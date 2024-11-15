  • Новость часаWSJ: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР
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    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдёт на карте.

    0 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    15 комментариев
    15 ноября 2024, 08:33 • Новости дня

    Ростех разработал устройство против FPV-дронов для транспорта

    Ростех представил мобильный комплекс «ПРЕС» для подавления FPV-дронов на транспорте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Росэлектроника» создал систему подавления FPV-дронов для защиты различных транспортных средств, которая работает в диапазоне 400-1200 МГц и способна парализовать каналы управления дронов в радиусе 150 м.

    Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», разработал мобильную систему подавления FPV-дронов под названием «ПРЕС», сообщает Telegram-канал Ростеха. Новый комплекс предназначен для защиты различных транспортных средств, включая машины скорой помощи, автобусы, грузовики, внедорожники и легковые автомобили. Система весит 14,5 кг, оснащена специальными магнитными креплениями и работает на актуализированных частотах, популярных среди операторов дронов.

    «ПРЕС» создает помехи в диапазоне от 400 до 1200 МГц и парализует каналы управления FPV-дронов, обеспечивая дальность подавления до 150 метров с радиусом действия 360 градусов. Система эффективна при любых погодных условиях и температурных режимах от -40°C до +40°C. Суммарная мощность выходных помех составляет 400 Вт, а генераторы помех можно оперативно заменить без участия специалистов.

    Система подключается напрямую к аккумулятору транспортного средства, а блок управления размещается в салоне. В настоящее время комплекс «ПРЕС» проходит эксплуатационные испытания, после чего планируется начать его серийное производство. Разработка обещает повысить безопасность транспортных средств, находящихся под угрозой атак с использованием FPV-дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Росэлектроника» разработала новую версию антидронового комплекса «Серп-ВС6», который успешно прошел испытания на российских штурмовиках и получил название «Чистюля», а Ростех заменил иностранные стандарты частоты и времени.

    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

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    12 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK

    Forbes: Тайвань тайно поставил ВСУ 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK

    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Тайвань тайно передал Украине 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK с шестью пусковыми установками каждая, чтобы поддержать украинскую противовоздушную оборону в условиях перевода кадров в пехоту, сообщает Forbes.

    Тайвань передал украинским вооруженным силам комплексы противовоздушной обороны HAWK, сообщает Forbes. Обозреватель Дэвид Экс отметил, что остров тайно поставил Украине батареи зенитных ракет HAWK, что может существенно укрепить украинскую ПВО.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, Тайвань передал лишние батареи этих комплексов, что делает его ключевым игроком в поддержке украинских ВВС. «Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС», – заявил Ху.

    Как сообщает издание, на вооружении ВСУ могли оказаться 15 батарей ЗРК HAWK, каждая из которых оснащена как минимум шестью пусковыми установками, способными запускать три ракеты. Это происходит на фоне перевода кадров из ПВО в пехоту, что ранее отмечала депутат Рады Марьяна Безуглая и подтвердил экс-спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, У Чжунда, ветеран спецназа Тайваня, погиб в ходе боевых действий на Украине в результате ночной операции у Авдеевки подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Тайваня.

    Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США, столкнулась с кризисом поставок из-за китайских санкций, запрещающих поставки ключевых компонентов, включая батареи. Компания Skydio начала ограничивать продажи аккумуляторов для своих дронов и продолжает поддержку Тайваня, несмотря на санкции, что отразится на клиентах.

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые также интересуют Украину.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 14:33 • Новости дня
    Летчик: Российский Су-57 превзошел китайский J-35 по характеристикам

    Летчик Богдан заявил о превосходстве Су-57 над китайским истребителем J-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан отметил, что российский истребитель Су-57 превосходит китайскую новинку J-35 по множеству характеристик, включая маневренность и управляемость, и обладает перспективами для международного использования.

    По его словам, новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35, передает ТАСС. Богдан отметил, что российские авиационные комплексы всегда имеют конкурентные преимущества по сравнению с мировыми аналогами.

    Богдан заявил, что Су-57 превосходит существующие в мире аналоги по летно-техническим характеристикам, маневренности, устойчивости и управляемости. «Наши конкуренты не всегда показывают все свои возможности, но из того, что показано, российские самолеты всегда демонстрируют несколько больше», – заявил Богдан.

