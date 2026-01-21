Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Песков заявил о проверке данных о новом оружии США спецслужбами
Российские службы внимательно отслеживают заявления о новом оружии США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Службы России внимательно анализируют всю поступающую информацию о возможном наличии у США ранее неизвестных видов вооружения, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов касательно недавнего заявления Дональда Трампа.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу News Nation заявил, что в распоряжении Америки есть такие виды оружия, о которых никто не знает.
Песков подчеркнул: «У нас, вы знаете, есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор информации на этот счет и анализ этой информации. Они выполняют свою работу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая сотрудница Госдепартамента Саша Ингбер заявила, что американские спецслужбы получили и уже испытали устройство, вызывающее симптомы «гаванского синдрома».