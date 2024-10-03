Британия передала архипелаг Чагос под суверенитет Маврикия

Британия заключила соглашение о возвращении архипелага Чагос под суверенитет Маврикия

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что это событие положило конец десятилетиям споров и международных судебных разбирательств. В рамках соглашения совместная британско-американская военная база на острове Диего-Гарсиа продолжит функционировать, передает ТАСС.

В заявлении правительства подчеркивается, что база на Диего-Гарсии играет важную роль для стабильности и безопасности в регионе. «Великобритания и Маврикий достигли исторического соглашения, чтобы сохранить стратегически важную военную базу Великобритании и США на Диего-Гарсии», – говорится в сообщении.

Британская вещательная корпорация Би-би-си отмечает, что военная база стала ключевым фактором в переговорах между странами, учитывая растущее геополитическое соперничество в регионе между Западом, Индией и Китаем.

Исторически архипелаг входил в состав британской колонии вместе с Маврикием, однако в 1965 году был отделен. В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсиа и построили там авиабазу, после чего все жители архипелага были депортированы.

В феврале 2022 года власти островного южноафриканского государства Маврикий официально оспорили право собственности Британии на архипелаг Чагос.

Напомним, премьер-министр Маврикий Правинд Джагнот в 2019 году заявлял, что Британия является «незаконным колониальным оккупантом», так как не возвращает стране архипелаг Чагос. На исполнение этого обязательства Генассамблея ООН давала Британии полгода, но эта страна не выполнила это поручение.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала о том, как Британия для военной базы США украла целый архипелаг.

В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился права на то, чтобы Международный суд ООН выдал свое экспертное заключение по данному вопросу. Суд постановил, что Великобритания незаконно разделила острова и, соответственно, теперь должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, и Маврикий обратился за поддержкой к ГА ООН.