    Истребитель Су-57, по словам летчика, является достойной и хорошо скомпонованной машиной. Он подчеркнул, что самолет является великолепной платформой для будущих модификаций, как в свое время был Су-27. Богдан добавил, что оружие Су-57 высокоэффективно и расположено внутри, что делает самолет мощным и перспективным не только в национальной, но и в международной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне специальной военной операции. Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт отметил конкурентные преимущества модели Су-57Э на мировом рынке оружия. Также сообщалось, что Ростех передал Российской армии партию новых истребителей Су-57 и Су-35С.

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    14 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне СВО

    Шойгу заявил о высоких боевых характеристиках Су-57 в зоне спецоперации на Украине

    Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне СВО
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На авиасалоне в Чжухае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации, продемонстрировав высокие боевые качества и сниженную радиолокационную заметность благодаря технологиям «стелс».

    Шойгу на авиасалоне в Чжухае заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал высокую эффективность в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо», – отметил Шойгу в беседе с летчиком-испытателем.

    Отметим, что в августе 2023 года на форуме «Армия» Сергей Шойгу, будучи министром обороны, также рассказывал об успешном применении Су-57 в зоне СВО. Су-57 – это российский истребитель пятого поколения, который может поражать цели в воздухе, на земле и на воде. Он использует технологии «стелс», что делает его менее заметным для радаров.

    Истребитель Су-57 вооружен разнообразными управляемыми и неуправляемыми средствами поражения. Он способен применять ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» разных типов и дальностей. Также истребитель оснащен корректируемыми авиационными бомбами калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка этого самолета составляет 10 тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покупателями новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия, Турция, ряд африканских и южноамериканских стран, сказал генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что боевой опыт истребителя Су-57Э, представленного на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, выделяет его среди аналогов пятого поколения благодаря мощному вооружению и высокой живучести в воздухе.

    Российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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    12 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине

    Экс-премьер Эстонии Каллас уверена, что перемирие на Украине приведет к новому обострению

    Tекст: Денис Тельманов

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями.

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, заявила на слушаниях в Европарламенте, что перемирие на Украине будет вредным, так как оно приведет к новому обострению конфликта, сообщает ТАСС.

    Она привела в пример Минские соглашения, которые, по ее словам, только усилили войну. Каллас отметила, что краткосрочные мирные соглашения не способствуют долгосрочному миру, а приводят к затяжным конфликтам.

    Каллас, экс-премьер Эстонии, была согласована на пост главы дипломатии ЕС на саммите Евросоюза в июне. Ее кандидатуру должны утвердить на совместных слушаниях комиссий Европарламента. Ожидается, что новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.

    Вторые Минские соглашения были подписаны между ДНР, ЛНР и киевским режимом при посредничестве России, Германии и Франции. Целью соглашений было прекращение конфликта и предоставление автономии Донбассу. Однако, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Запад рассматривал их как средство для подготовки Киева к военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен презентовала новый состав правительства, готовый начать работу через месяц, в котором она победила внутренних врагов и сфокусировалась на борьбе с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принадлежит к Европейской народной партии – крупнейшей правоконсервативной силе в Евросоюзе.

    Среди новых лиц правительства выделяется Кая Каллас, известная своей непопулярностью и русофобией, получившая значимый пост благодаря своему противостоянию с Россией.

    Несмотря на необходимость получения одобрения Европарламента, Урсула фон дер Ляйен усиливает свое влияние на политику Евросоюза. В Европе наблюдается тенденция роста правых евроскептиков, что вынуждает систему идти на уступки в миграционной политике, но не в вопросах отношений с Россией и поддержки Украины.

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    12 ноября 2024, 21:28 • Новости дня
    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага

    Американский сенатор Табервилль заявил о неспособности армии США одолеть противника

    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор-республиканец Томми Табервилль заявил, что армия США не в состоянии победить ни одного врага, назвав ее «абсолютной катастрофой».

