После падения обломков БПЛА в Тольятти вспыхнул лесной пожар

Tекст: Вера Басилая

В Тольятти ликвидируют лесной пожар, возникший после падения обломков БПЛА, передает ТАСС.

По словам главы города Ильи Сухих, сегодня Самарская область подверглась атаке вражеских беспилотников, и в результате падения их обломков начался низовой лесной пожар.

К тушению пожара подключены силы тольяттинской пожарной службы ГУ МЧС России по Самарской области, сотрудники Центра гражданской защиты города, представители Тольяттинского лесничества, а также сотрудники муниципальных и промышленных предприятий. Для координации действий на месте создан оперативный штаб.

В настоящее время пожар локализован. Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов возгорания и проливают территорию, чтобы полностью исключить повторное возгорание.

Ранее персонал промышленных предприятий Новокуйбышевска и Сызрани эвакуировали после атаки беспилотников.

Беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске.

Системы ПВО сбили три беспилотника над Ульяновской областью.