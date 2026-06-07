Как установить родительский контроль на телефоне и компьютере: пошаговая инструкция 2026

Родительский контроль на Android: Google Family Link

Основной инструмент для устройств на Android – приложение Google Family Link, доступное бесплатно в Google Play. Оно поддерживает Android 7.0 и выше и позволяет управлять детским аккаунтом с устройства родителя.

Требования к устройствам:

Телефон ребенка: Android 7.0 и выше.

Телефон родителя: Android 7.0+ или iOS 16+.

Аккаунт Google у ребенка (до 13 лет – создается родителем через Family Link).



Оба аккаунта Google должны быть зарегистрированы в одной стране.

Алгоритм настройки:

Установить приложение Family Link на телефон родителя.

Открыть приложение, нажать «Создать аккаунт для ребенка» или «Добавить существующий аккаунт».

Следовать инструкциям: ввести данные ребенка, связать аккаунты через код-приглашение.

На устройстве ребенка открыть «Настройки» – «Цифровое благополучие и родительский контроль» и войти в детский аккаунт Google.

В приложении Family Link на телефоне родителя настроить: лимиты времени для отдельных приложений, расписание сна (автоблокировка устройства по расписанию), фильтрацию контента в Google Поиске и YouTube, запрет на загрузку приложений без одобрения родителя.

Family Link интегрирован в систему Android настолько глубоко, что его невозможно удалить с устройства ребенка без ведома родителя. По достижении возраста, установленного законодательством страны (как правило, 13 лет, в ряде стран ЕС – до 16 лет), ребенок получает уведомление о праве самостоятельно управлять аккаунтом – рекомендуется заблаговременно обсудить с ним правила использования устройства.

Родительский контроль на iPhone и iPad: функция «Экранное время»

На устройствах Apple функция «Экранное время» (Screen Time) доступна начиная с iOS 12 и iPadOS 13. Настройка выполняется через меню устройства ребенка либо дистанционно – через функцию «Семейный доступ» (Family Sharing) с устройства родителя.

Настройка через устройство ребенка:

Открыть «Настройки» – «Экранное время».

Нажать «Включить Экранное время» – «Продолжить».

Выбрать «Это iPhone моего ребенка».

Установить код-пароль «Экранного времени» – он запрашивается при изменении любых ограничений и не совпадает с код-паролем разблокировки устройства.



Настроить разделы: «Всегда разрешено» (приложения, доступные в любое время), «Лимиты приложений» (ограничение по категориям или конкретным приложениям), «Контент и конфиденциальность» (возрастные фильтры для приложений, фильмов, сайтов), «Время простоя» (расписание, при котором доступны только разрешенные приложения).

Дистанционная настройка через Family Sharing:

На телефоне родителя открыть «Настройки» – свое имя – «Семейный доступ».

Добавить ребенка в семейную группу.

В «Настройках» родителя перейти в «Экранное время» – выбрать имя ребёнка.

Управлять всеми ограничениями удаленно.

Для блокировки конкретных сайтов в браузере Safari: «Контент и конфиденциальность» – «Ограничения контента» – «Веб-содержимое». Здесь доступен режим «Только разрешенные веб-сайты» (белый список). Настройки «Экранного времени» распространяются в первую очередь на встроенный браузер Safari – для надежной блокировки сторонних браузеров (Chrome, Firefox и др.) рекомендуется дополнительно ограничить их через раздел «Лимиты приложений». Регулярно обновляйте iOS: новые версии устраняют известные способы обхода ограничений.

Родительский контроль на Mac: macOS и Family Sharing

На компьютерах Apple родительский контроль настраивается через раздел «Семья» в системных настройках. В семейную группу можно добавить до шести пользователей. Управление доступно с любого устройства Apple, привязанного к аккаунту родителя.

Создание детской учетной записи:

Открыть «Системные настройки» – Apple ID – вкладка «Семья».

Нажать «Добавить пользователя» – «Создать учетную запись для ребенка».

