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В Белоруссию прибыла батарея российских ЗРК «Тор-М2»
Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии российской батареи ЗРК «Тор-М2»
Минобороны Белоруссии подтвердило поступление новой партии российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», что укрепит единую региональную систему ПВО.
Эта поставка является частью продолжающегося военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией. Министерство обороны республики подтвердило прибытие нового комплекта вооружения, сообщает ТАСС.
Начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии, полковник Андрей Северинчик, отметил, что поступление этой партии комплексов «Тор-М2» является важным шагом в совершенствовании единой региональной системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что такое сотрудничество способствует укреплению обороноспособности стран и доказало свою эффективность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на вооружение вооруженных сил Белоруссии поступили зенитные ракетные комплексы «Тор-М2К», а белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ.