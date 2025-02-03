Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Уд и Охримовки в Харьковской области. Противник при этом потерял до 35 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Боровой, Купянском, Загоруйковкой, Зеленым Гаей в Харьковской области, Новоегоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) и Ямполем в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника составили до 300 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожена станция РЭБ «Анклав».

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны возле Дроновки, Верхнекаменского, Орехово-Василевки, Предтечино, Часова Яра, Дачного и Улаклов в ДНР.

ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление. Было нанесего поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины около Дзержинска, Лысовки, Котлино, Димитрова, Успеновки, Ясенового и Андреевки в ДНР.

Противник потерял до 520 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе шведский бронетранспортер Viking, и два арторудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополья и Днепроэнергии в ДНР.

При этом потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar. Уничтожена станция РЭБ, сообщил Конашенков.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ под Малыми Щербаками в Запорожской области, Днепровским и Отрадокаменкой в Херсонской области.

Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины

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