Указать дату рождения, имя, адрес электронной почты и код-пароль. В России учетную запись для детей до 13 лет создают родители.

Ребенок должен принять приглашение в «Семейный доступ» и войти в созданный Apple ID.

Настройка ограничений:

В разделе «Семья» нажать на имя ребенка – откроется панель управления.



Установить лимиты на использование устройства: общее экранное время, лимиты по категориям приложений (игры, соцсети) или отдельным программам.

Запретить установку или удаление приложений и покупки в App Store и встроенных магазинах Apple (iTunes Store, Apple Books).

Установить ограничения контента по возрастному рейтингу для фильмов, музыки, книг и приложений.

Настроить допустимые сайты: разрешить все, кроме «сайтов для взрослых», либо составить список одобренных адресов.

При необходимости включить геолокацию для отслеживания местоположения устройства ребенка.

Настройки Family Sharing на macOS распространяются преимущественно на экосистему Apple – App Store, встроенные магазины Apple и браузер Safari. Для ограничений в сторонних браузерах (Chrome, Firefox) необходимо использовать дополнительные инструменты: DNS-серверы с фильтрацией или специализированные приложения.

Родительский контроль на ПК: Microsoft Family Safety (Windows 10 и 11)

В Windows 10 и Windows 11 функция родительского контроля реализована через сервис Microsoft Family Safety. Управление осуществляется онлайн через портал account.microsoft.com/family или через мобильное приложение Microsoft Family Safety (доступно для Android и iOS).

Требования:

Аккаунт Microsoft у родителя и отдельный аккаунт Microsoft у ребенка.

Компьютер ребенка должен быть подключен к интернету для синхронизации ограничений – без Сети новые правила не применяются.



Алгоритм настройки:

Перейти на сайт account.microsoft.com/family под аккаунтом родителя.

Нажать «Добавить члена семьи» – «Добавить ребенка» – ввести адрес электронной почты аккаунта Microsoft ребенка или создать новый.

Ребенок получает письмо с приглашением – его необходимо принять.



На компьютере ребенка: «Параметры» – «Учетные записи» – «Семья и другие пользователи» – выбрать аккаунт ребенка – «Разрешить».

На портале семейной безопасности настроить: расписание работы устройства и дневные лимиты, фильтрацию сайтов в браузере Microsoft Edge, возрастные ограничения для приложений и игр из Microsoft Store, просмотр отчетов об активности.

Фильтрация сайтов работает только в браузере Microsoft Edge. Если ребенок использует Chrome или Firefox, необходимо дополнительно заблокировать сторонние браузеры через раздел «Приложения и игры» в настройках семейной безопасности либо запретить их установку.

Детские аккаунты и браузерная фильтрация

Отдельные российские и международные сервисы предоставляют встроенные инструменты защиты контента, которые работают независимо от системных настроек.

Яндекс Браузер и Яндекс ID. Для детей до 14 лет учетную запись создает родитель. После создания аккаунта:

Указать возраст ребенка – фильтрация в поиске и сервисах Яндекса настраивается автоматически.



Настроить контент по возрасту в личном кабинете по адресу id.yandex.ru.

Включить уведомления на номер телефона родителя при выходе ребенка из аккаунта.

Подключить детский аккаунт к голосовому помощнику «Алиса» – в этом режиме «Алиса» дает безопасные ответы и не открывает материалы для взрослых.



Фильтрация контента в сервисах работает только в Яндекс Браузере и при включенном детском аккаунте Яндекса. Активность через другие браузеры или без входа в аккаунт не ограничивается.

Детские режимы на стриминговых платформах. Если ребенок проводит время на видеоплатформах, то рекомендуется создать для него детский аккаунт непосредственно в приложении. Детский режим автоматически фильтрует контент по возрасту и скрывает материалы «18+».

Ключевые параметры родительского контроля на любой платформе

Независимо от выбранного инструмента, рекомендуется настроить следующие параметры: