Стармер обсудил с Трампом приоритет усиления безопасности Арктики для Британии

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Британии Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом укрепление безопасности в Арктике, передает РИА «Новости».

В заявлении Даунинг-стрит отмечается: «Лидеры обсудили необходимость укрепления безопасности в Арктике, и премьер-министр заявил, что это один из абсолютных приоритетов его правительства».

Власти Британии подчеркивают приверженность активной роли Лондона в этом стратегически важном регионе.

Ранее канцелярия главы британского правительства заявила о готовности Лондона в полной мере участвовать в обеспечении безопасности Арктики, о чем Стармер сообщил генсеку НАТО Марку Рютте.

Эта позиция подчеркивает курс правительства на укрепление сотрудничества с союзниками по безопасности с учетом растущего интереса к региону.

Дополнительное внимание к Арктике связано и с территориальными вопросами по Гренландии, которая входит в состав Датского королевства.

Дональд Трамп ранее заявлял, что остров должен принадлежать США, однако власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от подобных шагов и подчеркнули важность соблюдения территориальной целостности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил Гренландию с куском льда для виски Дональда Трампа и заявил, что президент США спас НАТО.

Дания призвала страны НАТО уделить приоритетное внимание Арктике и получила поддержку альянса в этом вопросе. Американский вице-президент заявил о положительных результатах переговоров с НАТО по вопросу Гренландии и подчеркнул значимость сделки для глобальной стабильности.