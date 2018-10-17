На Западе удивились росту российской экономики

Несмотря на ужесточение санкций, показатели экономического развития России удивляют положительной динамикой, пишет Welt.

Издание отмечает, что в третьем квартале Россия получила профицит текущего счета платежного баланса в размере 26,4 млрд долларов, что соответствует 6,5% ВВП и является абсолютным рекордом, передает РИА «Новости».

Центральный банк ожидает в 2018 году профицит в размере 98 млрд долларов.

Такие данные «пришлись не по вкусу тем, кто надеялся, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику».

Аналитики издания указывают, что главными причинами «сенсационных» прибылей российских компаний и бюджета стали такие факторы, как рост цен на нефть и изменение динамики рубля.

Вопреки традициям, рубль больше не развивается пропорционально цене на черное золото. Кроме того, удешевление российской валюты привело к подорожанию импортных товаров, сделав более привлекательными отечественные.

В результате импорт сократился, а экспортные доходы увеличились.

Эксперты Welt подчеркивают, что на существующий профицит мог повлиять не только дешевый рубль, но и завершение больших инвестиционных проектов – например, строительство Крымского моста.

Ранее на Западе отметили, что санкции США в отношении Москвы привели к «неожиданному подъему» в российской экономике.