    Американская армия оказалась в центре внимания после заявления сенатора-республиканца от Алабамы Томми Табервилля, сообщает РИА «Новости». В эфире телеканала Fox News сенатор подчеркнул, что вооруженные силы США находятся в критическом состоянии и не способны одолеть ни одного противника.

    «Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас... наша армия – это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас», – сказал Табервилль. Это заявление подчеркивает растущую обеспокоенность в американском обществе относительно готовности вооруженных сил США к возможным конфликтам.

    В июле в США был опубликован доклад комиссии по национальной оборонной стратегии, который также указал на недостаточное оснащение американской армии. В документе отмечается, что вооруженным силам США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения. Доклад был подготовлен по заказу конгрессменов для анализа и рекомендаций в области обороны страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуированный с подконтрольной Киеву территории американский гражданин Дэниэл Мартиндейл заявил, что США пытаются сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, снижая шансы Украины на успех в этих регионах.

    На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством на Украине доля дезертиров среди военнослужащих достигает 20%, что осложняет восполнение потерь новобранцами и может привести к острой нехватке ресурсов через полгода.

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    12 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    «Калашников» выполнил годовой контракт на винтовки Чукавина

    Концерн «Калашников» завершил выполнение контракта на поставку винтовок Чукавина в войска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» завершил поставки новой снайперской винтовки Чукавина в рамках контракта текущего года, подчеркнув ее активное применение в зоне специальной военной операции.

    Концерн «Калашников» выполнил обязательства по контракту текущего года, завершив поставку снайперских винтовок Чукавина, пишет ТАСС. По информации пресс-службы компании, новая винтовка активно используется в зоне специальной военной операции.

    Как подчеркнули в пресс-службе, «Калашников» полностью отгрузил заказчику снайперские винтовки Чукавина, которые представляют собой новое поколение российского снайперского вооружения. Президент компании Алан Лушников отметил, что винтовка отличается улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, а также может использовать прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства.

    При этом, по словам Лушникова, новая винтовка сохранила надежность знаменитой снайперской винтовки Драгунова, которая также продолжает выпускаться концерном в больших объемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы, а ее принятие на вооружение, как сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, ожидается скоро и является строго регламентируемой процедурой.

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    13 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг

    Морским летчикам России вручили первый в истории флаг морской авиации

    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Максим Попов

    Морская авиация Военно-морского флота России получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    Как сообщает Минобороны, на торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев вручил флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего официального символа.

    Теперь флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с эмблемой морской авиации. На нем изображен золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Эти символы обозначают морскую службу и полет.

    Геральдические элементы флага, такие как якорь и якорная цепь, символизируют морскую службу, а крылья представляют собой символ полета, скорости и мобильности. Сине-голубые лучи на флаге соответствуют традиционным цветам приборного сукна формы морской авиации.

    Напомним, в конце октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

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    12 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    Московский суд приговорил педиатра Буянову за фейки о ВС России

    Педиатр Буянова получила пять с половиной лет колонии за фейки о Вооруженных силах РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тушинский районный суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к пяти с половиной годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

    Как передает ТАСС, судья огласил приговор, назначив пять лет и шесть месяцев лишения свободы по статье 207.3 УК РФ.

    Обвинение утверждало, что Буянова, используя служебное положение, на приеме в детской больнице сделала некорректное заявление об отце одного из пациентов, участвовавшем в специальной военной операции. Как сообщалось, прокурор требовал для подсудимой шесть лет колонии.

    Дело получило огласку после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Вскоре после начала расследования Буянова была уволена из больницы, однако впоследствии Тушинский суд Москвы восстановил ее на рабочем месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова воина, погибшего на СВО, заявила в полицию, что врач Надежда Буянова назвала Россию «агрессором, который напал на Украину», и попросила привлечь ее к ответственности за эти слова и проверить на спонсирование ВСУ.

    Тушинский суд Москвы избрал для Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ходе дела ей ужесточили обвинение, переквалифицировав его на статью о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по политическим и идеологическим мотивам. Буянова не признала себя виновной и считает, что ее оговорили.

