Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.8 комментариев
В России одобрено проведение геномной регистрации для участников боевых действий
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о сборе и длительном хранении геномных данных военнослужащих, участвовавших в боевых действиях или контртеррористических операциях, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
По его словам, изменения в федеральный закон о геномной регистрации предполагают расширение перечня лиц, подлежащих регистрации, включая всех, кто выполняет задачи в условиях вооруженных конфликтов и контртеррористических операций. Регистрацию будут проводить структуры, где указанные лица проходят службу или к которым приписаны: подразделения Вооруженных сил, Росгвардии и органов внутренних дел совместно со своими экспертно-криминалистическими структурами, передает ТАСС.
Согласно законопроекту, геномные данные будут храниться до достижения человеком 100-летнего возраста, а в случае гибели – до момента установления личности. «В изменениях есть важная гарантия защиты частной жизни: при увольнении со службы или выходе из добровольческого формирования у человека появляется право потребовать уничтожения своей геномной информации», – заявил Груздев.
Геномная регистрация представляет собой процесс сбора биологического материала, содержащего геномную информацию (образца ДНК), у физического лица и внесения соответствующих сведений в специализированную базу данных.