На Западе отметили неожиданный эффект от антироссийских санкций

Санкции США в отношении Москвы привели к «неожиданному подъему» в российской экономике, пишет Wall Street Journal.

Навязанные Вашингтоном ограничительные меры спровоцировали рост цен на нефть и ослабление рубля, что в итоге только укрепило экономику России, передает РИА «Новости».

Кроме того, издание отмечает, что американские санкции против Тегерана привели к тому, что с середины августа нефть подорожала на 14%; это позволяет экспортерам черного золота из России значительно увеличить выручку.

Так, например, котировки «Роснефти» и «Лукойла» в 2018 году поднялись на 56% и 39% соответственно.

С апреля рубль подешевел на 15%, а низкая стоимость валюты означает рост конкурентоспособности российских товаров.

«Россия гораздо лучше чувствует себя с высокими ценами на нефть и слабым рублем. С точки зрения бюджетной перспективы, это вдвойне позитивно», – заявил эксперт из инвестиционной компании Aberdeen Asset Management.

Напомним, президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявлял, что западные санкции имели не только отрицательный эффект.