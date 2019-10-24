Путин пошутил по поводу повышения позиции России в рейтинге Doing Business

Президент Владимир Путин в шутку прокомментировал повышение позиции России в рейтинге Doing Business до 28 места, на котором прежде находился Маврикий.

«Вы ведете себя нескромно. Вы с 28 места в рейтинге Doing Business переместились на 13, а Россия с 31 как раз на 28, мы заняли ваше место», – смеясь сказал Путин, комментируя выступление на саммите «Россия – Африка» и.о президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури, передает ТАСС.

В свою очередь исполнительный директор банка от России Роман Маршавин заявил, что место России в рейтинге Doing Business Всемирного банка потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. «Мы дали в этом году предложения по совершенствованию методики рейтинга, банк их изучает», – сказал он, пояснив, что предложения подготовило Минэкономразвития.

«Руководство банка благодарно нам за предложения по улучшению методик сбора информации и само признает необходимость изменений. В следующем году в рейтинг добавятся новые показатели», – сообщил он.

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже – 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России.