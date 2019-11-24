Британия для военной базы США украла целый архипелаг

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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У «Единой России» появится новая функция перед 2021 годом

В своей речи Владимир Путин указал единороссам на истинные лидерские качестваФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Единая Россия» берет на себя правозащитные функции и начнет оказывать бесплатную юридическую поддержку. В самой партии продолжится курс на обновление. Об этом говорилось на прошедшем в Москве XIX съезде. Выступивший перед делегатами Владимир Путин заявил, что лидер – это прежде всего тот, кто спрашивает с себя строже, чем с других. Как предстоящие изменения отразятся на партии и сможет ли она получить конституционное большинство по итогам выборов 2021 года? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Британия для военной базы США украла целый архипелаг

Жители архипелага Чагос не желают признавать британское владычествоФото: Dai Kurokawa/EPA/ТАСС
Страны, упрекающие Россию в возвращении Крыма, цинично и жестоко продолжают свою колониальную и захватническую политику. Ярким свидетельством этому является территориальный спор между африканским Маврикием и Великобританией - и отказ Лондона выполнять даже решение Генассамблеи ООН. О чем идет речь и причем тут американская военная база? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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              Британия для военной базы США украла целый архипелаг

              Жители архипелага Чагос не желают признавать британское владычество   24 ноября 2019, 10:12
              Фото: Dai Kurokawa/EPA/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Страны, упрекающие Россию в возвращении Крыма, цинично и жестоко продолжают свою колониальную и захватническую политику. Ярким свидетельством этому является территориальный спор между африканским Маврикием и Великобританией - и отказ Лондона выполнять даже решение Генассамблеи ООН. О чем идет речь и причем тут американская военная база?

              Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что Великобритания является «незаконным колониальным оккупантом», так как не возвращает стране архипелаг Чагос. На исполнение этого обязательства Генассамблея ООН дала Великобритании полгода, которые уже истекли. Власти страны подчеркивают, что в 1965 году Маврикий был вынужден насильно обменять архипелаг Чагос на независимость, передает Би-Би-Си.

              В британском МИД в ответ заявили, что страна не признает суверенитет Маврикия над островами. «Министерство иностранных дел и по делам содружества настаивает на том, что оно имеет полное право удерживать острова <...> Великобритания не сомневается в нашем суверенитете над Британской территорией в Индийском океане (BIOT), которая находится под постоянным британским суверенитетом с 1814 года <...> Маврикий никогда не владел суверенитетом над BIOT, и Великобритания не признает его претензии», – говорится в заявлении.

              Чагос – небольшая группа островов в Индийском океане, которые Маврикий считает своей территорией и называет «Внешними островами», а Британия продолжает настаивает на том, что эти скалы – часть империи. В мае этого года Генассамблея ООН дала Великобритании полгода на то, чтобы вернуть острова Маврикию, но Лондон категорически отказался. Голосование в Генассамблее было показательно: против были собственно Великобритания, США и четыре ближайшие сателлита, а еще 53 западные страны воздержались. Тем не менее, большинством голосов (Россия, Китай и Индия голосовали за) резолюция в пользу Маврикия была принята.

              Борис Джонсон, тогда министр иностранных дел, был крайне возмущен. Англичане назвали решение ООН «печальным прецедентом» и решили просто его игнорировать. Это уникальный случай откровенно наплевательского отношения к решению главного мирового арбитража, учитывая еще и то, что чуть ранее Международный суд ООН также вынес определение в пользу Маврикия. Юридически именно это решение и лежало в основе резолюции Генассамблеи.

              Маврикий получил независимость в 1965 году также по решению ООН. Декларации ООН №1514 «О предоставлении независимости колониальным странам и народам» гарантировала территориальную целостность колоний и их право на независимость. В ответ Лондон принял внутренний закон «О британской территории в Индийском океане». По нему архипелаг Чагос отторгался от Маврикия и оставался под британским контролем.

              С 1966 года началась принудительная депортация на Маврикий жителей островов Чагос. Тут дело в том, что с начала XIX века Британия стала завозить на острова чернокожих рабов для работы на кокосовых плантациях. Их потомки и составили основу местного населения, поскольку коренное население было просто уничтожено. На Маврикии же большинство населения составляли выходцы из Индии, сейчас они – правящий класс государства Маврикий. Для работы на плантациях индусы были непригодны, потому и возникла потребность импортировать африканцев.

              С 1966 года по 1972 год с Чагоса на Маврикий были принудительно выселены около 2 тысяч местных жителей африканского происхождения. По тогдашним британским законам, им и их потомкам категорически запрещалось возвращаться на острова Чагос даже с туристическими целями. Сейчас такое положение вещей трудно себе даже представить, но тогда такие ограничения в правах были в Великобритании нормой. Лишь в последние десятилетия (и то под давлением международной общественности) потомков бывших жителей Чагоса стали пускать на острова - и то чисто погулять. То есть Лондон мог позволить из каких-то прагматических соображений, попахивающих расизмом, ограничить в праве на перемещение некую крупную группу лиц.

