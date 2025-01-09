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Британия выплатит Маврикию 11 млрд долларов за аренду базы
Британия согласилась на 99-летнюю аренду базы на Чагосе за 11 млрд долларов
Британия и Маврикий достигли соглашения о выплате 11 млрд долларов за аренду базы на острове Диего-Гарсия сроком на 99 лет, согласно данным Financial Times.
Как пишет Financial Times, Британия предложила выплачивать Маврикию 90 млн фунтов ежегодно за использование военной базы на острове Диего-Гарсия, входящем в архипелаг Чагос. Соглашение предполагает аренду на 99 лет, что в общей сложности составит 11 млрд долларов.
Текущая договоренность между странами возникла после объявления Британии о передаче архипелага под суверенитет Маврикия. Однако новое правительство Маврикия под руководством Навина Рамгулама не согласилось с условиями сделки, считая ее невыгодной. Основным предметом спора стал финансовый вопрос: Рамгулам настаивал на увеличении стоимости аренды базы.
Как отмечает FT, Британия предложила авансом выплатить несколько лет арендных платежей, чтобы удовлетворить требования Маврикия. Правительство Великобритании намерено завершить передачу архипелага до инаугурации Дональда Трампа. Британская сторона опасается, что Трамп может наложить вето на это соглашение, поскольку его будущий помощник по нацбезопасности Майк Уолтц критиковал сделку.
Исторически Чагос был частью британской колонии вместе с Маврикием. В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсия для создания авиабазы, депортировав около 1,5 тыс. жителей архипелага. В 2019 году Международный суд ООН вынес заключение в пользу Маврикия, подтвердив его права на данный регион.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Маврикий завершили многолетний спор подписанием соглашения о передаче архипелага Чагос под суверенитет Маврикия, при этом военная база на острове Диего-Гарсиа сохранится.
Великобритания намерена передать архипелаг Чагос Маврикию до инаугурации Дональда Трампа, несмотря на возражения британской оппозиции и осложнения из-за смены правительства Маврикия, выдвинувшего новые требования. Аргентина будет восстанавливать суверенитет над Мальвинскими островами после соглашения между Британией и Маврикием о возвращении архипелага Чагос под контроль островной республики, заявила глава МИД Диана Мондино.