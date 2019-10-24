Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка

Россия поднялась на три строчки и занимает 28-е место в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), следует из доклада ВБ.

Как заявили составители рейтинга, за прошедший год в России провели три реформы, ускорив тем самым процесс получения электроэнергии и упростив соблюдения налоговых требований. Также была усилена защита прав миноритарных инвесторов за счет повышения требований к корпоративной прозрачности, передает РИА «Новости».

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя улучшение позиций в Doing Business-2020, отметил, что Россия занимает самое высокое среди стран БРИКС место в рейтинге, опережая и многие европейские государства, для закрепления успеха необходимо сделать многое для создания предсказуемых условий ведения бизнеса.

«Конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед», – заявил Орешкин.

Лидерство в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в 2019 году подтвердила Новая Зеландия. Далее идут Сингапур, Гонконг, Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

В 2018 году Россия поднялась в рейтинге Doing Business до 31 места.

1 ноября 2018 года президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецких деловых кругов заявил, что макроэкономическая ситуация в России устойчива, так как у страны низкий уровень внешнего долга и растут резервы ЦБ и правительства.