроме того, серьезно нарушалась», – написал Трамп в соцсети Truth.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что любой новый пакт о контроле над вооружениями должен включать Китай, несмотря на то, что ядерные запасы Пекина значительно меньше, чем у США и России, и любой потолок, который может быть установлен соглашением, не будет симметричным по отношению к арсеналу Китая, пишет ABC News.

    «Президент ранее ясно давал понять, что для достижения подлинного контроля над вооружениями в XXI веке невозможно обойтись без участия Китая из-за его огромных и быстро растущих запасов», – сказал Рубио.

    Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что его страна не будет участвовать в трехстороннем соглашении.

    «Ядерные силы Китая и США находятся на совершенно разных уровнях, и просить Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе несправедливо и неразумно», – сказал он.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Axios узнал, что Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ.

    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    6 февраля 2026, 18:47 • Новости дня
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо

    СМИ: США проводят ревизию своего курса в Африке из-за России

    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Администрация США пересматривает свою стратегию на африканском континенте, стараясь вписать ключевые страны региона в рамки концепции America First («Америка прежде всего»).

    Как отмечается в материале издания «Африканская инициатива», речь идет не о новом подходе, а о возвращении к неоколониальным практикам с учетом усиливающейся позиции России в регионе. Особое внимание уделяется странам Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигеру: Вашингтон стремится подорвать их сотрудничество с Москвой, видя в этом угрозу своему влиянию.

    В январе делегация США во главе с первым заместителем госсекретаря Кристофером Ландау и главой AFRICOM генералом Дагвином Андерсоном посетила четыре страны, ключевой точкой стал Джибути с крупнейшей американской базой Camp Lemonnier. Как отмечает издание, участие военного руководства подчеркивает обеспокоенность США ростом российского влияния и попытку скорректировать позиции государств, склоняющихся к взаимодействию с Россией за пределами американской орбиты.

    Переговоры делегации США с африканскими лидерами свелись к стандартным темам: оборона, борьба с терроризмом, пиратством и миротворческие операции, без предложения новой экономической повестки. Безопасность используется как универсальный предлог для сохранения военного присутствия и контроля над регионом, а истинная цель – недопущение сближения африканских стран с Россией.

    Позже регион посетил сотрудник Госдепа Ник Чекер, предварительно разослав дипмиссиям инструкцию «готовить почву» для переговоров с позиции силы. Его турне охватило страны Сахеля, которые выбрали суверенный путь и стали выстраивать отношения с внешними партнерами, прежде всего Россией, на принципах равноправия. Официально целью приезда было «донести уважение к суверенитету» и обозначить «новый курс», но, по сути, США вернулись к старым требованиям: перестать сотрудничать с Россией, провести выборы по американским лекалам и прекратить деятельность переходных властей.

    В то же время для американской политики характерны попытки действовать через «лесть, подкуп и угрозы», чтобы не допустить, как заявляют сами стратеги США, «тотального доминирования» Москвы в регионе. В январе на пост заместителя госсекретаря по Африке предложен Фрэнк Гарсия, связанный с военной разведкой и «силовыми» методами, а сам Чекер имеет опыт работы в ЦРУ, что свидетельствует о формировании в Госдепе команды «ястребов», предпочитающих ультиматумы и давление понятиям диалога и партнерства.

    7 февраля 2026, 01:22 • Новости дня
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отменяет дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в отношении продукции из Индии в связи с приобретением ею российской нефти, говорится в соответствующем указе.

    Согласно документу, с 7 февраля индийские товары, ввозимые в США, больше не будут облагаться этими пошлинами, передает ТАСС.

    Однако в опубликованном указе подчеркивается, что Вашингтон может вновь ввести аналогичные меры. В случае, если Индия «возобновит» закупки нефти у России, американская администрация оставляет за собой право восстановить прежние тарифы.

    Белый дом сообщил, что США и Индия достигли промежуточных договоренностей о торговле и взаимном снижении пошлин. Индия согласилась упразднить или снизить пошлины на все промышленные товары из США, а также на широкий перечень продовольственной и сельскохозяйственной продукции. В ответ Соединенные Штаты снизят до 18% взаимные пошлины на импорт текстиля, органических химикатов и определенного оборудования индийского производства. Кроме того, Вашингтон обещал отменить пошлины на ряд товаров в сферах фармацевтики, драгоценных камней и авиационных деталей.

    Кроме того, США пригрозили ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из государств, которые импортируют товары или услуги из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки российской нефти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Индия официально не объявляла о планах прекратить закупки нефти у России.

    6 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    Администрация США заявила о намерении заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями, в которое должен быть включен Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

    Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

    Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, прежний договор ДСНВ был признан им несовершенным, так как он не включал Китай и не охватывал ядерные вооружения театра военных действий.

    Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что США и Россия больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

    6 февраля 2026, 00:11 • Новости дня
    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам

    Tекст: Катерина Туманова

    США намерены продолжать с Россией диалог после окончания действия Договора о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с тем, чтобы выработать новое соглашение, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Президент хочет, чтобы наши эксперты по ядерному вопросу разработали новый, улучшенный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени. И именно это США будут обсуждать с русскими», – заявила она на брифинге.

    Напомним, ранее 5 февраля Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ в соцсети Truth, почти теми же словами обозначив намерение создать новый документ, а не пролонгировать старый.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Axios узнал, что Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ.

    5 февраля 2026, 13:38 • Новости дня
    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    @ Allison Robbert/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия, США и Украина достигли договорённости об обмене 314 военнопленными, а в ближайшие недели ожидается новый этап продвижения переговоров, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Соглашение по обмену военнопленными между Россией, Украиной и США было достигнуто.

    «Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 заключенными – это первый подобный обмен за пять месяцев», – написал он.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Обсуждения продолжатся, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс.».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят в позитивной атмосфере.

    6 февраля 2026, 16:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал критику США по поводу условий ДСНВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После того как США назвали ДСНВ «несовершенным», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобного соглашения, охватывающего только Россию и США, больше не будет.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был несовершенным. Он отметил, что Госдеп США раскритиковал договор из-за того, что он не охватывал тактическое ядерное оружие и не включал Китай, пишет РИА «Новости».

    В ответ Медведев поинтересовался, почему не учитываются Британия, Франция и гиперзвуковое оружие, и заявил: «Заявление Вашингтона означает только одно – договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!».

    Срок действия российско-американского ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что после истечения срока Россия готова продолжать придерживаться ограничений по договору в течение года, если США ответят взаимностью. Путин пояснил, что соблюдение ограничений по ДСНВ даст результат, только если обе стороны выполняют обязательства.

    Ранее Медведев разместил в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко» по поводу окончания действия ДСНВ между Россией и США.

    Позже глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр отметила, что Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США.


    5 февраля 2026, 17:22 • Новости дня
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев на полях переговоров по Украине, пишет Axios.

    Источники Axios отметили, что обсуждение велось в течение последних 24 часов, передает ТАСС. Не уточняется, была ли достигнута финальная договоренность по данному вопросу.

    Тем не менее собеседники издания считают, что стороны приблизились к соглашению. Окончательное решение должен утвердить каждый из лидеров двух стран.

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Накануне МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    6 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    7 февраля 2026, 01:50 • Новости дня
    Reuters рассказало о переговорах США и Киева по украинскому урегулированию

    Reuters: Территориальный вопрос по Украине не решен

    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения Киева с Москвой уже в марте, при этом территориальный вопрос по-прежнему не решен, сообщает Reuters.

    Источники Reuters отметили, что «сроки, вероятно, сдвинутся, учитывая отсутствие согласия по ключевому вопросу о территории». «В территориальном вопросе по-прежнему нет никакого прогресса», – заявил источник.

    В Киеве при этом выразили открытость к поиску «творческих решений», включая создание демилитаризованной зоны или зоны свободной торговли. Кроме того, статус Запорожской АЭС остается предметом разногласий на переговорах сторон, передает РИА «Новости».

    В обсуждаемом США и Украиной плане предполагается, что любое соглашение по урегулированию конфликта будет вынесено на референдум. По информации агентства, референдум должен пройти одновременно с национальными выборами на Украине.

    Reuters приводит слова одного из источников: «Американцы торопятся». Он заявил, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев. Два источника сообщили, что обсуждалась возможность проведения национальных выборов и референдума в мае. Однако некоторые источники сочли предложенные сроки нереалистичными.

    Киев отказывается заключать мирное соглашение без гарантий безопасности от США и других стран, отмечает агентство. Американские переговорщики выразили мнение, что у администрации США будет меньше времени на закрепление соглашения по мере приближения ноябрьских выборов в американский Конгресс. Переговорная группа США, возглавляемая Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, рекомендовала украинским коллегам ускорить проведение голосования на недавних встречах в Абу-Даби и Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой. Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине.  Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    Серия взрывов прогремела в Одессе
    Россия указала Израилю на снос мемориалов советским солдатам в Европе
    Новейшая РСЗО «Сарма» впервые представлена за рубежом
    Появились данные об обучении инструкторами ГУР МО Украины террористов в Мали
    Опубликованы данные Госархива Курской области об убийстве нацистами 300 женщин
    Стала известна дата возвращения Ефремова на театральную сцену
    В результате падения Mercedes с эстакады МКАД на Hyundai погибли два человека

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Ненависть к России вызвала кризис в Эстонии

    Президент Эстонии Алан Карис внезапно высказался за переговоры с Россией – и тут же из-за этого подвергся яростной критике со стороны собственных подчиненных. Как говорят политологи, Карис «словно ледокол, взламывает прежние пропагандистские установки». Зачем ему это и кто решается спорить с ним? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
