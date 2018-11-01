Путин объяснил устойчивость макроэкономической ситуации в России

Макроэкономическая ситуация в России устойчива, так как у страны низкий уровень внешнего долга и растут резервы ЦБ и правительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецких деловых кругов.

По его словам, иностранные инвесторы в России работают в условиях отрытого рынка, не испытывают ограничений движения средств и капитала. По его словам, именно это создает «очень хорошие, благоприятные условия для дальнейшего развития бизнес-деятельности в России», передает РИА «Новости».

«Если еще иметь в виду низкий уровень внешнего долга и растущие резервы Центрального банка, золотовалютные резервы ЦБ, и резервы правительства, то все это вместе создает очень устойчивую макроэкономическую ситуацию», – заявил Путин.

По его словам, экономика России находится на подъеме – рост промышленного производства за девять месяцев года составил 3%.

Накануне стало известно, что Россия поднялась в рейтинге Doing Business до 31 места.

Ранее западные СМИ удивились положительной динамике российской экономики несмотря на ужесточение санкций.