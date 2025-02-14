Бригада «Невский» разработала патрон против дронов

В бригаде «Невский» создали автоматный патрон с дробью для борьбы с дронами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты танково-разведывательной группы бригады «Невский» создали новый тип боеприпаса для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Патрон, содержащий дробь, разработан для автоматов и предназначен для стрельбы по дронам. При выстреле создается облако из дроби, что затрудняет уклонение для беспилотника противника, сообщает ТАСС.

По словам представителя корпуса, первыми испытаниями патрона уже был сбит тяжелый дрон Matrice. Один из разведчиков отметил, что патрон показывает наибольшую эффективность при использовании с ручным пулеметом Калашникова. Боеприпас включает шесть металлических шаров, которые разлетаются на расстояние до 50 метров, что позволяет поражать дроны на дистанции до 30 метров.

«Посылаешь свинцовую тучу в направлении беспилотника – это гарантирует большую вероятность его уничтожения», – поделился разведчик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые успешно испытали систему защиты от дронов, использующую сетку и тросы для перехвата летательных аппаратов. На границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области стелу обнесли антидроновой сеткой для усиления защиты от возможных атак. Также Ростех разработал устройство для противодействия FPV-дронам, предназначенное для защиты транспорта.