Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины
Вооруженные силы России за неделю нанесли восемь ударов по важным объектам украинской газоэнергетической инфраструктуры, сообщило российское Министерство обороны.
С 18 по 24 января ВС России провели восемь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по критически важной газоэнергетической инфраструктуре Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Помимо этого, российские удары были направлены на склады вооружения, инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.
За эту же неделю средства противовоздушной обороны России сбили пять управляемых авиабомб Hammer, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 752 дрона самолетного типа. В течение суток удалось уничтожить 218 беспилотников, из них 174 не находились в зоне спецоперации.
На линии боевого соприкосновения в плен за неделю сдались 17 украинских военнослужащих.
На прошлой неделе российские военные ударили по энергетической инфраструктуре военно-промышленного украинского комплекса.