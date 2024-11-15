Ростех разработал устройство против FPV-дронов для транспорта

Ростех представил мобильный комплекс «ПРЕС» для подавления FPV-дронов на транспорте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», разработал мобильную систему подавления FPV-дронов под названием «ПРЕС», сообщает Telegram-канал Ростеха. Новый комплекс предназначен для защиты различных транспортных средств, включая машины скорой помощи, автобусы, грузовики, внедорожники и легковые автомобили. Система весит 14,5 кг, оснащена специальными магнитными креплениями и работает на актуализированных частотах, популярных среди операторов дронов.

«ПРЕС» создает помехи в диапазоне от 400 до 1200 МГц и парализует каналы управления FPV-дронов, обеспечивая дальность подавления до 150 метров с радиусом действия 360 градусов. Система эффективна при любых погодных условиях и температурных режимах от -40°C до +40°C. Суммарная мощность выходных помех составляет 400 Вт, а генераторы помех можно оперативно заменить без участия специалистов.

Система подключается напрямую к аккумулятору транспортного средства, а блок управления размещается в салоне. В настоящее время комплекс «ПРЕС» проходит эксплуатационные испытания, после чего планируется начать его серийное производство. Разработка обещает повысить безопасность транспортных средств, находящихся под угрозой атак с использованием FPV-дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Росэлектроника» разработала новую версию антидронового комплекса «Серп-ВС6», который успешно прошел испытания на российских штурмовиках и получил название «Чистюля», а Ростех заменил иностранные стандарты частоты и времени.