    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    21 января 2026, 11:10

    Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский основной боевой танк Challenger 3 впервые произвел стрельбу из своей новой пушки, испытания прошли на одном из британских полигонов, их проводили с экипажем в башне.

    Разработкой танка занимается совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), а орудие – гладкоствольную 120-мм пушку L55A1 – поставляет немецкая Rheinmetall Waffe Munitions, пишет The War Zone.

    Новое орудие способно использовать широкий ассортимент боеприпасов НАТО, включая бронебойные подкалиберные и многоцелевые снаряды, а также потенциально американские M829A4 с сердечником из обедненного урана.

    Перед началом испытаний с экипажем орудие тестировали в дистанционном режиме. Управляющий директор RBSL Ребекка Ричардс пояснила, что успешные стрельбы стали важным этапом в британском танкостроении.

    В Challenger 3 используются однокомпонентные снаряды, что позволяет применять стандартные боеприпасы НАТО, однако из-за их габаритов количество снарядов в боекомплекте уменьшено до 31 против 49 у Challenger 2.

    Боеприпасы размещаются в изолированном отделении башни для повышения выживаемости экипажа. Помимо нового орудия, танк оснащается современным прицельным комплексом Thales Orion и панорамной системой DNGS T3, а также модульной броней нового поколения, которую можно оперативно заменять или усиливать в зависимости от задачи.

    Защиту также усиливает израильский активный комплекс Trophy. Для повышения подвижности внедряются новый двигатель, подвеска и система охлаждения.

    Challenger 3 собирается на заводе RBSL в Телфорде по контракту на сумму более 800 млн фунтов стерлингов. Первый прототип был готов в начале 2024 года. Дальнейшие испытания, включая тесты на надежность и стрельбу, запланированы на конец года.

    Планируется модернизировать 148 танков Challenger 2 до стандарта Challenger 3, включая восемь прототипов. Представители DE&S называют Challenger 3 ключевым элементом британской программы модернизации бронетехники, обещая повышение огневой мощи, живучести и цифровой интеграции.

    Однако другие элементы программы модернизации, в частности БМП Ajax, сопровождаются техническими трудностями. Ранее применение Ajax было приостановлено после того, как десятки военных пожаловались на эффекты шума и вибрации. Эксперты указывают, что взаимодействие Ajax с Challenger 3 вызывает вопросы в рамках новых боевых бригад.

    Сейчас армия Британии планирует сократить численность до 72,5 тыс. человек к 2025 году и внедрить новые бригадные боевые группы, в которые войдут также бронетранспортеры Boxer и вертолеты Apache.

    Несмотря на скромное количество Challenger 3, власти рассчитывают, что эти танки станут цифровым ядром для обмена данными между различными платформами на поле боя. Challenger 2 используется с 1994 года. Он принимал участие в операциях на Балканах и в Ираке.

    Некоторые машины были переданы Украине. С учетом новых угроз, таких как FPV-дроны, НАТО наращивает бронетанковые силы, однако сохраняются вопросы по сервису и готовности Challenger 2, которые могут сказаться и на Challenger 3. Новый танк будет тяжелее при том же уровне мощности двигателя, что может повлиять на мобильность.

    В ноябре сообщалось, что «Ланцеты» в ходе СВО уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО, включая танки Abrams, Leopard 2, Challenger 2.

    20 января 2026, 17:12
    Лавров объяснил, почему Британия не должна называться Великобританией
    @ Siegfried Grassegger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что Британию стоит называть именно так, поскольку формулировка «Великобритания» является самоназванием страны как великой, чему нет аналогов среди современных государств.

    Британию следует называть именно так, а не Великобританией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщает ТАСС. По его словам, название «Великобритания» – это уникальный случай, когда страна сама себя называет великой.

    Министр привел в пример бывшую Ливийскую джамахирию, у которой также в названии указывалось слово «великая», однако это государство более не существует. «Я считаю, что Британию нужно называть Британией, потому что Великобритания – это единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Еще один пример – Ливийская джамахирия, но ее больше нет», – сказал Лавров.

    Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, также называвшаяся Великой Джамахирией, существовала с 1977 года и прекратила свое существование в 2011 году после смерти Муамара Каддафи. В 2013 году государство было переименовано в Государство Ливия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявил, что по данным ООН в мире остаются 17 территорий без суверенитета или находящихся в зависимости от управляющих держав. Лавров подчеркнул, что эти территории сохраняют следы колониальной эпохи.

    20 января 2026, 16:59
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби представили пусковую установку, позволяющую одному оператору запускать боеприпас «Ланцет-Э» менее чем за минуту.

    Компания Zala презентовала новую пусковую установку для комплекса «Ланцет-Э» на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Установка позволяет единственному оператору развернуть систему и осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за минуту.

    В компании сообщили: «Новая пусковая установка призвана кардинально повысить оперативность применения самого мощного боеприпаса серии «Ланцет-Э» – «Изделия 51Э». В отличие от традиционной пусковой установки на автомобильном шасси, она позволяет расчету даже из одного человека развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту».

    Разработчик отметил, что после выполнения задачи установка не подлежит разборке или эвакуации, что повышает скрытность и мобильность боевых подразделений.

    В Zala уточнили, что новая пусковая установка однократного применения уже успешно прошла испытания в реальных боевых условиях и выпускается серийно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры Zala выпустили одноразовую пусковую установку РУК «Ланцет-Э», что повысило уровень безопасности расчетов при развертывании.

    Обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет».

    20 января 2026, 18:15
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 16:10
    Зеленский заявил об использовании Украиной ракет ПВО на 80 млн евро

    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро
    @ Pou/ROPI/ZUMA Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев сообщил о применении во вторник систем противовоздушной обороны, стоимость которых составила более 80 млн евро.

    На Украине во вторник были использованы ракеты противовоздушной обороны общей стоимостью 80 млн евро. Об этом журналистам рассказал Владимир Зеленский, сообщает ТАСС, цитируя издание «Новости. Live».

    По его словам, «очень сложно находить эти ракеты и отвоевывать деньги на ракеты». Он также отметил, что Украина получает специальные пакеты помощи по ПВО.

    Зеленский подчеркнул, что проблема обеспечения современными средствами ПВО сохраняется, поскольку поставки ракет и финансовая поддержка требуют значительных усилий и поиска ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался на задержки в закупках американского вооружения для нужд украинской армии по программе PURL.

    Также он заявил, что для реализации этой программы Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году.

    Впрочем, в декабре генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что в 2026 году по программе PURL будет выделяться около 1 млрд евро в месяц, в основном на закупки средств ПВО.

    На фоне этого во вторник в Минобороны РФ сообщили о массированном ночном ударе российских войск по предприятиям ВПК Украины, а также по энергетическим и транспортным объектам, используемым ВСУ.

    21 января 2026, 03:31
    Кличко пожаловался на Зеленского в британскую Times
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко рассказал британской Times о «катастрофе» в Киеве на фоне энергетического кризиса, а заодно и упрекнул главу киевского режима Владимира Зеленского за отказ обсудить с ним сложную ситуацию в столице Украины.

    «Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться уборными из-за отсутствия водоснабжения, он заявил, что Зеленский отказал ему в просьбе  встретиться и обсудить кризис», – пишет британская Times о жалобах киевского мэра.

    Издание отмечает, что производство электричества противовоздушная оборона – в зоне ответственности правительства страны, однако мэру Кличко обсудить патовую ситуацию в Киеве на высшем уровне не удалось.

    По его словам, Киев на грани «гуманитарной катастрофы», а ситуация с отоплением, водоснабжением и электричеством – критическая.

    Кличко при случае призывает жителей города покинуть его, как это за месяц уже сделали порядка 600 тыс. человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям энерго- и водоснабжения. Кличко признался Reuters в 50-процентном обеспечении Киева энергией. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    Во вторник, 20 января Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. Верховная рада осталась без света, тепла и воды. Зеленский вечером вторника заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    21 января 2026, 05:05
    Пленный ВСУ рассказал, как с двумя боевиками расправился с жительницей Авдеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ втроём изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР, когда в городе никого не осталось, рассказала военный корреспондент Елена Соколова после интервью с одним из них.

    Соколова рассказала, как однажды беседовала с украинским военнопленным из Краматорска, говорили по-русски.

    «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было трое этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они её жестоким способом изнасиловали и убили», – рассказала военкор ТАСС.

    По её слова, боевики ВСУ думали, что это им сойдет с рук. Но вскоре с наступлением пришла одна из российских бригад и ликвидировала двоих, а её собеседника взяли в плен.

    «И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести», – призналась военкор Соколова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь. Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    20 января 2026, 15:54
    Renault и Turgis Gaillard запланировали выпуск дронов для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией, используя две свои площадки и поддержку Минобороны, пишут западные СМИ.

    Соглашение о совместном производстве беспилотников для Киева заключили французский автоконцерн Renault и оборонная компания Turgis Gaillard. Проект будет реализован при поддержке Министерства обороны Франции. Производство организуют на двух заводах автоконцерна, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Financial Times.

    Детали контракта пока не раскрываются. Глава Renault Фабрис Камболив заявил: «Это длительный проект, и его курирует Минобороны. Мы подтверждаем наше участие в проекте по запросу правительства».

    Газета отмечает, что в июне 2025 года правительство Франции призвало автопроизводителей и оборонные компании объединить усилия для выпуска дронов. Последний раз французские автокомпании выпускали военную продукцию во времена Первой и Второй мировых войн.

    О том, что Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине совместно с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщалось еще в июне 2025 года – сразу после призыва о сотрудничестве со стороны Правительства Франции.

    Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против возможного участия Renault в этом проекте, отметив риски для компании.

    Ранее Renault подавал заявку на товарный знак Reno в России, но получил отказ из-за несоответствия регистрационных данных.

    Напомним, что российское правительство добавило Renault в перечень фирм, к которым применяются особые экономические меры.

    20 января 2026, 18:24
    Глава МИД Австрии предложила изменить принцип голосования ЕС по обороне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер предложила ЕС переход к большинству при принятии решений по вопросам обороны, чтобы повысить эффективность внешней политики.

    Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер выступила с инициативой изменить принцип принятия решений в Евросоюзе по вопросам внешней политики и обороны, передает ТАСС. Она подчеркнула, что сегодняшняя международная обстановка требует большей гибкости и способности к оперативным действиям. По словам министра, политика, основанная на силе, снова становится актуальной, поэтому ЕС должен адаптироваться к новым условиям.

    В своей статье для газеты Die Presse Майнль-Райзингер отметила: «В мире, куда снова вернулась политика, основанная на силе, способность действовать становится жизненно необходимой. Поэтому для сохранения мира и благосостояния в Европе необходимо при обсуждении центральных вопросов внешней политики и обороны, которые сейчас решаются на основе принципа единогласия, усиленно двигаться в сторону принятия решений на основе принципа большинства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас между Берлином и Парижем обостряются разногласия по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Кроме того, издание отмечает, что европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Ранее в Евросоюзе заявили о начале подготовки новой стратегии безопасности с учетом геополитических изменений.

    20 января 2026, 22:02
    Стармер объяснил критику Трампа разочарованием из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях президента США Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Заявления премьер-министра Британии Кир Стармера о критике Дональда Трампа прозвучали на фоне публикаций по поводу передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, передает ТАСС.

    Представитель Стармера отметил, что президент США, вероятно, был разочарован по поводу ситуации с Гренландией, и это могло повлиять на его публикации в отношении ряда мировых лидеров. Официальный представитель подчеркнул, что британский премьер не чувствует себя униженным или в замешательстве из-за заявлений американского лидера.

    Трамп ранее назвал передачу острова Маврикию актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости». Диего-Гарсия является крупнейшим островом архипелага Чагос, который Британия вывела в отдельную административную единицу в 1965 году, а через год остров арендовали США для строительства авиабазы. Все 1,5 тыс. жителей были депортированы.

    В 2017 году Маврикий обратился в ООН по поводу возвращения архипелага, и в 2019 году Международный суд ООН вынес заключение в пользу Маврикия.

    В мае 2025 года Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче архипелага под его суверенитет.

    Дональд Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    Лавров также заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониализма.

    20 января 2026, 12:23
    «Высокоточные комплексы» кратно увеличили выпуск вооружения в 2025 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) в 2025 году кратно увеличил производство вооружения и военной техники по сравнению с 2024 годом, сообщили в пресс-службе холдинга.

    Производство вооружения и военной техники холдингом «Высокоточные комплексы» в 2025 году увеличилось в несколько раз по сравнению с предыдущим годом, передает ТАСС.

    В пресс-службе холдинга отметили, что темпы роста были обеспечены благодаря выполнению государственных контрактов и расширению производственных мощностей.

    В 2025 году полностью исполнены контракты на поставку ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», а также легких управляемых ракет «Изделие-305». «Также исполнены контракты на поставку управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2», – сообщили в пресс-службе холдинга.

    Кроме этого, в войска поступили пусковые установки противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и переносные зенитные ракетные комплексы «Верба». Министерство обороны России в полном объеме получило зенитные ракетные комплексы семейства «Панцирь», в частности ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРК «Панцирь-СМД», а также соответствующие управляемые ракеты.

    Также холдинг обеспечил выполнение контрактов на поставку радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, систем обзора воздушного пространства и легкобронированной техники. В частности, российским военным были переданы боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2М с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины десанта БМД-4М.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех начал поставки мини-ракет для комплексов «Панцирь» в войска.

    Ростех повысил эффективность работы «Панцирей».

    Комплекс «Панцирь-СМД-Е» стал главным хитом выставки в Дубае.

    20 января 2026, 20:32
    После атаки ВСУ в Брянской области погибли двое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В Погарском районе Брянской области был атакован украинским дроном-камикадзе гражданский автомобиль, в результате чего погибли двое мирных жителей.

    Губернатор Александр Богомаз сообщил о трагическом происшествии, передает РИА «Новости».

    Украинские силы применили дроны-камикадзе для атаки на движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района.

    По словам губернатора, «украинские террористы атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль».

    В результате инцидента погибли двое мирных жителей. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы для устранения последствий атаки и выяснения обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника самолетного типа за семь часов в разных регионах России, большинство из которых были уничтожены над Белгородской областью.

    За три часа силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над пятью регионами России.

    Украинские боевики атаковали теплоэлектростанцию и электроподстанцию в Брянской области, из-за чего в некоторых районах у жителей отключилось тепло и электричество.

    20 января 2026, 21:32
    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер, вероятно, не будет участвовать в «Совете мира» по Газе, о создании которого объявил президент США Дональд Трамп, передает Financial Times.

    Источники FT в правительстве Лондона сообщили, что Стармер обсуждает условия работы совета с союзниками, однако не намерен заключать соглашение об участии, передает РИА «Новости».

    По словам одного из собеседников издания, официальный Лондон продолжает рассматривать этот вопрос. «Но не нужно быть политическим гением, чтобы понять, что платить миллиард долларов из денег налогоплательщиков за место в совете с (президентом России Владимиром) Путиным – это не прокатит», – заявил источник.

    Ранее премьер Армении Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира».

    Президент Франции Эммануэль Макрон отказался войти в этот совет.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.

    21 января 2026, 08:08
    Ростех передал Минобороны партию инженерных машин ИМР-3М с антидроновой защитой

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии Дня инженерных войск Минобороны получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    Концерн «Уралвагонзавод», входящий в состав госкорпорации «Ростех», передал Министерству обороны России новую партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной радиоэлектронной и антидроновой защитой, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Поставка приурочена ко Дню инженерных войск. Машины ИМР-3М, созданные на платформе танка Т-90, сейчас особенно востребованы в зоне спецоперации на Украине, где российские войска ведут наступление и нуждаются в быстром устранении вражеских заграждений. В пресс-службе подчеркнули: «ИМР-3М незаменимы для больших наступательных прорывов, так как они могут выполнять широчайший спектр задач».

    Машины оборудованы универсальным бульдозерным отвалом, колейным минным тралом с электромагнитной приставкой, а также телескопической стрелой, которая может использоваться как манипулятор, грейфер, ковш разных видов и рыхлитель. ИМР-3М способны создавать проходы в минных полях, засыпать рвы и траншеи, расчищать завалы и валить деревья.

    Герметичный корпус машины позволяет экипажу работать в условиях радиоактивного заражения, высокой задымленности, запыленности или при наличии агрессивных газов и отравляющих веществ без применения дополнительных средств защиты.

    1 января сообщалось, что работники концерна «Уралвагонзавод» отправили в войска танки Т-90М с подарочными наборами для каждого члена экипажа.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов ранее заявил, что российские танки имеют дополнительную круговую защиту от дронов.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия задает тренды в мировом танкостроении.

    21 января 2026, 06:47
    «Северяне» вскрыли две боегруппы ВСУ аэроразведкой и разгромили их у Лимана

    Tекст: Катерина Туманова

    Юго-западнее Лимана на Харьковском направлении бойцы группировки войск «Север» захватили два опорных пункта 57 омпбр в лесу, продвинувшись на 350 м, а по выявленным скоплениям ВСУ отработали расчеты ТОС-1А «Солнцепек».

    «Противник предпринял попытку нарастить количество личного состава на передовых позициях. Две боевые группы выдвинулись в направлении леса, но были вскрыты аэроразведкой «Северян». Комплексным огневым поражением оба пикапа уничтожены вместе с личным составом», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    Также «Северяне» продвигаются в населенных пунктах возле Волчанска. По тыловым районам и логистическим узлам ВСУ работает российская авиация. Противник вынужден отступать. У Старицы штурмовики продвинулись на трёх участках и овладели участком леса, общее продвижение составило до 400 м.

    В Волчанских Хуторах занято пять домовладений, бойцы продвинулись на 250 м в восточном направлении. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на 600 м по лесополосам и заняли две позиции ВСУ.

    В Сумском районе «Северяне» продвинулись на шести участках, в Краснопольском – на двух и в Глуховском – на трёх. Общее продвижение составило до 600 м. На Тёткинском и Глушковском участках фронта российская авиация уничтожила позиции ВСУ в районах Белополья и Соляников.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 75 в Харьковской)», сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, операторы центра «Рубикон» уничтожили на Украине командно-штабные машины и радиолокационные станции, применяя FPV-дроны. Российские военные также поразили объекты энергетики, используемые ВСУ. Всего за прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

    21 января 2026, 10:53
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    @ cd.royalnavy.mod.uk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Британии рассматривают возможность заключения сделки по продаже Type 31 фрегатов Дании на фоне усиления российской активности в Северной Атлантике, пишет Bloomberg.

    Британия ведет переговоры о продаже своих военных кораблей Дании на фоне роста угроз со стороны России в Северной Атлантике, сообщает Bloomberg.

    Обсуждается поставка фрегатов Type 31, которые производит компания Babcock International Group. Ожидается, что министр обороны Британии Джон Хили и его датский коллега Труэльс Лунд Поульсен встретятся в Копенгагене в ближайшую среду.

    Сделка осложняется конкуренцией с Францией: Париж также рассчитывает продать Дании свои корабли и недавно направил фрегат Naval Group SA в Копенгаген. Франция обещает поставить корабли к 2030 году, в то время как Британия делает ставку на совместимость своих фрегатов с техникой Дании и Норвегии, что позволит странам проще патрулировать северные районы.

    Фон переговоров – рост военной активности России в Атлантике и Балтике, в том числе работа разведывательных судов и подозрения в повреждении подводной инфраструктуры – электросетей, телекоммуникаций и газопровода. Помимо вопросов оборонного сотрудничества обсуждаются совместные учения и ускоренные поставки систем ПВО для Украины, чтобы помочь ей противостоять атакам на энергетическую инфраструктуру.

    Переговоры проходят на фоне напряженности между Европой и США: президент Дональд Трамп угрожает применить силу для контроля над Гренландией, если не удастся договориться о ее покупке, а также планирует ввести тарифы на европейские товары. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер выразил уверенность, что эти угрозы не будут реализованы.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи со своей британской коллегой Евой Купер в Лондоне подчеркнул важность демонстрации единства западных стран перед лицом подобных вызовов. Купер заявила в парламенте, что угрозы тарифов со стороны Трампа – «не способ обращаться с союзниками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат.

     Дональд Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Он также объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    21 января 2026, 11:05
    Британию упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    @ Dave Rushen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британию обвинили в том, что британские самолеты продолжают использовать керосин, произведенный из российской нефти несмотря на действующие санкции, пишет Politico.

    Британия продолжает закупать авиационный керосин, произведённый с использованием российской нефти, несмотря на обещанный запрет, сообщает Politico.

    По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), с конца 2022 года по 2025 год страна импортировала нефтепродуктов, включая авиационный керосин, на сумму 4 млрд фунтов стерлингов из Индии и Турции, где они частично производятся на основе российской нефти.

    Лиам Бирн, депутат от Лейбористской партии и глава профильного комитета парламента, заявил: «Каждый месяц промедления с введением запрета грозит тем, что десятки миллионов фунтов будут продолжать поступать на финансирование военных действий России на Украине». Аналитики CREA отмечают, что примерно каждая шестая партия авиационного топлива, поставляемого в Британию, производится на российских нефтепродуктах, а закупается оно с незначительной скидкой в 2%.

    Власти страны пообещали закрыть так называемую «лазейку переработки» и ввести полный запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти в третьих странах, однако точные сроки введения новых мер остаются неясными. Представитель правительства отметил, что запрет ожидается к весне, но для этого потребуется принять соответствующее законодательство, а также создать надёжные механизмы контроля происхождения топлива.

    В отраслевых объединениях считают, что для эффективной реализации запрета необходимы изменения в контрактах и чёткие процедуры отслеживания происхождения топлива. Представители авиакомпаний от комментариев отказались, а Бирн подчеркнул, что сейчас «критически важна скорость» внедрения новых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Британия не заслуживает называться «Великобританией».

    Президент США Дональд Трамп назвал позицию Британии «великой глупостью».

    Российский экономист Кирилл Дмитриев отметил неспособность Евросоюза и Британии признать свои стратегические ошибки.

