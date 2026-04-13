В России испытали квази-гиперзвуковой патрон для комплекса «Двойник»

В России испытали квази-гиперзвуковой антидроновый патрон со скоростью 1530 м/с
Новейший антидроновый боеприпас, способный разгоняться до 1530 метров в секунду, успешно прошел испытания в составе роботизированного комплекса «Двойник».
Российская компания «Лобаев армс» провела успешные тесты новейшего боеприпаса, предназначенного для роботизированного комплекса «Двойник», передает ТАСС.
Отмечается, что новинка создавалась в том числе для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
«Также успешно прошел испытания квази-гиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1 530 м/с, специально разработанный для данного комплекса, прежде всего его антидронового варианта», – сообщили представители предприятия-разработчика.
Кроме того, специалисты обратили внимание на конструктивные особенности нового комплекса. Процесс сборки и разборки стрельбового модуля оказался значительно проще, чем у стандартного автомата, поскольку замена блока осуществляется нажатием всего одной кнопки.
