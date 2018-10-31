Россия поднялась в рейтинге Всемирного Банка Doing Business на четыре строчки вверх, до 31 места.

Россия поднялась в рейтинге Doing Business с помощью инноваций в строительной сфере, электроснабжении, мер для малого и среднего бизнеса и налогообложения, сообщили во Всемирном Банке, передает РИА «Новости».

Летом 2018 года министр экономразвития России Максим Орешкин прогнозировал повышение страны в этом рейтинге.

В 2017 году Россия занимала в нем 35 место.