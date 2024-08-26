Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
Российские штурмовики в ходе СВО испытали новый антидроновый комплекс «Чистюля»
Российские штурмовые подразделения успешно апробировали в зоне спецоперации новый носимый комплекс «Чистюля» для защиты бойцов от беспилотников, сообщили в холдинге «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
В «Росэлектронике» сообщили, что благодаря «Чистюле» обеспечена работа штурмовых подразделений, существенно снижена угроза от БПЛА противника, передает ТАСС.
В холдинге добавили, что на данный момент выпускается уже третья версия изделия «Чистюля-П»
«Чистюля» полностью подавляет каналы управления и навигации беспилотников в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото- и видеоданных с дрона. Устройство представляет собой кейс весом до 8 кг и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.