Эффективность ЗРК «Тор» против БПЛА доказали боевым опытом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, эффективность зенитных ракетных комплексов семейства «Тор» против беспилотников подтверждена практикой применения, передает ТАСС. Дзиркалн добавил, что комплексы обладают особенностями, которые отличают их от аналогов: возможность вести стрельбу в движении, работать по высокоманевренным целям, а также имеют вертикальный пуск и минимальное время реакции. Он подчеркнул: «Не просто высокая эффективность, а высокая гарантированность уничтожения БПЛА доказана опытом боевого применения». Он добавил, что при выборе продукта важную роль для иностранных заказчиков играют финансовые возможности, площадь обороняемой территории и размер страны-импортера. В концерне считают, что экспортный потенциал комплексов семейства «Тор» очень велик и не является полностью раскрытым на рынке вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке Aero India назвали основные преимущества российского зенитного ракетного комплекса «Тор». Эксперт отметил, что американские системы HIMARS являются легкими целями для российских средств противовоздушной обороны. В Белоруссию прибыла батарея российских ЗРК «Тор-М2».