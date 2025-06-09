В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Во Франции призвали Renault отказаться от производства БПЛА на Украине
Филиппо потребовал от Renault отказаться от производства БПЛА на Украине
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против возможного участия Renault в производстве беспилотников на Украине, заявив о рисках для компании.
Филиппо публично обратился к Renault с требованием отказаться от планов по производству беспилотников на Украине. «Renault должен решительно отказаться любой ценой. А французы – объединиться ради мира: больше ни одного оружия, больше ни одного евро, ни одного французского солдата на Украине!» – написал Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что если компания решится построить завод по выпуску БПЛА на Украине, то российские силы быстро его уничтожат. Кроме того, по мнению политика, Renault навсегда потеряет российский рынок, где до введения антироссийских санкций ЕС занимала лидирующие позиции по продажам.
Филиппо назвал инициативу потенциального производства БПЛА «очередной макронистской операцией по уничтожению интересов Франции».
Газета ВЗГЛЯД писала, что французский концерн Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.