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    13 ноября 2024, 20:37 • Новости дня
    Офис Зеленского отверг переговоры с Россией

    Советник Зеленского Подоляк исключил переговоры с Россией и уступки территорий

    Tекст: Денис Тельманов

    В офисе Владимира Зеленского заявили об отказе от переговоров с Россией и нежелании уступать территории, несмотря на инициативы по мирному урегулированию от Москвы.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского радио New Voice подтвердил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Подоляк подчеркнул, что Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, которые, по его мнению, нарушают суверенитет Украины и являются аморальными.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Guardian также назвал переговоры с Москвой «нереалистичными». Президент Украины указал, что условия, выдвигаемые Россией, недопустимы для его страны.

    Инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине были предложены президентом РФ Владимиром Путиным в июне. Он заявил о готовности Москвы прекратить огонь при выполнении Киевом ряда условий, включая вывод войск с новых регионов России и отказ от стремления вступить в НАТО.

    После теракта на территории Курской области Путин отметил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ВСУ совершают нападения на мирных граждан и объекты инфраструктуры. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что мирные инициативы Москвы остаются в силе, но с учетом текущих событий переговоры с Украиной не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп планирует в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, стремясь к заключению мирного соглашения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не намерен прийти к мирному урегулированию конфликта и продолжает гибридную войну против России, используя киевский режим.

    Украине следует готовиться к сокращению помощи от США после победы Трампа, так как часть оружия будет поставляться не безвозмездно, а за счет Киева, заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

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    13 ноября 2024, 03:22 • Новости дня
    Китай проявил интерес к высокотехнологичным образцам российского оружия

    Tекст: Максим Попов

    Китай проявляет активный интерес к российским высокотехнологичным системам ПВО, радиолокации и боевым самолетам, заявили в Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России на фоне открывшегося в Джухае авиакосмического салона Airshow China 2024.

    В ФСВТС также подчеркнули, что существуют хорошие перспективы для развития сотрудничества между Россией и Китаем в области авиационного двигателестроения и космических технологий. Эти направления могут стать ключевыми в дальнейшем военном сотрудничестве двух стран, сообщает ТАСС.

    Напомним, накануне замдиректора ФСВТС Михаил Бабич сообщил, что Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ.

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    12 ноября 2024, 09:20 • Новости дня
    «Русские витязи» выступили на Airshow China под песню «Я русский»

    «Русские витязи» выступили на авиасалоне в Китае Airshow China под песню «Я русский»

    Tекст: Мария Иванова

    Пилотажная группа «Русские витязи» на шести истребителях выступила в первый день Airshow China в Чжухае с фигурами высшего пилотажа под песню «Я русский».

    «Русские витязи» выступили на авиасалоне Airshow China в китайском Чжухае, сообщает ТАСС. Их выступление на шести истребителях сопровождалось песней «Я русский» и композицией «Матушка Земля». Показательный вылет состоялся после дебюта российского истребителя пятого поколения Су-57, вызвавшего огромный интерес у зрителей.

    Летчики «Русских витязей» прилетели на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ. На Airshow China они демонстрируют новую программу, включая одиночные и групповые фигуры высшего пилотажа. Среди них – групповая петля Нестерова и перестроение в стрелу. Выступления группы станут яркой частью выставки, которая продлится до 17 ноября.

    Экспортная версия Су-57, представленного на авиасалоне, привлекла внимание благодаря своим характеристикам. Истребитель оснащен стелс-технологиями и способен выполнять сложные маневры.

    В «Ростехе» отметили, что Су-57Э сочетает высокую живучесть с малой заметностью и современным бортовым оборудованием, включая интеллектуальные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

    Перед началом выставки отмечалось, что Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ.

    Между тем Китай сообщил, что покажет свой стелс-истребитель J-35A на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

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    12 ноября 2024, 11:09 • Новости дня
    Рособоронэкспорт сообщил о конкурентных преимуществах Су-57Э

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевой опыт истребителя Су-57Э, представленного на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, выделяет его среди аналогов пятого поколения благодаря мощному вооружению и высокой живучести в воздухе, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае.

    По его словам, российский истребитель пятого поколения Су-57Э благодаря своему боевому опыту выделяется среди аналогов, сообщает ТАСС.

