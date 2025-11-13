СТЦ анонсировал показ «Орлана», на выставке в Дубае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специальный технологический центр (СТЦ) представит комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10Е» и «Орлан-30» на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, сообщает ТАСС. Именно эти БПЛА широко используются российскими военными в ходе спецоперации на Украине.

Как рассказали представители СТЦ, в состав экспозиции войдут натуральные образцы БПЛА, предназначенные для мониторинга в труднодоступных районах. Помимо беспилотных систем, компания продвигает на зарубежных рынках комплексы радиоэлектронной борьбы «РБ-504А-Э» и «РБ-504П-Э», а также комплекс технического мониторинга «1К149» и гражданское оборудование – индивидуальный обнаружитель БЛА «Филин-И».

«Орлан-10Е» и «Орлан-30» признаны одними из основных разведывательных беспилотников, которые активно задействованы российскими войсками в современных конфликтах. Dubai Airshow пройдет с 17 по 21 ноября и традиционно собирает ведущих мировых производителей авиационной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на оборонное предприятие в Петербурге, где производятся беспилотные летательные аппараты. Офицер ВСУ заявил, что использование российских БПЛА значительно усложняет жизнь украинским военным.