«Росэлектроника» разработала новую версию антидронового комплекса «Серп-ВС6»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отметил гендиректор НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику») Сергей Скорых, новый «Серп-ВС6Д» доказал эффективность во время реальных условий эксплуатации, передает ТАСС.

В холдинге добавили, что новый комплекс работает на максимальном количестве частот из всей линейки «Серп» и обеспечивает эффективное подавление дронов по шести различным каналам связи, а детектор и алгоритмы цифровой обработки сигналов позволяют минимизировать пропуски целей, обнаруживать и идентифицировать БПЛА в охраняемой зоне.

«Аппаратура способна непрерывно отслеживать каналы связи и управления дронами в секторе 360 в горизонтальной плоскости. В случае обнаружения прибор включает систему гарантированного подавления радиосигналов от целей, находящихся на расстоянии до 5 км. В момент активации радиосигналы подавляются во всех доступных диапазонах – остальное время функция подавления остается выключенной», – добавили в «Росэлектронике».

Напомним, в августе 2023 года «Росэлектроника» начала поставки антидронных комплексов «Серп-ВС6».