СТЦ разработал двигатель для беспилотников «Орлан»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты «Специального технологического центра» (СТЦ) разработали российский двигатель для беспилотных авиационных комплексов серии «Орлан», сообщает ТАСС. Об этом на Dubai Airshow 2025 рассказал официальный представитель компании.

В СТЦ отметили, что работа по модернизации комплексов «Орлан» и их программного обеспечения ведется постоянно. «Например, создан двигатель собственного производства, ведутся работы по улучшению качества целевого оборудования», – заявили в организации.

На международной выставке в Дубае представляют многофункциональный комплекс с беспилотными аппаратами «Орлан-10Е» и комплекс с новым беспилотником «Орлан-30», которые активно применяются вооруженными силами России в рамках спецоперации на Украине. Разработка собственного двигателя повысит уровень технологической независимости и эксплуатационные характеристики российских беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель заявил об уникальных возможностях российских дронов «Орлан». СТЦ анонсировал показ этих беспилотников на выставке в Дубае.