              А все дело в том, что в 1976 году США арендовали у Великобритании один из островов данного архипелага Диего-Гарсия и в кратчайшие сроки соорудили на нем одну своих крупнейших военно-воздушных баз.

              Не до конца депортированные местные жители пытались сопротивляться, но США все равно превратили Диего-Гарсия в «непотопляемый авианосец», с которого почти 50 лет контролировали всю акваторию Индийского океана. Ходили слухи и о размещении на Диего-Гарсия ядерного оружия и крылатых ракет. И все это под боком у Индии, которая считает Индийский океан своим внутренним морем и очень озабочена возможной разработкой в океане залежей углеводородов. Но если в период с 1960-х по 1990-е это было практически неосуществимо, то теперь Индия вполне может заново претендовать на все эти разработки. Более того, долгое время считалось, что формирование Индией авианосных групп направлено не столько против Пакистана, сколько против базы Диего-Гарсия. В ответ американцы усиливали группировку на острове, включив в нее стратегические бомбардировщики.

              Срок аренды острова Диего-Гарсия истек в 2016 году, но американцы не ушли, а острова Чагос не были возвращены Маврикию. Англичане теперь говорят, что, когда они выселяли с островов потомков африканских рабов, они выплачивали им какую-то компенсацию (ее размер был и тогда смехотворен, а сейчас он вообще пыль на ветру), а потому просто «купили» острова у Маврикия. Руководство Маврикия отвечает, что в 1965 году они подвергались закулисному давлению по принципу «не будет островов Чагос – не будет независимости вообще». В тот период Великобритания не была пушистым оплотом толерантности, а вела жестокие колониальные войны в Кении против движения мау-мау и в Малайе, а также пыталась менять границы своих бывших колоний как ей вздумается. А крошечный Маврикий пара рот десантников просто снесла бы за минуты. Так что у Маврикия действительно не было тогда выбора.

              Все вертится вокруг военной базы на Диего-Гарсия. Формально США и Великобритания пытаются обращаться к заинтересованной стороне – Индии, но напирают на «китайскую угрозу». Великобритания продлила договор об аренде Диего-Гарсия до 2036 года и вряд ли до этой даты что-то реально изменится. Американские и британские СМИ приравнивают передачу островов Чагос Маврикию к «победе террористов», хотя при чем здесь они. Но главное: утверждается, что после того, как англосаксы покинут острова Чагос и особенно базу на Диего-Гарсия, там тут же появится даже не индийская база, что было бы логично, а китайская.

              По факту Великобритания расчленила территорию государства Маврикий, передала ключевую военную базу третьей стране, принудительно депортировала оттуда население, которое ранее сама же и завезла и игнорирует все решения международных судов и резолюции ООН. А США рассказывают о какой-то потенциальной китайской угрозе в Индийском океане, стравливая тем самым Индию и Китай.

              И вот эти люди что-то имеют против возвращения Крыма в состав России?

              Конечно, острова Чагос далеко, они заметно меньше, но стратегически слишком выгодно расположены, чтобы англосаксы так просто отказались от своих приобретений. Это не говоря уже о том, что колониальная система очень давно считается разрушенной. По факту же в Индийском океане толерантная и демократическая Великобритания принудительно сохраняет остатки своей колониальной империи, ведя себя по отношению к местным ровно также, как и 150 лет назад.

              Президент Маврикия совсем побывал на саммите Россия-Африка в Сочи, где долго объяснял все это президенту Путину. Речь могла идти не только об экономическом сотрудничестве (президент Маврикия настаивал на том, что остров – идеальное курортное место и сотрудничество в этом направлении надо развивать), но и в теории о создании на Маврикии преференций для российских судов, причем не только рыболовных или грузовых.

              Конечно, это не означает, что ситуация вокруг Диего-Гарсия разрешится сама собой. Но по крайне мере, уже сейчас понятно, что Великобритания не собирается выполнять решения высших международных инстанций, а Маврикий не желает так просто сдаваться. Англичане кругом неправы, ни исторически, ни юридически, но это совершенно не мешает им руководствоваться своим внутренним законодательством, а не международными решениями. А если так, то может и Москве стоит вернуться к принципу приоритета внутреннего законодательства над международным соглашениями. Примат внешнего права был записан в Конституцию в ельцинский период и в некоторых случаях сильно мешает реализации национальных интересов Российской Федерации. Так почему Лондону можно, а нам нельзя?

              Говорить о «прецеденте Чагоса» рано, даже российский МИД пока не готов рассматривать ситуацию вокруг далеких островов в Индийском океане как прецедентную для Европы или вообще для России. Но есть решения ООН, игнорируемые другим субъектом международного права. С этим что-то надо делать.

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