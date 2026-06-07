История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.8 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении 52 украинских беспилотников над Россией
Российские системы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников над пятью регионами и акваторией Черного моря.
Отечественные военные за 12 часов ликвидировали десятки аппаратов противника, передает РИА «Новости». Налет продолжался в течение всего дня.
«В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – заявили в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства ПВО уничтожили 339 украинских беспилотников над регионами страны.
Утром 23 мая военные отразили атаку 17 дронов на четыре области.
Двумя днями ранее зенитчики перехватили 196 вражеских аппаратов самолетного типа.