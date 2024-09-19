Путин прибыл на оборонное предприятие по производству БПЛА в Петербурге

Tекст: Елизавета Шишкова

Завод специализируется на производстве беспилотников, передает ТАСС.

посетил производственную площадку ООО «Специальный технологический центр» в Петербурге. В ходе визита глава государства осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов и цех производства антенн.

Предприятие «Специальный технологический центр» основано в 2001 году и является одним из ведущих в России по производству спецсредств и комплексов автоматизированного радиомониторинга, защиты информации, беспилотных летательных аппаратов и систем связи. Среди продукции центра - уникальные аппараты семейства «Орлан», которые пользуются высоким спросом в мире.

С 2021 года центр занимается разработкой малых космических аппаратов типа CubeSat. В течение первых полутора лет в космос были запущены пять таких аппаратов. В 2024–2025 годах планируется запуск более 10 спутников. Разработки центра подтвердили свою эффективность в условиях реальных боевых действий.

На предприятии работают более 5 тыс. сотрудников, включая уникальных отраслевых специалистов и учёных. Центр имеет 81 тыс. кв. м. помещений, из которых 51 тыс. кв. м. занимает производственно-административный комплекс в Петербурге. Структурные подразделения расположены в 16 регионах России.