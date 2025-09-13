MWM: Россия получит миллиарды при сохранении «Адмирала Кузнецова»

Tекст: Алексей Дегтярев

Возвращение корабля на передовую с обновленным авиакрылом откроет для российского оборонного сектора новые возможности, говорится в материале Military Watch Magazine, передает «Газета.Ru».

Сохранение авианосца позволит Москве проводить совместные стратегические маневры с Китаем и Индией, а также расширить экспорт сопутствующей военной техники. В частности, Россия уже заработала 2,3 млрд долларов на продаже авианосца Vikramaditya Индии и свыше 2 млрд долларов на поставке истребителей МиГ-29К для этого корабля.

Дополнительно были заключены контракты на покупку 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31, а также ряд других менее значимых соглашений. Предоставление Индии доступа к российским технологиям делает Москву более привлекательным партнером по сравнению с Францией.

Ранее глава совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» нецелесообразен из-за его возраста и высокой стоимости.

Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что техническое состояние «Адмирала Кузнецова» сильно ухудшилось из-за того, что авианосец не имел полноценно оборудованного причала и расходовал ресурс своей силовой установки на рейде.