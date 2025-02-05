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    ВСУ отказались от методик НАТО в пользу советского боевого опыта
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    Историк Мясников: Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой Сталина
    Зеленский признал потерю Украиной богатых полезными ископаемыми территорий
    Нетаньяху решил попросить у Трампа оружие для удара по Ирану
    Финляндия ускорила вырубку лесов после отказа от древесины из России
    Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии вежливыми джихадистами
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    24 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    35 комментариев
    5 февраля 2025, 06:30 • Новости дня

    Зенитчик назвал HIMARS легкими целями для российских ПВО

    Российские зенитчики быстро научились сбивать ракеты HIMARS на Украине

    Tекст: Максим Попов

    ЗРК «Бук-М2» на донецком направлении успешно справляется с поражением ракет американской РСЗО HIMARS, которую ранее считали сложной целью, сообщили в Минобороны.

    Как отметил заместитель командира зенитно-ракетной батареи ЗРК «Бук-М2» Павел Иванов, американские РСЗО HIMARS больше не представляют сложной цели для российской ПВО, передает РИА «Новости».

    РСЗО типа HIMARS для нас уже легкая цель. Сначала она представляла сложность, но сейчас все расчеты научились с ней работать. Поэтому особого труда для сбития этой цели для нас нет», - приводит агентство слова Иванова.

    Подразделение сейчас действует на донецком направлении, где помимо HIMARS успешно сбивает крылатые ракеты Storm Shadow, что представляет большую сложность из-за низкой высоты полета. В спектр задач также входят авиационные вооружения, такие как управляемые авиабомбы и противолокационные ракеты.

    Иванов пояснил, что воздушные цели обнаруживаются на расстоянии до 100 км, поражаются до 45 км, а время от обнаружения до поражения составляет от 10 до 40 секунд. «Если цель попадает в зону поражения комплекса, она поражается со стопроцентной вероятностью», – добавил он.

    Офицер также рассказал о тактиках ВСУ, использующих ложные цели для разрядки системы ПВО перед основными ударами. При этом он пояснил, что российская система ПВО настолько насыщенна, что вероятность поражения целей остается высокой.

    По словам военного, вокруг охраняемых объектов всегда выстроена эшелонированная стена ПВО с различными ЗРК, включая «Стрела», «Тунгуска», «Панцирь», «Тор» и «Бук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне силы ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», американский снаряд РСЗО HIMARS и 68 беспилотников ВСУ.

    4 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Рогов: Сбитый украинский Су-27 поверг в уныние летчиков ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что сбитый украинский истребитель Су-27, пилотируемый асом Иваном Болотовым, вызвал упадок настроения среди летчиков ВСУ.

    Рогов заявил, что уничтожение украинского истребителя Су-27 стало серьезным ударом по моральному духу оставшихся летчиков вооруженных сил Украины.

    Он отметил, что потеря капитана Ивана Болотова, который считался асом среди украинских летчиков, повлекла за собой уныние среди военных пилотов, передает РИА «Новости».

    «Сбитый истребитель и смерть Болотова повергли в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ», – подчеркнул Рогов.

    По словам Рогова, капитан Болотов участвовал в боевых действиях с февраля прошлого года и считался опытным и перспективным пилотом. Он отметил, что командование ВСУ имело на него большие планы. Как заявил Рогов, в условиях потери таких специалистов, как Болотов, Украина все чаще обращается за помощью к западным военным, особенно из стран Евросоюза, чтобы удержаться у власти.

    Ранее министерство обороны подтвердило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-27. Впоследствии 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    Украинский летчик-истребитель капитан Иван Болотов погиб во время боевого вылета, заявила 831-я бригада тактической авиации воздушных сил Украины.

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    4 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины

    Германский политолог Рар: Для Трампа война – это бизнес, а Шольц руководствуется моралью

    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если для Дональда Трампа военный конфликт – это бизнес, и США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева, то Олаф Шольц наивно пытается руководствоваться моралью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ назвал эгоистичным требование главы Белого дома о поставках металлов с Украины.

    «Олаф Шольц, который подверг критике предложение Дональда Трампа, размышлял как представитель либеральных элит Европы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он указал на отличие позиций политиков.  Так, американский президент считает, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и Украина должна расплачиваться своими ресурсами за предоставленную в будущем военную помощь, уточнил собеседник.

    «Для Трампа война – это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более что в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят», – детализировал эксперт. «Между тем канцлер ФРГ руководствуется моралью. Украина, по его мнению, «защищает свободу Европы», и поэтому должна быть вооружена бесплатно», – продолжил спикер. Рар отметил, что в Европе – в отличие от Штатов – «наивно верят в возможную победу Киева».

    Иной точки зрения придерживается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. Он напомнил, что ФРГ продолжает занимать первое место среди стран ЕС и Британии по объему поддержки, направляемой Украине.

    «Учитывая масштабы направляемых Берлином средств, а также подписанный им и Киевом в феврале прошлого года договор о гарантиях безопасности, неудивительно, что власти Германии и сами заинтересованы в редкоземельных металлах Украины, играющих значительную роль в производстве военной продукции», – отметил эксперт.

    «ФРГ, вероятно, будет играть ключевую роль в восстановлении страны после конфликта. Поэтому Берлин, разумеется, заинтересован в сохранении этих драгоценных ресурсов за Киевом», – заключил Кузьмин.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь. По его мнению, такая позиция американского лидера является «крайне эгоистичной и эгоцентричной».

    Немецкий политик считает, что ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта. «Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Киев сможет финансировать свою реконструкцию», – пояснил Шольц.

    Напомним, в понедельник Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет The Hill, неясно, касается ли заявление американского президента таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны».

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Отмечается, что совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    Владимир Зеленский уже предлагал Вашингтону доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы». В Верховной раде подчеркивали, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Депутат Максим Бужанский указывал, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    5 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта

    Зеленский заявил об отказе проводить выборы на Украине до окончания горячей стадии конфликта

    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта
    @ Dominika Zarzycka/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине не состоятся до завершения горячей стадии конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции для их проведения в условиях войны.

    По словам Зеленского выборы на Украине не будут проводиться, пока не завершится горячая стадия конфликта и не будет снято военное положение, передает ТАСС.

    Такое заявление он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, отвечая на вопросы о своей легитимности. Зеленский подчеркнул, что не против выборов, но для их проведения необходимо изменение Конституции. Он также отметил, что «если прекратить военное положение сейчас, большая часть армии вернется домой, к своим семьям».

    До этого советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что план США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами. Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

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    4 февраля 2025, 14:42 • Новости дня
    Степашин назвал присоединение Западной Украины к СССР ошибкой Сталина
    Степашин назвал присоединение Западной Украины к СССР ошибкой Сталина
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший председатель правительства России Сергей Степашин заявил, что одной из ключевых ошибок Иосифа Сталина перед Великой Отечественной войной было присоединение Западной Украины к СССР.

    Степашин, выступая на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце, заявил, что Иосиф Сталин совершил одну из главных ошибок, присоединив Западную Украину к Советскому Союзу, передает ТАСС. По его словам, это решение не позволило создать новую линию обороны.

    Кроме того, Степашин выразил мнение, что 90% так называемых западных украинцев воевали против Советской армии в роли полицаев.

    Он подчеркнул, что распространение нацистских идей на территории Украины стало следствием этой ошибки. Он отметил, что такая «зараза» проникла в Киев, Одессу и Харьков.

    Ранее председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков.

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    4 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    Киев заявил об «этнической ненависти» в связи с гибелью украинца в Братиславе

    Politico: Украина обвинила Словакию в этнической ненависти после гибели гражданина в Братиславе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, заподозрив, что за гибелью украинца в словацкой столице могла стоять «этническая ненависть», сообщило издание Politico.

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, пишет Politico.

    «Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения к ответственности», – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях в понедельник вечером.

    «Мы не можем исключить этническую ненависть как одну из причин этого преступления», – написал глава МИД Украины.

    Словацкие медиа сообщили, что жертва, личность которой не раскрывается, была избита охраной торгового центра и, возможно, полицейским патрулем после того, как его якобы поймали на краже 30 января. Нападение было зафиксировано камерой и сообщено парамедиком.

    Смерть украинца привлекла внимание на фоне обострения отношений между странами, вызванного отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию в Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проблемы с потерей доходов от транзита газа вызваны действиями Владимира Зеленского.

    Смертью гражданина Украины в Братиславе первоначально занимался местный полицейский участок, но вскоре национальная полиция страны решила взять расследование на себя из-за «множественных неясностей в подходе полиции, который станет предметом дальнейшего расследования».

    «Мы будем внимательно изучать это дело, чтобы убедиться, что все полицейские, если они находятся под подозрением, выполнили свои обязанности», – заявила временный президент Словацкой национальной полиции Яна Машкарова.

    Посольство Украины в Братиславе также заявило, что не исключает возможности этнического мотива преступления, учитывая всплеск антииукраинских настроений в словацком обществе.

    Ранее в Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обвинил Украину в причастности к кибератаке на страну.

    Также Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в Словакии являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.

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    4 февраля 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский признал потерю Украиной богатых полезными ископаемыми территорий

    Зеленский признал, что предложил Трампу ископаемые на утерянных Киевом территориях

    Зеленский признал потерю Украиной богатых полезными ископаемыми территорий
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на территориях, неподконтрольных Киеву.

    На встрече с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что предложил США разработку полезных ископаемых на территориях, не находящихся под контролем Киева, сообщает ТАСС. По словам Зеленского, эти территории богаты полезными ископаемыми и редкоземельными металлами, он выразил готовность сотрудничать с партнерами, которые оказывают помощь Украине в защите ее земель.

    Глава Украины отметил, что переговоры по этому вопросу начались еще в сентябре, когда он встречался с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Зеленский выразил открытость к инвестициям американских компаний, отметив, что если эти регионы останутся под контролем России, то туда могут прийти компании из других стран.

    Напомним, Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства, а также, какие еще факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    4 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Зеленский потребовал ядерное оружие за отказ принять Украину в НАТО
    Зеленский потребовал ядерное оружие за отказ принять Украину в НАТО
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Зеленский заявил о желании получить ядерное оружие и ракеты для Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN. Глава Украины подчеркнул, что Украина должна иметь достаточно вооружений, чтобы остановить возможные угрозы со стороны России.

    «Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», – сказал Зеленский. Он считает, что конфликт между с Россией начался с целью предотвратить вступление Украины в альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет. Он также обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

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    4 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Названы страны с территориальными претензиями к Украине

    infoBRICS: Украину могут ждать территориальные претензии от соседних стран

    Названы страны с территориальными претензиями к Украине
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская политика может привести к территориальным претензиям соседних стран, включая Польшу и Венгрию, из-за напряженности с этническими меньшинствами, пишет издание infoBRICS.

    Как сообщает infoBRICS, украинская политика в отношении этнических меньшинств может привести к территориальным претензиям со стороны соседних стран, передает РИА «Новости».

    В частности, отношения с Румынией осложняются из-за радикального национализма и шовинистической языковой политики, что усиливает этническую и религиозную напряженность. В статье также упоминаются случаи поджогов румынских церквей и нападений на священнослужителей.

    Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что при развале Украины как независимого государства, Польша и Венгрия могут предъявить территориальные претензии. В январе министерство иностранных дел Украины заявило о готовности заменить Венгрию в НАТО и ЕС, что вызвало резкую реакцию со стороны Будапешта.

    В статье также сообщается о недавней обеспокоенности Венецианской комиссии по поводу обращения Украины с этническими меньшинствами, среди которых находятся и этнические русские.

    Ранее председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков, а The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

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    4 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков: Трамп предложил Киеву закупать у Вашингтона военную помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа о желании получить редкоземельные металлы с Украины представляют собой предложение киевскому режиму покупать военную помощь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это предложение [Украине] покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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    4 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Названы версии убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Месть названа одной из версий убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи рассматривают несколько возможных мотивов убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, включая личную месть.

    Следствие прорабатывает несколько версий причин убийства Армена Саркисяна – главы Федерации бокса ДНР, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Среди рассматриваемых мотивов фигурирует личная месть, сообщил собеседник агентства.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Ранее сообщалось, что неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве. Также сообщалось, что взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» устроил мужчина, который погиб, его личность устанавливается.

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    4 февраля 2025, 10:31 • Новости дня
    Шольц назвал эгоистичным требование Трампа о поставках металлов с Украины
    Шольц назвал эгоистичным требование Трампа о поставках металлов с Украины
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь, отметив, что это эгоистичный подход.

    Шольц раскритиковал президента США за его требование к Украине по поставкам металлов в обмен на оказание помощи, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Немецкий канцлер считает, что такое требование является крайне эгоистичным и эгоцентричным, поскольку использование ресурсов Украины для финансирования оборонной поддержки противоречит интересам страны.

    По мнению Шольца, ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта.

    Канцлер Германии добавил, что поддержка Украины должна основываться на долгосрочных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах на Украине взамен на помощь США. В ответ украинские СМИ указали, что львиная доля этих металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях.

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    4 февраля 2025, 21:39 • Новости дня
    Уволившаяся чиновница Минпросвещения вновь высказалась о дискотеках в школах

    Уволившаяся чиновница Минпросвещения Агре вновь выразила надежду на возвращение дискотек в школы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наталья Агре, покидая пост директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения, снова выразила надежду на возвращение школьных дискотек, подчеркнув их важность для развития неформального общения и творчества среди детей.

    «Да, я очень надеюсь, что школьные дискотеки вернутся. Дети будут готовить списки песен, игра на гитаре и других инструментах станет опять популярной у детей, а девочки и мальчики будут ждать этих прекрасных неформальных мероприятий, чтобы пригласить на танец и проводить домой», – заявила она, передает ТАСС.

    Кроме того, она добавила, что видит в этих мероприятиях не только развлечение, но и возможность для детей завести дружбу и даже начать отношения, которые могут перерасти в нечто большее во взрослой жизни. Агре выразила надежду, что школьная любовь сможет пронестись через годы и стать основой для создания крепких семей.

    Наталья Агре ранее высказалась о важности создания условий для начала романтических отношений у детей, подчеркивая роль школьных дискотек, которые могут стать основой для этих условий. Позже она сообщила о своем увольнении.

    Первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в 16-17 лет романтические отношения вообще не нужно провоцировать, так как первая школьная любовь, как правило, ничем хорошим не заканчивается.

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    4 февраля 2025, 11:28 • Новости дня
    Захарова возмутилась молчанием правозащитников после удара ВСУ по автобусу с детьми
    Захарова возмутилась молчанием правозащитников после удара ВСУ по автобусу с детьми
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение отсутствию реакции международных организаций на удар ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области.

    В своем Telegram-канале она выразила свое негодование, потребовав от международных организаций и правозащитных структур объяснений.

    «Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат «стратегическое молчание?» – указала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника ВСУ на школьный автобус в Запорожской области получили ранения пятеро детей и водитель, состояние которого оценивается как тяжелое.

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    4 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    OMV заявила о выигрыше арбитража у Газпрома по австрийскому контракту

    Tекст: Александра Юдина

    Австрийская компания OMV заявила, что якобы выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Согласно отчету австрийской OMV, компания якобы выиграла арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию, передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате OMV «зачла 48 млн евро в счет своих обязательств по договору».

    Также в OMV заявили, что «в свете благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года австрийская компания уже заявляла, что выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро. В мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

    Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

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    4 февраля 2025, 13:08 • Новости дня
    Песков отметил героизм погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова

    Песков назвал героем погибшего в Курской области вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова

    Песков отметил героизм погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова
    @ primorsky.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал погибшего вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова героем, отметив его вклад в создание приморского добровольческого отряда «Тигр», которым он командовал.

    Песков выразил глубокое уважение к памяти погибшего вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Ефремов, бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр», проявил героизм при исполнении своих обязанностей и внес значительный вклад в развитие батальона.

    «Геройский человек геройски погиб», – заявил Песков.

    Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что известный под позывным «Кубинец» Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине.

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