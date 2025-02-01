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Энергетическая инфраструктура поражена в Полтавской области
В Полтавской области поражен объект энергетической инфраструктуры
В субботу утром в Миргородском районе Полтавской области был поражен объект энергетической инфраструктуры, что вызвало серьезные повреждения и привело к аварийным отключениям электроэнергии.
Утром в субботу в Миргородском районе Полтавской области был поражен объект энергетической инфраструктуры, передает РИА «Новости». Полтавская областная администрация сообщила о повреждениях, уточняя, что инцидент произошел на фоне масштабной воздушной тревоги, объявленной по всей Украине. Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в регионе.
Кроме Полтавской области, в субботу были зафиксированы взрывы и в других украинских регионах. В Хмельницкой области, на западе Украины, украинский телеканал «Общественное» сообщил о двух сериях взрывов, которые произошли с разницей в шесть минут.
Также взрывы были зафиксированы в Киевской области.
На фоне этих событий в пяти областях Украины, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области, введены аварийные отключения электроэнергии, пишет ТАСС. «Укрэнерго» сообщило об этих мерах в своем Telegram-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 25 по 31 января Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетики на Украине, обеспечивающим работу украинского ВПК.
А за предыдущую неделю Вооруженные силы России за неделю нанесли восемь ударов по важным объектам украинской газоэнергетической инфраструктуры.