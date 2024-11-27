Российские ученые испытали систему защиты от дронов с сеткой и тросами

В России испытали систему защиты объектов от дронов с использованием сетки и тросов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские ученые разработали систему защиты объектов от ударных беспилотников, сообщает РИА «Новости». Эта инновационная система использует специальные тросы и высокопрочную сетку, способные выдержать нагрузку бетонного блока весом несколько тонн. Испытания системы, проведенные на подмосковном полигоне, продемонстрировали ее высокую эффективность и надежность.

В основу системы легли технические данные о зарубежных ударных дронах самолетного типа, таких как их взлетная масса до 60 килограммов, скорость полета до 150 километров в час и размах крыльев до 4,8 метра. Разработка включает сетки, соединенные с несущими стойками при помощи тросов и омегообразных скоб.

Инновационная система предназначена для защиты важной инфраструктуры, и результаты ее испытаний будут учтены при создании новых регламентов для строительства и защиты объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех разработал устройство против FPV-дронов для защиты транспорта, а ранее российские штурмовики испытывали новый антидроновый комплекс «Чистюля», и «Росэлектроника» создала новую версию антидронового комплекса «Серп-ВС6».