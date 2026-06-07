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Как установить родительский контроль на телефоне и компьютере: пошаговая инструкция 2026
Родительский контроль – это встроенные или сторонние инструменты операционных систем, позволяющие ограничивать доступ детей к нежелательному контенту, устанавливать лимиты экранного времени, отслеживать активность на устройстве и управлять разрешенными приложениями. Ниже приведены актуальные инструкции по настройке для каждой платформы в 2026 году.
Родительский контроль на Android: Google Family Link
Основной инструмент для устройств на Android – приложение Google Family Link, доступное бесплатно в Google Play. Оно поддерживает Android 7.0 и выше и позволяет управлять детским аккаунтом с устройства родителя.
Требования к устройствам:
- Телефон ребенка: Android 7.0 и выше.
- Телефон родителя: Android 7.0+ или iOS 16+.
- Аккаунт Google у ребенка (до 13 лет – создается родителем через Family Link).
- Оба аккаунта Google должны быть зарегистрированы в одной стране.
Алгоритм настройки:
- Установить приложение Family Link на телефон родителя.
- Открыть приложение, нажать «Создать аккаунт для ребенка» или «Добавить существующий аккаунт».
- Следовать инструкциям: ввести данные ребенка, связать аккаунты через код-приглашение.
- На устройстве ребенка открыть «Настройки» – «Цифровое благополучие и родительский контроль» и войти в детский аккаунт Google.
- В приложении Family Link на телефоне родителя настроить: лимиты времени для отдельных приложений, расписание сна (автоблокировка устройства по расписанию), фильтрацию контента в Google Поиске и YouTube, запрет на загрузку приложений без одобрения родителя.
Family Link интегрирован в систему Android настолько глубоко, что его невозможно удалить с устройства ребенка без ведома родителя. По достижении возраста, установленного законодательством страны (как правило, 13 лет, в ряде стран ЕС – до 16 лет), ребенок получает уведомление о праве самостоятельно управлять аккаунтом – рекомендуется заблаговременно обсудить с ним правила использования устройства.
Родительский контроль на iPhone и iPad: функция «Экранное время»
На устройствах Apple функция «Экранное время» (Screen Time) доступна начиная с iOS 12 и iPadOS 13. Настройка выполняется через меню устройства ребенка либо дистанционно – через функцию «Семейный доступ» (Family Sharing) с устройства родителя.
Настройка через устройство ребенка:
- Открыть «Настройки» – «Экранное время».
- Нажать «Включить Экранное время» – «Продолжить».
- Выбрать «Это iPhone моего ребенка».
- Установить код-пароль «Экранного времени» – он запрашивается при изменении любых ограничений и не совпадает с код-паролем разблокировки устройства.
- Настроить разделы: «Всегда разрешено» (приложения, доступные в любое время), «Лимиты приложений» (ограничение по категориям или конкретным приложениям), «Контент и конфиденциальность» (возрастные фильтры для приложений, фильмов, сайтов), «Время простоя» (расписание, при котором доступны только разрешенные приложения).
Дистанционная настройка через Family Sharing:
- На телефоне родителя открыть «Настройки» – свое имя – «Семейный доступ».
- Добавить ребенка в семейную группу.
- В «Настройках» родителя перейти в «Экранное время» – выбрать имя ребёнка.
- Управлять всеми ограничениями удаленно.
Для блокировки конкретных сайтов в браузере Safari: «Контент и конфиденциальность» – «Ограничения контента» – «Веб-содержимое». Здесь доступен режим «Только разрешенные веб-сайты» (белый список). Настройки «Экранного времени» распространяются в первую очередь на встроенный браузер Safari – для надежной блокировки сторонних браузеров (Chrome, Firefox и др.) рекомендуется дополнительно ограничить их через раздел «Лимиты приложений». Регулярно обновляйте iOS: новые версии устраняют известные способы обхода ограничений.
Родительский контроль на Mac: macOS и Family Sharing
На компьютерах Apple родительский контроль настраивается через раздел «Семья» в системных настройках. В семейную группу можно добавить до шести пользователей. Управление доступно с любого устройства Apple, привязанного к аккаунту родителя.
Создание детской учетной записи:
- Открыть «Системные настройки» – Apple ID – вкладка «Семья».
- Нажать «Добавить пользователя» – «Создать учетную запись для ребенка».
- Указать дату рождения, имя, адрес электронной почты и код-пароль. В России учетную запись для детей до 13 лет создают родители.
- Ребенок должен принять приглашение в «Семейный доступ» и войти в созданный Apple ID.
Настройка ограничений:
- В разделе «Семья» нажать на имя ребенка – откроется панель управления.
- Установить лимиты на использование устройства: общее экранное время, лимиты по категориям приложений (игры, соцсети) или отдельным программам.
- Запретить установку или удаление приложений и покупки в App Store и встроенных магазинах Apple (iTunes Store, Apple Books).
- Установить ограничения контента по возрастному рейтингу для фильмов, музыки, книг и приложений.
- Настроить допустимые сайты: разрешить все, кроме «сайтов для взрослых», либо составить список одобренных адресов.
- При необходимости включить геолокацию для отслеживания местоположения устройства ребенка.
Настройки Family Sharing на macOS распространяются преимущественно на экосистему Apple – App Store, встроенные магазины Apple и браузер Safari. Для ограничений в сторонних браузерах (Chrome, Firefox) необходимо использовать дополнительные инструменты: DNS-серверы с фильтрацией или специализированные приложения.
Родительский контроль на ПК: Microsoft Family Safety (Windows 10 и 11)
В Windows 10 и Windows 11 функция родительского контроля реализована через сервис Microsoft Family Safety. Управление осуществляется онлайн через портал account.microsoft.com/family или через мобильное приложение Microsoft Family Safety (доступно для Android и iOS).
Требования:
- Аккаунт Microsoft у родителя и отдельный аккаунт Microsoft у ребенка.
- Компьютер ребенка должен быть подключен к интернету для синхронизации ограничений – без Сети новые правила не применяются.
Алгоритм настройки:
- Перейти на сайт account.microsoft.com/family под аккаунтом родителя.
- Нажать «Добавить члена семьи» – «Добавить ребенка» – ввести адрес электронной почты аккаунта Microsoft ребенка или создать новый.
- Ребенок получает письмо с приглашением – его необходимо принять.
- На компьютере ребенка: «Параметры» – «Учетные записи» – «Семья и другие пользователи» – выбрать аккаунт ребенка – «Разрешить».
- На портале семейной безопасности настроить: расписание работы устройства и дневные лимиты, фильтрацию сайтов в браузере Microsoft Edge, возрастные ограничения для приложений и игр из Microsoft Store, просмотр отчетов об активности.
Фильтрация сайтов работает только в браузере Microsoft Edge. Если ребенок использует Chrome или Firefox, необходимо дополнительно заблокировать сторонние браузеры через раздел «Приложения и игры» в настройках семейной безопасности либо запретить их установку.
Детские аккаунты и браузерная фильтрация
Отдельные российские и международные сервисы предоставляют встроенные инструменты защиты контента, которые работают независимо от системных настроек.
- Яндекс Браузер и Яндекс ID. Для детей до 14 лет учетную запись создает родитель. После создания аккаунта:
- Указать возраст ребенка – фильтрация в поиске и сервисах Яндекса настраивается автоматически.
- Настроить контент по возрасту в личном кабинете по адресу id.yandex.ru.
- Включить уведомления на номер телефона родителя при выходе ребенка из аккаунта.
- Подключить детский аккаунт к голосовому помощнику «Алиса» – в этом режиме «Алиса» дает безопасные ответы и не открывает материалы для взрослых.
Фильтрация контента в сервисах работает только в Яндекс Браузере и при включенном детском аккаунте Яндекса. Активность через другие браузеры или без входа в аккаунт не ограничивается.
Детские режимы на стриминговых платформах. Если ребенок проводит время на видеоплатформах, то рекомендуется создать для него детский аккаунт непосредственно в приложении. Детский режим автоматически фильтрует контент по возрасту и скрывает материалы «18+».
Ключевые параметры родительского контроля на любой платформе
Независимо от выбранного инструмента, рекомендуется настроить следующие параметры:
- Лимиты экранного времени. Установить дневные ограничения с учетом возраста: Всемирная организация здравоохранения рекомендует полностью исключить экранное время для детей младше двух лет и не более одного часа в день для детей двух–четырех лет.
- Фильтрация контента. Активировать возрастные ограничения в магазинах приложений (Google Play, App Store, Microsoft Store) и в стриминговых сервисах.
- Защита паролем. Пароль от настроек родительского контроля должен отличаться от кода разблокировки устройства.
- Время отдыха. Настроить расписание, при котором устройство блокируется в ночное время и в часы приема пищи.
- Геолокация. При необходимости подключить отслеживание местоположения ребенка через Family Link, Family Sharing или специализированные приложения.
- Ограничение прав администратора. Убедиться, что у аккаунта ребенка нет прав администратора на ПК – иначе он сможет самостоятельно удалить приложения, ограничивающие доступ, или изменить системные настройки.