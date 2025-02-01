ВС России нанесли удар по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

В итоге цели удара были достигнуты и все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 156 районах.

Средствами ПВО сбиты десять американских снарядов РСЗО HIMARS и 108 беспилотников, отчитались в Минобороны.

С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 42095 беспилотников, 590 ЗРК, 20984 танка и других бронемашин, 1511 боевых машин РСЗО, 21100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31097 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Утром в субботу сообщалось, что энергетическая инфраструктура была поражена в Полтавской области.

За прошедшую неделю ВС России нанесли семь ударов по объектам энергетики.