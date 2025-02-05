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Зенитчик назвал HIMARS легкими целями для российских ПВО
Российские зенитчики быстро научились сбивать ракеты HIMARS на Украине
ЗРК «Бук-М2» на донецком направлении успешно справляется с поражением ракет американской РСЗО HIMARS, которую ранее считали сложной целью, сообщили в Минобороны.
Как отметил заместитель командира зенитно-ракетной батареи ЗРК «Бук-М2» Павел Иванов, американские РСЗО HIMARS больше не представляют сложной цели для российской ПВО, передает РИА «Новости».
РСЗО типа HIMARS для нас уже легкая цель. Сначала она представляла сложность, но сейчас все расчеты научились с ней работать. Поэтому особого труда для сбития этой цели для нас нет», - приводит агентство слова Иванова.
Подразделение сейчас действует на донецком направлении, где помимо HIMARS успешно сбивает крылатые ракеты Storm Shadow, что представляет большую сложность из-за низкой высоты полета. В спектр задач также входят авиационные вооружения, такие как управляемые авиабомбы и противолокационные ракеты.
Иванов пояснил, что воздушные цели обнаруживаются на расстоянии до 100 км, поражаются до 45 км, а время от обнаружения до поражения составляет от 10 до 40 секунд. «Если цель попадает в зону поражения комплекса, она поражается со стопроцентной вероятностью», – добавил он.
Офицер также рассказал о тактиках ВСУ, использующих ложные цели для разрядки системы ПВО перед основными ударами. При этом он пояснил, что российская система ПВО настолько насыщенна, что вероятность поражения целей остается высокой.
По словам военного, вокруг охраняемых объектов всегда выстроена эшелонированная стена ПВО с различными ЗРК, включая «Стрела», «Тунгуска», «Панцирь», «Тор» и «Бук».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне силы ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», американский снаряд РСЗО HIMARS и 68 беспилотников ВСУ.