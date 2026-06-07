  • Новость часаВ Одессе сотрудники военкомата похитили священника канонической УПЦ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские войска переходят к боям с планшета
    Губерниев: Финал Андреевой на «Ролан Гаррос» – победа десятилетия для российского спорта
    Глава Рособрнадзора считает нужным смену формата домашних заданий из-за ИИ
    Глава шведской ABB Виорд предрек Европе высокие цены на газ
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    Эксперты объяснили новое обострение между Китаем и Тайванем
    Стубб признал необходимость диалога с Россией
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    Саперы перекрыли трассу в Ленобласти из-за разминирования
    Мнения
    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    17 комментариев
    7 июня 2026, 16:15 • Справки

    Как установить родительский контроль на телефоне и компьютере: пошаговая инструкция 2026

    Как установить родительский контроль на телефоне и компьютере: пошаговая инструкция 2026
    @ Erik Reis/IKOstudio/Ingram Images/Global Look Press

    Родительский контроль – это встроенные или сторонние инструменты операционных систем, позволяющие ограничивать доступ детей к нежелательному контенту, устанавливать лимиты экранного времени, отслеживать активность на устройстве и управлять разрешенными приложениями. Ниже приведены актуальные инструкции по настройке для каждой платформы в 2026 году.

    Родительский контроль на Android: Google Family Link

    Основной инструмент для устройств на Android – приложение Google Family Link, доступное бесплатно в Google Play. Оно поддерживает Android 7.0 и выше и позволяет управлять детским аккаунтом с устройства родителя.

    Требования к устройствам:

    • Телефон ребенка: Android 7.0 и выше.

    • Телефон родителя: Android 7.0+ или iOS 16+.

    • Аккаунт Google у ребенка (до 13 лет – создается родителем через Family Link).

    • Оба аккаунта Google должны быть зарегистрированы в одной стране.

    Алгоритм настройки:

    • Установить приложение Family Link на телефон родителя.

    • Открыть приложение, нажать «Создать аккаунт для ребенка» или «Добавить существующий аккаунт».

    • Следовать инструкциям: ввести данные ребенка, связать аккаунты через код-приглашение.

    • На устройстве ребенка открыть «Настройки» – «Цифровое благополучие и родительский контроль» и войти в детский аккаунт Google.

    • В приложении Family Link на телефоне родителя настроить: лимиты времени для отдельных приложений, расписание сна (автоблокировка устройства по расписанию), фильтрацию контента в Google Поиске и YouTube, запрет на загрузку приложений без одобрения родителя.

    Family Link интегрирован в систему Android настолько глубоко, что его невозможно удалить с устройства ребенка без ведома родителя. По достижении возраста, установленного законодательством страны (как правило, 13 лет, в ряде стран ЕС – до 16 лет), ребенок получает уведомление о праве самостоятельно управлять аккаунтом – рекомендуется заблаговременно обсудить с ним правила использования устройства.

    Родительский контроль на iPhone и iPad: функция «Экранное время»

    На устройствах Apple функция «Экранное время» (Screen Time) доступна начиная с iOS 12 и iPadOS 13. Настройка выполняется через меню устройства ребенка либо дистанционно – через функцию «Семейный доступ» (Family Sharing) с устройства родителя.

    Настройка через устройство ребенка:

    • Открыть «Настройки» – «Экранное время».

    • Нажать «Включить Экранное время» – «Продолжить».

    • Выбрать «Это iPhone моего ребенка».

    • Установить код-пароль «Экранного времени» – он запрашивается при изменении любых ограничений и не совпадает с код-паролем разблокировки устройства.

    • Настроить разделы: «Всегда разрешено» (приложения, доступные в любое время), «Лимиты приложений» (ограничение по категориям или конкретным приложениям), «Контент и конфиденциальность» (возрастные фильтры для приложений, фильмов, сайтов), «Время простоя» (расписание, при котором доступны только разрешенные приложения).

    Дистанционная настройка через Family Sharing:

    • На телефоне родителя открыть «Настройки» – свое имя – «Семейный доступ».

    • Добавить ребенка в семейную группу.

    • В «Настройках» родителя перейти в «Экранное время» – выбрать имя ребёнка.

    • Управлять всеми ограничениями удаленно.

