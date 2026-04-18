После падения обломков БПЛА в Тольятти вспыхнул лесной пожар
В Тольятти проводят ликвидацию очагов возгорания и проливку территории после падения обломков вражеского БПЛА, вызвавшего низовой лесной пожар, сообщил глава города Илья Сухих.
В Тольятти ликвидируют лесной пожар, возникший после падения обломков БПЛА, передает ТАСС.
По словам главы города Ильи Сухих, сегодня Самарская область подверглась атаке вражеских беспилотников, и в результате падения их обломков начался низовой лесной пожар.
К тушению пожара подключены силы тольяттинской пожарной службы ГУ МЧС России по Самарской области, сотрудники Центра гражданской защиты города, представители Тольяттинского лесничества, а также сотрудники муниципальных и промышленных предприятий. Для координации действий на месте создан оперативный штаб.
В настоящее время пожар локализован. Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов возгорания и проливают территорию, чтобы полностью исключить повторное возгорание.
Ранее персонал промышленных предприятий Новокуйбышевска и Сызрани эвакуировали после атаки беспилотников.
Беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске.
Системы ПВО сбили три беспилотника над Ульяновской областью.