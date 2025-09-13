Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.12 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении «противника» на учениях «Запад-2025»
Минометчики уничтожили позиции условного противника на учениях в Белоруссии
Военнослужащие использовали 120-мм минометы для поражения целей во время стратегических маневров на полигоне в Белоруссии.
Минометные расчеты Московского военного округа успешно уничтожили огневые позиции условного противника во время совместных стратегических учений «Запад-2025», передает ТАСС.
В Министерстве обороны России отметили: «На полигоне «Борисовский» (Республика Беларусь) минометчики Московского военного округа нанесли удары по выявленным целям и уничтожили огневые позиции условного противника».
Учения «Запад-2025» направлены на отработку взаимодействия между армиями России и Беларуси.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, в рамках совместных учений «Запад-2025» экипажи Ту-22М3 отработали практическое бомбометание, уничтожив учебные цели на полигоне.