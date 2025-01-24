ВС России за неделю нанесли восемь ударов по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

С 18 по 24 января ВС России провели восемь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по критически важной газоэнергетической инфраструктуре Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Помимо этого, российские удары были направлены на склады вооружения, инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

За эту же неделю средства противовоздушной обороны России сбили пять управляемых авиабомб Hammer, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 752 дрона самолетного типа. В течение суток удалось уничтожить 218 беспилотников, из них 174 не находились в зоне спецоперации.

На линии боевого соприкосновения в плен за неделю сдались 17 украинских военнослужащих.

На прошлой неделе российские военные ударили по энергетической инфраструктуре военно-промышленного украинского комплекса.