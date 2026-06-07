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Названа предварительная причина ДТП с московскими туристами под Ярославлем
Причиной аварии экскурсионного автобуса в Ярославской области могла стать техническая неисправность выпущенного в этом году автобуса.
Авария произошла на обратном пути экскурсионного маршрута, передает РИА «Новости». Представитель региональной прокуратуры уточнила, что причиной инцидента могла стать техническая неисправность машины.
«Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Установлено, что туристы – группа из Москвы. Вчера они приехали в Углич, а сегодня ездили в одну из деревень», – заявили в ведомстве. Именно во время возвращения возникли серьезные проблемы с транспортом.
В надзорном органе добавили, что все обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Известна важная деталь: попавший в аварию экскурсионный автобус был совершенно новым, выпущенным в 2026 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Угличском округе Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус Yutong с пассажирами.
В январе в Приморском крае туристический автобус столкнулся с грузовым автомобилем.
В апреле 2024 года в Ярославской области из-за технической неисправности рейсовый автобус остановился на железнодорожном переезде перед поездом.