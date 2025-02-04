ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО за сутки сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», американский снаряд РСЗО HIMARS и 68 беспилотников.

За минувшие сутки подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны у Волчанска Харьковской области.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Купянска, Песчаного, Новомлынска, Новой Кругляковки, Западного, Загоруйковки, Зеленого Гая Харьковской области, Невского Луганской народной республики (ЛНР), Ямполовки и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом составили свыше 290 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию «Иностранного легиона» и двух бригад теробороны рядом с Дылеевкой, Константиновкой, Зеленовкой, Ивано-Дарьевкой, Орехово-Василевкой, Янтарным, Часовым Яром и Дачным ДНР.

Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены два склада с боеприпасами и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины поблизости от Красноармейска, Удачного, Сергеевки, Дзержинска, Дружбы, Новоалександровки, Барановки, Лысовки, Котлино, Успеновки, Андреевки и Ясенового ДНР.

Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американскую Bradley, и десять пикапов. Уничтожены восемь арторудий, в том числе польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, сообщил Конашенков.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Богатыря, Разлива, Бурлацкого, Раздольного и Новополя ДНР.

При этом потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ под Нестерянкой, Новоданиловкой, Каменским и Степовым Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих и две станции РЭБ.

С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 406 беспилотников, 590 ЗРК, 21 023 танка и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 222 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 186 единиц техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины.