    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    Юрист предложила способы защиты от «схемы Долиной»
    Турецкие власти заявили о втором атакованном танкере в Черном море
    Airbus объявил об отзыве половины самолетов семейства A320
    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
    Дмитриев об отставке «Али-бабы» Ермака: Осталось только 40 разбойников
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    29 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    6 комментариев
    29 ноября 2025, 04:10

    Business Insider узнал о новой тактике ВС России в небе на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия пытается сбивать украинские вертолеты и другие воздушные цели в помощью беспилотников, заявил изданию подполковник ВСУ Юрий Мироненко, заместитель министра обороны Украины по инновациям, бывший командир подразделения БПЛА.

    По словам Мироненко, совладать с российскими дронами сложно, так как ими управляет оператор в реальном времени.

    «Это позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе», – сказал Мироненко изданию Business Insider (BI).

    По его словам, новая тактика атаки воздушных целей дронами вблизи линии фронта не только сокращает время реакции обороняющихся, но и создает целый ряд новых проблем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили первый симулятор для перехвата дронов. Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне СВО. Производитель сообщил о планах начать сборку БПЛА Supercam за рубежом.

    28 ноября 2025, 19:56
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки

    Политолог Корнилов: Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском

    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    @ REUTERS/Gleb Garanich/File Photo/File Photo

    Tекст: Андрей Резчиков

    Даже после отставки у Андрея Ермака сохранится доступ к Владимиру Зеленскому и возможности влиять на внутриполитические процессы в стране, а перспективы уголовного дела в его отношении будут зависеть от настроений в США, сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В пятницу Зеленский принял отставку главы своего офиса, у которого ранее прошли обыски в рамках антикоррупционного скандала на Украине.

    «У Ермака должность номинальная и не предусмотрена конституцией или особыми законами. То, что Зеленский подмял под Ермака все управленческие функции – стало следствием полной узурпации власти с его стороны», – считает политолог Владимир Корнилов.

    Сейчас, когда у Зеленского начались проблемы с парламентом и с внешними спонсорами, возникли трудности и с Ермаком. «Но дальше все будет зависеть от того, что американцы решат делать в его отношении: начнут копать глубже и требовать уголовного преследования Ермака, или же он получит должность «мойщика окон», но при этом останется таким же серым кардиналом, каким он был ранее», – добавил политолог.

    Корнилов напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было создано американцами и находится под их контролем. «Никто без ведома США не может в этой структуре совершить серьезные действия. Неслучайно обыски у Ермака прошли накануне приезда в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла. Так что действия НАБУ можно рассматривать как прямое давление Соединенных Штатов на своих слегка распаявшихся марионеток», – пояснил политолог.

    Обыски и последующая отставка Ермака – это также и предупреждение самому Зеленскому. Эксперт указал, что у НАБУ есть сотни часов записей фигурантов коррупционного скандала, на этих пленках также присутствует и сам Зеленский. На данный момент была опубликована лишь малая часть этих записей.

    «Первым предупреждением был удар по «кошелькам» Зеленского, но если в Киеве сначала притихли, то потом снова начали выкаблучиваться. Тогда последовал удар по Ермаку – второму человеку в стране. А если дальше не поймут, то возьмутся за самого Зеленского», – рассуждает Корнилов. 

    «Ермак был гвоздем, на котором висела вся власть Зеленского. Поэтому вполне возможно, что Ермак просто уйдет в тень и будет числиться, например, каким-нибудь консультантом. Но я не думаю, что он потеряет доступ к Зеленскому и возможности быть одним из руководителей всего процесса», – добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она считает, что утренние обыски у Ермака и его последующая отставка – это элемент давления на Зеленского, «чтобы он адекватно относился к предложениям президента США Дональда Трампа». «Вполне возможно, что НАБУ готовит подозрение Ермаку. Этот документ сделает его причастным к коррупционным скандалам. Хотя пока НАБУ говорит, что он находится в ранге свидетеля. Ермак уже заявил, что всячески содействует следственным действиям и не оказывает никакого сопротивления», – отметила собеседница.

    По ее словам, благодаря внешнему давлению со стороны США киевская верхушка «умерит свои коррупционные аппетиты и временно приостановится схема, по которой они воруют». «Но изменить кардинально систему украинской власти невозможно. Она вся построена на воровстве из бюджета», – полагает эксперт.

    «Запад стремится минимизировать коррупционные расходы на содержание Украины. Именно поэтому они захотели немного припугнуть киевскую элиту, чтобы она не так беспредельно разворовывала все, что к ней приходит», – считает правозащитник. 

    В пятницу вечером Владимир Зеленский сообщил о том, что принял отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента. В видеообращении Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. Консультации по новой кандидатуре запланированы на субботу.

    «Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», – сказал Зеленский.

    Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски на рабочем месте Ермака и в жилом помещении его офиса. Следственные действия связаны с расследованием коррупции в энергетике. Ранее НАБУ проводило обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины в Израиль, гражданином которого он является.

    Пока предъявлено обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

    Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    Комментарии (6)
    28 ноября 2025, 19:10
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России

    Роскомнадзор: WhatsApp может быть полностью заблокирован в России

    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может быть полностью заблокирован на территории России, сообщил Роскомнадзор.

    В ведомстве отметили, что уже начали поэтапно вводить ограничения в отношении этого мессенджера, поскольку его сервис нарушает российские законы, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян. В ведомстве добавили, что мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории России.

    Если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства, его ожидает полная блокировка в России, говорится в заявлении ведомства. Роскомнадзор также порекомендовал россиянам переходить на отечественные мессенджеры для обеспечения безопасности своих данных: «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров».

    Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp в Москве. Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявлял, что блокировка WhatsApp – вопрос времени.

    Комментарии (23)
    28 ноября 2025, 22:33
    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:50
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (11)
    28 ноября 2025, 15:42
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которую ранее признали вещественным доказательством по делу о мошенничестве.

    «Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», – постановил судья Евгений Паршин, передает ТАСС.

    Суд также удовлетворил ходатайство о возврате мобильного телефона, который считался вещественным доказательством на этапе предварительного расследования. Телефон был возвращен Полине Лурье, свидетельнице по делу, которая ранее купила квартиру у Долиной, но впоследствии была обязана через суд вернуть недвижимость певице.

    Ранее адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей.

    Напомним, суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    Комментарии (25)
    28 ноября 2025, 19:54
    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся у берегов Турции «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, сейчас эвакуируют 25 членов экипажа, сообщает Главное управление мореходства Турции..

    Информация о пожаре на шедшем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии поступила от Главного управления мореходства Турции, передает ТАСС. По данным ведомства, инцидент произошел в 28 морских милях от побережья провинции Коджаэли. Судно следовало в российский порт. Танкер шел без груза. Причиной пожара на борту стало внешнее воздействие.

    Турецкое мореходство подчеркнуло, что на момент происшествия состояние всех 25 членов экипажа оставалось удовлетворительным. Для эвакуации моряков направили спасателей, процесс идет под контролем властей. Администрация губернатора провинции Коджаэли также подтвердила информацию о возгорании на танкере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на танкере Swanlake в Мраморном море у берегов Стамбула произошла гибель российского моряка в результате отравления паром топлива.

    До этого на нефтеналивном танкере в порту Туапсе на Черном море возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

    А пожар на нефтяном танкере MT Federal II в Индонезии привел к гибели десяти человек.

    Комментарии (10)
    28 ноября 2025, 18:38
    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку

    Зеленский: Ермак подал в отставку

    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак подал заявление об уходе с должности, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    В видеообращении в Telegram-канале Зеленский заявил, что «руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке».

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    Газета The New York Times сообщала, что обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США.

    Комментарии (7)
    28 ноября 2025, 17:54
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну

    Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн проиграл суд за наследство Игорю Лебедеву

    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одинцовский городской суд не удовлетворил иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна к официальному наследнику Игорю Лебедеву о признании права собственности на недвижимость в подмосковном Дарьино.

    Эйдельштейн пытался доказать, что дом и земельный участок перешли ему по ипотечному договору непосредственно от Жириновского, передает «Московский комсомолец». Суд не принял во внимание его доводы, несмотря на то что несколько предыдущих судов уже подтвердили родственную связь истца с покойным лидером ЛДПР.

    Параллельно в медиапространстве обсуждается ситуация с автомобилем «Мерседес Майбах», который ранее принадлежал Жириновскому и был впоследствии передан Эйдельштейну. Эта служебная машина недавно появилась у офиса ЛДПР с видимыми повреждениями после предполагаемой аварии.

    Эйдельштейн сообщил изданию, что уже давно переписал автомобиль на один из фондов, но позже хотел вернуть его в свою коллекцию – эта попытка также не увенчалась успехом.

    Ранее суд отказал племянницам Жириновского в споре о наследстве.

    В июне прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Позже законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал это решение.

    Комментарии (5)
    28 ноября 2025, 21:12
    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»

    Юрист Васильева оценила идею ввести в России «период охлаждения» при покупке квартиры

    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – казала газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета, практикующий юрист Оксана Васильева, комментируя предложение ввести в России «период охлаждения» во время покупки квартиры. Она также назвала другие способы, которые могут обезопасить покупателя при совершении сделок на вторичном рынке жилья.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в России «период охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости. Предполагается, что данная мера поможет снизить риски мошенничества и защитить участников рынка от «схемы Долиной».

    «В связи с огромным количеством мошеннических действий на рынке недвижимости введение «периода охлаждения» до семи дней может снизить риски, но наверное полностью не избавит от мошеннических действий со стороны «бабушек-предпринимателей». Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – говорит Васильева.

    Однако, отмечает специалист, уменьшить риски на рынке недвижимости можно и другими методами. Например, тщательно проверять продавца, использовать для оплаты аккредитив, запрашивать справку по форме №9 об отсутствии зарегистрированных лиц, прибегнуть к титульному страхованию, а также потребовать от родственников продавца письменное заявление о том, что они видят – продавец не находится под влиянием третьих лиц. И конечно же необходимо помнить о том, что сделку лучше заверить нотариально под видеозапись.

    «Существуют определенные признаки влияния мошенников. В суде необходимо будет предъявить доказательства изъятия имущества в пользу других лиц, а также факт перехода права собственности на имущество к другим лицам. Также нужно подтвердить наличие ущерба. Часто мошенники злоупотребляют доверием, то есть  используют с корыстной целью доверительные отношения с владельцем недвижимости», – делится юрист.

    Она призывает помнить, что перечисленные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо намеревалось совершить незаконные действия, нанести ущерб и завладеть чужим имуществом.

    «Преступник мог еще и подделать документы для того, чтобы ввести в заблуждение собственника имущества. Подделка официального документа может быть дополнительно квалифицирована как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что виновный намеревался использовать поддельный документ при совершении мошенничества», – подчеркивает Васильева.

    В данных делах суд, продолжает специалист, может назначать судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой установить мог ли продавец понимать значение своих действий и руководить ими при заключении договора купли-продажи квартиры. Чаще всего добросовестность и осмотрительность становятся предметом оценки, влияющей на  решение принятое в судебном процессе.

    В последние месяцы многие покупатели квартир на вторичном рынке остались без приобретенного жилья. Суть схемы заключается в том, что продавец квартиры (часто пожилой человек, введенный в заблуждение мошенниками) после продажи жилья подает в суд иск о признании сделки недействительной, утверждая, что он не осознавал своих действий или находился под давлением. В результате судебного решения квартира может быть возвращена первоначальному владельцу, а добросовестный покупатель остается без жилья и, зачастую, без денег, поскольку взыскать средства с мошенников или продавца не удается.

    «Схемой Долиной» этот вид мошенничества стали называть после громкой истории с народной артисткой Ларисой Долиной, которая продала свою квартиру в Москве, а затем через суд добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    Ранее зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в российском законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием» и «продавец под влиянием».

    Комментарии (7)
    28 ноября 2025, 21:24
    Дмитриев об отставке «Али-бабы» Ермака: Осталось только 40 разбойников

    Дмитриев прокомментировал отставку «Али-бабы» Ермака

    Дмитриев об отставке «Али-бабы» Ермака: Осталось только 40 разбойников
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку главы офиса Владимира Зеленского «Али-бабы» Андрея Ермака и напомнил, что «осталось только 40 разбойников».

    Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале образно прокомментировал отставку Андрея Ермака. «Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», – написал Дмитриев.

    Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Андрея Ермака в Киеве. Обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!».

    Ермак после обысков подал заявление об уходе с должности.

    Депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что в мобильном телефоне Ермака могут находиться данные, позволяющие открыть около 170 новых уголовных дел.

    Сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    Комментарии (4)
    28 ноября 2025, 22:32
    На Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком
    На Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне сообщений об отставке Андрея Ермака на Украине вспомнили об обещании Владимира Зеленского – уйти вместе с ним.

    Украинское издание «Страна» сообщает, что в социальных сетях украинцы вспомнили слова Зеленского, сказанные четыре года назад, о его планах уйти со своей должности вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком, если тот покинет пост. «Ермак пришел с ним и уйдет тоже с ним», – заявлял тогда в интервью глава киевского режима.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек крах власти Зеленского после отставки Ермака. Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности.

    Утром в пятницу антикоррупционные органы Украины проводили у Ермака обыски.

    Эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 19:25
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США после отставки главы офиса Андрея Ермака украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 19:05
    Зеленский уволил Ермака с должности руководителя офиса президента
    Зеленский уволил Ермака с должности руководителя офиса президента
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сайте президента Украины опубликован указ об освобождении Андрея Ермака от должности главы офиса Владимира Зеленского.

    Решение об увольнении Андрея Ермака с поста руководителя офиса Владимира Зеленского опубликовано на официальном сайте президента, сообщает ТАСС.

    В тексте указа отмечается: «Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины».

    Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. О новой кандидатуре руководителя офиса президент Украины проведет консультации на следующий день.

    На переговорах с США Украину представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь СНБО, работники МИД и разведки.

    Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности.

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в мобильном телефоне Андрея Ермака могут находиться данные, которые позволят открыть около 170 новых уголовных дел.

    НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Ермака в Киеве.

    Комментарии (6)
    28 ноября 2025, 17:12
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организация Human Rights Watch, Inc. из США включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

    В перечне Минюста России Human Rights Watch стала 279-й структурой с этим статусом, передает РИА «Новости». В списке также оказалась компания GSC Game World, известная как разработчик компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

    Ранее Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World.

    В июле Минюст включил институт Андрея Сахарова в реестр иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

    Комментарии (4)
    28 ноября 2025, 18:50
    Путин подписал закон о новых налоговых льготах для граждан

    Президент одобрил налоговые послабления многодетным, участникам СВО и ветеранам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому, для семей с детьми, участников спецоперации на Украине и ряда других категорий граждан вводятся новые налоговые льготы, включая освобождение от транспортного и земельного налогов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот отдельным категориям граждан, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вносит обширные поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку семей с детьми, участников спецоперации на Украине и других категорий граждан.

    Среди ключевых нововведений – освобождение участников СВО и членов их семей от транспортного и земельного налогов, по аналогии с имуществом физических лиц. Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры Ордена Славы и ветераны боевых действий также освобождены от транспортного налога на одно выбранное транспортное средство.

    Многодетные семьи получат дополнительные налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество. При расчете стандартного вычета на детей теперь будут учитываться доходы, исчисленные с начала года только по основной налоговой базе, что уточняет порядок получения льготы.

    Единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский тренер» теперь не облагаются НДФЛ. Кроме того, расширены меры поддержки для тех, кто тратит средства на занятия физкультурой и спортом, – вычет можно оформить и на оплату занятий родителей-пенсионеров.

    Физические лица освобождаются от имущественных и земельных налогов по объектам на территориях с введенными режимами чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции, если власти приняли решение о временном отселении жителей. При продаже жилья с целью улучшения жилищных условий льготой по НДФЛ смогут воспользоваться семьи с несовершеннолетними, недееспособными детьми или теми, у кого ребенок родился после сделки, но до конца апреля следующего года.

    Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом.

    До этого глава государства подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах.

    24 ноября ФНС начала рассылать напоминания об уплате имущественных налогов.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 18:20
    Депутат Рады: В телефоне Ермака есть информация для 170 новых уголовных дел
    Депутат Рады: В телефоне Ермака есть информация для 170 новых уголовных дел
    @ Michael Lucan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в мобильном телефоне главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут находиться данные, которые позволят открыть около 170 новых уголовных дел.

    По словам Гончаренко, сейчас возникает вопрос, будут ли у Ермака изымать телефон, поскольку неизвестно, какое значение он имеет в деле бизнесмена Тимура Миндича, передает РИА «Новости».

    «Самое интересное сейчас, будут ли у Ермака забирать телефон. Потому что неизвестно, что за материал на него по делу Миндича. Но телефон Ермака – это потенциально еще 170 новых уголовных дел. Каждая переписка – это отдельное уголовное дело», – написал депутат в своем Telegram-канале.

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили проведение обысков у Ермака в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коррупционный скандал «шатает» Украину, последствия будут крайне негативные.

    Комментарии (0)
