Рособоронэкспорт: Военная продукция России подтвердила эффективность в бою

Tекст: Дарья Григоренко

Выставка World Defense Show 2026 пройдет в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля. Михеев отметил: «Ожидаем внимание к нашей продукции не только со стороны ближневосточных партнеров, но и представителей других регионов. Ее главное конкурентное преимущество – подтвержденные в реальных условиях характеристики, а также то, что при создании и модернизации российских образцов учитывался опыт современных боевых действий», передает ТАСС.

По его словам, наибольший интерес у зарубежных партнеров вызывают истребители Су-57Э и Су-35, вертолет Ка-52Э, танк Т-90МС, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет-Э» и беспилотники.

Кроме них, среди востребованных образцов – системы залпового огня «Сарма» и «Торнадо», тяжелые огнеметные комплексы ТОС-1А и ТОС-2 «Тосочка», бронемашины «Тигр» и «Тайфун», зенитные комплексы С-400 «Триумф», «Викинг», семейство «Тор», «Панцири», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и «Игла-С».

Как подчеркнул Михеев, высокие позиции на мировом рынке благодаря эффективности на поле боя также занимают барражирующие боеприпасы «Куб», разведывательные БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», а также новые модели «Скат 350М» и Supercam S350. Существенным спросом пользуются и средства противодействия беспилотникам.

Накануне Ростех пообещал впервые представить на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде новейший снаряд для дистанционного поражения беспилотников, сообщили в госкорпорации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие». Концерн «Ростех» начал поставлять в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от дронов.

Антидроновые патроны IGLA 100 поступили на вооружение российских военных.