    Для блокировки конкретных сайтов в браузере Safari: «Контент и конфиденциальность» – «Ограничения контента» – «Веб-содержимое». Здесь доступен режим «Только разрешенные веб-сайты» (белый список). Настройки «Экранного времени» распространяются в первую очередь на встроенный браузер Safari – для надежной блокировки сторонних браузеров (Chrome, Firefox и др.) рекомендуется дополнительно ограничить их через раздел «Лимиты приложений». Регулярно обновляйте iOS: новые версии устраняют известные способы обхода ограничений.

    Родительский контроль на Mac: macOS и Family Sharing

    На компьютерах Apple родительский контроль настраивается через раздел «Семья» в системных настройках. В семейную группу можно добавить до шести пользователей. Управление доступно с любого устройства Apple, привязанного к аккаунту родителя.

    Создание детской учетной записи:

    • Открыть «Системные настройки» – Apple ID – вкладка «Семья».

    • Нажать «Добавить пользователя» – «Создать учетную запись для ребенка».

    • Указать дату рождения, имя, адрес электронной почты и код-пароль. В России учетную запись для детей до 13 лет создают родители.

    • Ребенок должен принять приглашение в «Семейный доступ» и войти в созданный Apple ID.

    Настройка ограничений:

    • В разделе «Семья» нажать на имя ребенка – откроется панель управления.

    • Установить лимиты на использование устройства: общее экранное время, лимиты по категориям приложений (игры, соцсети) или отдельным программам.

    • Запретить установку или удаление приложений и покупки в App Store и встроенных магазинах Apple (iTunes Store, Apple Books).

    • Установить ограничения контента по возрастному рейтингу для фильмов, музыки, книг и приложений.

    • Настроить допустимые сайты: разрешить все, кроме «сайтов для взрослых», либо составить список одобренных адресов.

    • При необходимости включить геолокацию для отслеживания местоположения устройства ребенка.

    Настройки Family Sharing на macOS распространяются преимущественно на экосистему Apple – App Store, встроенные магазины Apple и браузер Safari. Для ограничений в сторонних браузерах (Chrome, Firefox) необходимо использовать дополнительные инструменты: DNS-серверы с фильтрацией или специализированные приложения.

    Родительский контроль на ПК: Microsoft Family Safety (Windows 10 и 11)

    В Windows 10 и Windows 11 функция родительского контроля реализована через сервис Microsoft Family Safety. Управление осуществляется онлайн через портал account.microsoft.com/family или через мобильное приложение Microsoft Family Safety (доступно для Android и iOS).

    Требования:

    • Аккаунт Microsoft у родителя и отдельный аккаунт Microsoft у ребенка.

    • Компьютер ребенка должен быть подключен к интернету для синхронизации ограничений – без Сети новые правила не применяются.

    Алгоритм настройки:

    • Перейти на сайт account.microsoft.com/family под аккаунтом родителя.

    • Нажать «Добавить члена семьи» – «Добавить ребенка» – ввести адрес электронной почты аккаунта Microsoft ребенка или создать новый.

    • Ребенок получает письмо с приглашением – его необходимо принять.

    • На компьютере ребенка: «Параметры» – «Учетные записи» – «Семья и другие пользователи» – выбрать аккаунт ребенка – «Разрешить».

    • На портале семейной безопасности настроить: расписание работы устройства и дневные лимиты, фильтрацию сайтов в браузере Microsoft Edge, возрастные ограничения для приложений и игр из Microsoft Store, просмотр отчетов об активности.

    Фильтрация сайтов работает только в браузере Microsoft Edge. Если ребенок использует Chrome или Firefox, необходимо дополнительно заблокировать сторонние браузеры через раздел «Приложения и игры» в настройках семейной безопасности либо запретить их установку.

    Детские аккаунты и браузерная фильтрация

    Отдельные российские и международные сервисы предоставляют встроенные инструменты защиты контента, которые работают независимо от системных настроек.

    • Яндекс Браузер и Яндекс ID. Для детей до 14 лет учетную запись создает родитель. После создания аккаунта:

    • Указать возраст ребенка – фильтрация в поиске и сервисах Яндекса настраивается автоматически.

    • Настроить контент по возрасту в личном кабинете по адресу id.yandex.ru.

    • Включить уведомления на номер телефона родителя при выходе ребенка из аккаунта.

