СТЦ разработал двигатель для беспилотников «Орлан»
Специалисты «Специального технологического центра» (СТЦ) разработали отечественный двигатель для беспилотных авиационных комплексов линейки «Орлан», применяющихся в СВО, сообщил официальный представитель СТЦ в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.
В СТЦ отметили, что работа по модернизации комплексов «Орлан» и их программного обеспечения ведется постоянно. «Например, создан двигатель собственного производства, ведутся работы по улучшению качества целевого оборудования», – заявили в организации.
На международной выставке в Дубае представляют многофункциональный комплекс с беспилотными аппаратами «Орлан-10Е» и комплекс с новым беспилотником «Орлан-30», которые активно применяются вооруженными силами России в рамках спецоперации на Украине. Разработка собственного двигателя повысит уровень технологической независимости и эксплуатационные характеристики российских беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель заявил об уникальных возможностях российских дронов «Орлан». СТЦ анонсировал показ этих беспилотников на выставке в Дубае.