    Михеев подчеркнул, что Су-57Э полностью отвечает всем требованиям современного истребителя пятого поколения. Главными преимуществами являются реальный опыт боевого применения, мощный комплекс вооружений и высокая живучесть благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны.

    В рамках международного аэрокосмического салона Airshow China 2024 в Чжухае Рособоронэкспорт впервые демонстрирует Су-57Э в летной программе. Кроме того, на салоне представлены новейшие авиационные средства поражения, в том числе противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ и высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69. Эти разработки привлекли особый интерес со стороны специалистов.

    Вместе с этим Рособоронэкспорт активно занимается продвижением комплекса «Ланцет-Э», который вызывает высокий интерес у стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Компания ведет переговоры о технологическом партнерстве, включая создание производства на территории заказчика. Также высоко оценивается спрос на разведывательные БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые доказали свою эффективность в боевых условиях.

    Михеев отметил, что «Орланы» успешно эксплуатируются более чем в 20 странах мира, и «Рособоронэкспорт» продолжает их активное продвижение на мировом рынке. Интерес к этим комплексам проявляют партнеры из различных регионов, включая страны СНГ. Ожидается подписание новых контрактов, что подчеркивает востребованность российской военной техники на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Русские витязи» выступили на авиасалоне Airshow China под песню «Я русский», Сергей Чемезов заявил об эффективности истребителя Су-57 в условиях работы зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Рособоронэкспорт заключил экспортные контракты на сумму около 600 млн долларов.

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    12 ноября 2024, 17:16 • Новости дня
    СК предъявил обвинение за хищение 50 млн рублей по гособоронзаказу

    СК предъявил обвинение руководителям компаний за хищение 50 млн рублей при оборонзаказе

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве трем фигурантам дела о хищении крупной суммы в рамках гособоронзаказа.

    Как передает ТАСС, Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) генеральному директору АО «31-й государственный проектный институт специального строительства» Александру Молодченко, генеральному директору ОАО НПП «Химмаш-старт» Евгению Сундукову и гражданке Ольге Павловой. Все трое обвиняются в хищении 50 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа.

    Дело возбуждено в отношении не только указанных лиц, но и генерального директора ООО «Эльбро» Ивана Мальцева. В рамках следственных действий выясняются все обстоятельства и детали совершенного преступления. В настоящее время обвиняемые находятся под следствием, суд решит вопрос об их возможной мере пресечения.

    Дело находится на контроле у центрального аппарата СК, что подчеркивает его значимость и серьезность. Ведомство намерено привлечь всех причастных к ответственным за содеянное и до конца разобраться в махинациях с государственными контрактами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко и нескольких его соратников по обвинению в мошенничестве с государственными контрактами.

    В другом деле Следственный комитет выявил хищение нескольких десятков млн рублей в рамках государственного оборонного заказа, в котором участвовал директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.

    Также сообщалось, что бывший руководитель компании «Спецтехника» Олег Иванов заявил о своей невиновности в деле о коррупции при исполнении контрактов по гособоронзаказу.

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    12 ноября 2024, 18:33 • Новости дня
    Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным и Баренцевым морями

    Российские бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС совершили плановые полеты над водами Черного и Баренцева морей

    Tекст: Денис Тельманов

    Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российской авиации провели плановый полет над Черным морем, сопровождаемые истребителями Су-30СМ и Су-27, общая продолжительность полета составила около пяти часов.

    Как сообщает ТАСС, два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 ВКС России. Полет длился около пяти часов.

    Помимо этого, два стратегических ракетоносца Ту-95МС также выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Полет длился более четырех часов и сопровождался истребителями МиГ-31 ВКС России.

    В Минобороны России подчеркнули, что такие полеты являются регулярными и выполняются над разными участками нейтральных вод, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан и Балтийское море. Все операции проводят в строгом соответствии с международными правилами воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» и отработали учебные авиаудары по критически важным объектам условного противника.

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отследило полет двух военных самолетов Ту-142 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски, подчеркнув, что они не пересекали границу США или Канады.

    Истребители ВВС ФРГ Eurofighter были подняты по тревоге в небо над Балтийским морем из-за российских военных самолетов Ту-142 и Су-30, которые якобы летели без плана полета и сигнала транспондера.

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