Спрогнозировано улучшение позиций России в рейтинге Doing Business

Уже в этом году Россия может улучшить свои позиции в рейтинге Doing Business, где сейчас страна находится на 35-м месте, заявил министр экономразвития Максим Орешкин.

Он назвал задачей правительства дальнейшее движение по пути снижения административных издержек, а также «повышения предсказуемости и развития конкуренции», передает РИА «Новости».

Орешкин отметил, что уже закончена работа по механизма по улучшению делового климата, который действует на постоянной основе.

«Россия уже поднялась до 35-го места в рейтинге Doing Business, поднимемся еще выше. По нашим ожиданиям, это вполне может произойти в этом году с учетом мер, которые мы за последнее время реализовали», – сказал министр.

При этом он заметил, что пока будет сложно войти в двадцатку лучших стран в рейтинге делового климата, однако с 35 места Россия поднимется.

В ноябре прошлого года газета ВЗГЛЯД писала, что за шесть лет Россия поднялась со 124-го места сразу на 35-е.