    • Подключить детский аккаунт к голосовому помощнику «Алиса» – в этом режиме «Алиса» дает безопасные ответы и не открывает материалы для взрослых.

    Фильтрация контента в сервисах работает только в Яндекс Браузере и при включенном детском аккаунте Яндекса. Активность через другие браузеры или без входа в аккаунт не ограничивается.

    Детские режимы на стриминговых платформах. Если ребенок проводит время на видеоплатформах, то рекомендуется создать для него детский аккаунт непосредственно в приложении. Детский режим автоматически фильтрует контент по возрасту и скрывает материалы «18+».

    Ключевые параметры родительского контроля на любой платформе

    Независимо от выбранного инструмента, рекомендуется настроить следующие параметры:

    • Лимиты экранного времени. Установить дневные ограничения с учетом возраста: Всемирная организация здравоохранения рекомендует полностью исключить экранное время для детей младше двух лет и не более одного часа в день для детей двух–четырех лет.

    • Фильтрация контента. Активировать возрастные ограничения в магазинах приложений (Google Play, App Store, Microsoft Store) и в стриминговых сервисах.

    • Защита паролем. Пароль от настроек родительского контроля должен отличаться от кода разблокировки устройства.

    • Время отдыха. Настроить расписание, при котором устройство блокируется в ночное время и в часы приема пищи.

    • Геолокация. При необходимости подключить отслеживание местоположения ребенка через Family Link, Family Sharing или специализированные приложения.

    • Ограничение прав администратора. Убедиться, что у аккаунта ребенка нет прав администратора на ПК – иначе он сможет самостоятельно удалить приложения, ограничивающие доступ, или изменить системные настройки.

    Главное
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    HVG: Сорван визит Зеленского в Будапешт
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила об онлайн-революции на Украине
    ОПЕК: Россия увеличит добычу нефти в июле
    В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга
    Элиту БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» в Запорожской области уничтожили ударами ФАБ
    В пяти отраслях в России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей

    Россия собралась пополнить резервы на триллион рублей

    Триллион рублей сверхдоходов может положить Россия в кубышку по итогам этого года. Такой план озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Последние четыре года Фонд национального благосостояния работал больше на поддержку бюджета и экономики. Однако Минфин хочет ужесточить бюджетное правило и вернуть опцию накопления, вместо расходования резервов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Как бороться с атаками дронов Hornet

    В последнее время в зоне спецоперации противник все чаще применяет беспилотники Hornet американского производства. По оценкам экспертов, эти аппараты обладают рядом особенностей по сравнению с традиционными беспилотниками и представляет собой серьезную угрозу в первую очередь для Новороссии и Крыма. Вместе с тем у «Хорнетов» есть и слабые места. Как можно с ними бороться? Подробности

    Перейти в раздел

    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия

    После беспрецедентных по длительности и уступкам переговоров пост сохранила один из наиболее одиозных лидеров ЕС – премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Это было важно и для Украины, и для глобалистов в Брюсселе, но казалось маловероятным: власти Запада выборы повсюду проигрывают. У успеха есть секрет – русофобия. Датчанам такое нравится. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как установить родительский контроль на телефоне и компьютере: пошаговая инструкция 2026

      Родительский контроль – это встроенные или сторонние инструменты операционных систем, позволяющие ограничивать доступ детей к нежелательному контенту, устанавливать лимиты экранного времени, отслеживать активность на устройстве и управлять разрешенными приложениями. Ниже приведены актуальные инструкции по настройке для каждой платформы в 2026 году.

    • Налоговый вычет на ребенка в 2026 году: кому положен, как получить

      Семьи, чей доход не превышает определенный лимит, имеют право получить от государства специальный налоговый вычет на ребенка (детей). Что представляет собой данная льгота, каков ее размер и порядок выплаты?

    • Перехватывающие парковки в Москве в 2026 году: тарифы, условия и адреса

      Перехватывающие парковки – специальные стоянки у станций метро Москвы, МЦК и МЦД, позволяющие оставить автомобиль бесплатно при условии пересадки на городской транспорт. В Москве работает 125 таких объектов со шлагбаумом и 10 уличных парковочных зон, есть они и в других городах России. Как опознать парковки данного типа, где именно они расположены – и каковы условия их бесплатного использования?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации