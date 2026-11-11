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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    22 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    18 комментариев
    11 ноября 2026, 06:49 • Новости дня

    Автомобиль насмерть сбил троих пешеходов в Лос-Анджелесе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате наезда легковой машины на людей в американском городе Лос-Анджелес погибли три человека, еще несколько пострадавших получили тяжелые травмы.

    Три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную пожарную службу.

    «Три человека погибли на месте. Медики пожарной службы Лос-Анджелеса перевозят в местные больницы еще как минимум троих пострадавших в критическом состоянии», – говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ульяновске водитель легкового автомобиля наехал на людей на разделительной полосе.

    В американском городе Уичито автомобиль въехал в толпу на футбольном матче.

    Также в результате наезда автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе пострадали более 20 человек.

    9 ноября 2026, 19:06 • Новости дня
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» выросли на 20% после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки автомобилестроительной компании «КамАЗ» выросли на 20% после того, как президент Владимир Путин высказал идею обновления регионального транспорта для поддержки машиностроения.

    На пике рост акций компании по сравнению с воскресеньем составил 16,64%, цена за бумагу достигла 70,1 рубля. К уровню закрытия торгов пятницы акции подорожали на 20%, передает РБК.

    Соответствующую инициативу российский лидер озвучил во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Мы бы поддержали машиностроение», – заявил Путин.

    Отмечается, что вслед за заявлением президента также выросли акции производителя спецтехники и пассажирского транспорта ПАО «Нефаз» – на 9,5% (до 217 рублей), а акции «Соллерс» подорожали на 8% (до 420,5 рубля).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин заявил об уверенном росте машиностроительной отрасли на внутреннем и зарубежных рынках вопреки внешнему давлению.

    На встрече с гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным Владимир Путин поделился положительными впечатлениями от управления современной моделью большегруза. Президент отметил повышение налоговых отчислений «КамАЗа» в бюджет.

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    10 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума отклонила законопроект, предусматривающий административную ответственность и штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение, сообщил зампред комитета нижней палаты по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый.

    Документ внесла в июне 2024 года группа депутатов от ЛДПР. Проект предлагал дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей наказание за опасное вождение. Инициатива также предусматривала лишение прав на срок от одного до трех месяцев за повторное нарушение, передает РИА «Новости».

    «Главная причина – правовая неопределенность самого термина «опасное вождение». Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка остается слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно», – заявил Погорелый.

    Депутат пояснил, что при субъективном взгляде инспектора вынужденный маневр, такой как экстренное торможение перед внезапно выбежавшим пешеходом, может быть квалифицирован как опасное вождение. Камеры фото- и видеофиксации также не отличат намеренное хамство от вынужденного действия, что создает почву для нарушений прав добросовестных водителей.

    Погорелый добавил, что за каждый отдельный элемент опасного вождения уже установлена административная ответственность, а для борьбы с умышленным хулиганством на дороге есть работающий механизм, по которому автохамов привлекают к уголовной ответственности. «Санкции здесь жестче, чем предлагал законопроект – штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до двух лет. Работа в этом направлении продолжается на площадке МВД и Минтранса. Безопасность на автодорогах – приоритет нашей работы», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

    В августе прошлого года депутат Сергей Колунов сообщил о возможном повышении административных штрафов за нарушение нормативов шума автомобилями в ночное время.

    Летом прошлого года Госдума одобрила увеличение максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию полиции до 10 тыс. рублей.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    8 ноября 2026, 12:46 • Новости дня
    В Чувашии обнаружили затонувший автомобиль с пятью молодыми людьми

    МВД: В Чувашии затонул автомобиль с пятью пассажирами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В реке Цивиль под Новочебоксарском нашли затонувший внедорожник с пятью молодыми людьми, сообщили в МВД по Чувашии.

    «Вечером 7 ноября в полицию поступило сообщение, что накануне вечером 22-летний житель Новочебоксарска выехал из дома на своей автомашине ВАЗ-2121 в компании друзей и пропал», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

    В ходе поисков на берегу реки Цивиль в промышленной зоне Новочебоксарска обнаружили следы автомобиля.

    По предварительным данным, 22-летний горожанин уехал кататься с двумя приятелями и двумя подругами. Внедорожник нашли в реке на глубине 3–4 метров.

    На месте работают полицейские и спасатели, они извлекают автомобиль из воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Чувашии три человека пострадали в результате ДТП с лосем.

    В результате столкновения трех автомобилей на автодороге А-151 погибли четыре молодых человека.

    Также в Татарстане водитель грузовика погиб после столкновения с пассажирской пристанью и падения машины в воду.

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    8 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Завершились поиски всех погибших в затонувшей машине в Чувашии

    Найдены тела всех пятерых погибших в затонувшем автомобиле в Чувашии

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасатели завершили поисковую операцию, подняв со дна реки Цивиль в Чувашии затонувший автомобиль с телами пятерых погибших, сообщил глава Новочебоксарска Александр Алексеев.

    «Спасатели подняли со дна реки Цивиль автомобиль, в котором находились тела еще двоих погибших. Таким образом, поисковые работы завершены», – написал Алексеев в канале на платформе Мах.

    По словам главы Новочебоксарска, родным и близким погибших оказывают психологическую помощь специалисты МЧС. Он выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии, отметив, что эта невосполнимая потеря потрясла весь город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в реке Цивиль под Новочебоксарском нашли затонувший внедорожник с пятью молодыми людьми.

    Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля с лосем на трассе в Чувашии.

    В результате столкновения трех автомобилей в Чувашии погибли четыре молодых человека.

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    8 ноября 2026, 12:18 • Новости дня
    Досмотр машин сканером на Крымском мосту со стороны Тамани решили приостановить

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Досмотр автомобилей на Крымском мосту со стороны Тамани с помощью сканера приостановят в ночь на 10 ноября, сообщили в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

    «Вниманию водителей! С 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканер) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам», – сообщает инфоцентр.

    Рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме. Инфоцентр просит учесть данную информацию при планировании поездки в республику, заблаговременно выбрать оптимальное время выезда или альтернативный маршрут.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее затор на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив сократился.

    Также проезд транспортных средств по мостовому переходу через Керченский пролив приостановили.

    Кроме того, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

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    8 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком в Калужской области один ребенок погиб и еще двое пострадали

    В ДТП с выехавшей на встречку иномаркой под Калугой погиб ребенок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Боровском округе Калужской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате погиб восьмилетний ребенок, еще два ребенка и взрослый пострадали.

    На 404-м км автодороги А-108 МБК в Калужской области водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Камазом», который от удара опрокинулся на автомобиль Chery, сообщает региональное УМВД в «Макс».

    В результате погиб пассажир Chery – восьмилетний ребенок. Также пострадали водитель BMW и два ребенка 2020 и 2021 годов рождения, находившиеся в этом автомобиле.

    На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Москвы ребенок погиб в результате наезда легкового автомобиля на препятствие.

    В Михайловском районе Рязанской области девятилетний ребенок погиб в ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.

    Ребенок погиб при столкновении вылетевшей на встречную полосу легковой машины с автобусом в Московской области.

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    8 ноября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российский посол допустил старт сборки автомобилей Lada в Сенегале

    Посол России Кураков допустил запуск сборки автомобилей Lada в Сенегале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в африканской стране Дмитрий Кураков заявил, что на закрытом заводе ГАЗ в Сенегале могут начать сборку отечественных автомобилей марки «Лада».

    Производство российских автомобилей «Лада» может быть организовано на территории Сенегала, передает РИА «Новости».

    Дипломат напомнил о существовании закрытого в настоящее время завода по сборке грузовиков и автобусов ГАЗ в африканском государстве.

    «Мы не исключаем возможности, что на базе этого завода можно было бы собирать и наши автомобили, в том числе «Лады». Я помню, лет 25 назад они пользовались очень большой популярностью и в Сенегале, и в соседних странах», – сказал Кураков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, АвтоВАЗ сообщил об увеличении экспорта на 31%.

    Ранее глава автоконцерна Максим Соколов назвал актуальной локализацию машин Lada в Иране.

    Также компания запустила розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura.

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    8 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Юрист предупредил об угрозе лишения прав из-за сбитого лося

    Адвокат Цзен напомнил об угрозе лишения прав за оставление места ДТП с лосем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водитель рискует лишиться водительских прав или получить административный арест, если самовольно покинет место столкновения с лосем, даже если животное убежало в лес, заявил адвокат Матвей Цзен.

    «Самое главное – не уезжайте самовольно с места ДТП, даже если лось убежал в лес», – заявил Цзен. По его словам, за такое нарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток, передает ТАСС.

    Адвокат пояснил, что ДТП с лосем является полноценной аварией, так как дикое животное считается государственным имуществом. В связи с этим водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

    Кроме того, в случае ДТП необходимо вызвать полицию. При наличии ранения у животного об этом нужно обязательно сообщить, чтобы правоохранители привлекли специалистов. Цзен призвал не пытаться самостоятельно оказать помощь раненому зверю из-за возможной опасности.

    Увозить погибшего лося также запрещено, его судьбой должны заниматься уполномоченные службы, заключил адвокат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат Дмитрий Рощин предупредил о риске признания виновным в ДТП из-за использования летней резины зимой.

    В четверг Московская Госавтоинспекция сообщила о гибели двух лосей в результате ДТП в Зеленограде.

    Автоюрист Лев Воропаев допустил привлечение водителей к уборке улиц за неуплату штрафов и вождение без прав.

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    10 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    В Болгарии в массовом ДТП погибли не менее десяти человек

    Не менее 10 человек погибли в ДТП с более чем 50 автомобилями в Болгарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Болгарии не менее десяти человек погибли и многие пострадали в результате столкновения более чем 50 автомобилей на автомагистрали «Фракия», сообщил губернатор области Ямбол Георги Чалыков.

    Авария произошла в районе города Ямбол в условиях густого тумана, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

    В МВД Болгарии уточнили, что инцидент на автомагистрали «Фракия» произошел около 07:00 утра (около 08:00 мск). В ДТП столкнулись автобус, а также несколько десятков легковых и грузовых автомобилей. На месте продолжается спасательная операция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу девять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком на юго-востоке Турции.

    Ранее около 30 школьниц получили травмы в аварии с автобусом и трактором на юге Израиля.

    Также 15 человек погибли в индийском Гвалиоре из-за наезда грузовика на толпу у храма.

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    9 ноября 2026, 14:33 • Новости дня
    Маск объявил о возврате предоплаты за пикапы Cybertruck из-за остановки линии

    Глава Tesla Илон Маск объявил о возврате предоплаты за пикапы Cybertruck

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава американской компании Tesla Илон Маск заявил, что производитель вернет предоплату за электропикапы Cybertruck многим заказчикам из-за грядущего сворачивания производственной линии.

    Основатель компании Tesla принял решение вернуть средства клиентам на фоне планов по остановке выпуска модели, передает РИА «Новости».

    «Количество заказов на Cybertruck значительно превышает наши производственные показатели. Мы постараемся выпустить как можно больше перед остановкой линии через примерно восемь месяцев, однако придется вернуть предоплату большому количеству людей», – написал Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Предприниматель опроверг слухи о неприбыльности сборки пикапов. Он объяснил сворачивание линии многократно более высокой ценностью беспилотного такси Cybercab, которое начнут собирать на освободившихся мощностях завода Gigafactory Texas в середине следующего года.

    Двухместные автомобили Cybercab передвигаются автономно и не имеют рулевого колеса. Поездки на этих роботакси уже доступны в отдельных районах Остина, а тестирование модели проходит еще примерно в 20 американских штатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава компании Tesla Илон Маск заявил о сворачивании производства электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas ради расширения выпуска беспилотных такси Cybercab.

    Также производитель выпустил на дороги Техаса полностью автономные двухместные автомобили Cybercab без традиционных органов управления.

    Кроме того, американский предприниматель запустил сборку этих машин.

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    9 ноября 2026, 11:35 • Новости дня
    В России отозвали около 475 тыс. автомобилей за год

    Росстандарт: В России за год отозвали около 475 тыс. автомобилей

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что в 2025 году на территории России было отозвано около 475 тыс. автомобилей.

    Около 475 тыс. автомобилей было отозвано в России в 2025 году, следует из презентации, которую представил глава Росстандарта Антон Шалаев на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации, передает ТАСС.

    В число наиболее масштабных отзывных кампаний попали автомобили марок Hyundai (99,3 тыс.), Kia (почти 80 тыс.) и GAC (16,9 тыс.). Всего за прошедшие пять лет было отозвано более 1,7 млн машин.

    «К сожалению, мы столкнулись с ситуацией так называемого золотого эталона, когда все разрешительные документы для одобрения типа транспортного средства получает транспортное средство в идеальной комплектации, а как только дело доходит до реальных поставок, идет эта же модель, но совершенно в другой комплектации, не отвечающая никаким требованиям безопасности», – сообщил Шалаев о контроле грузовиков.

    Он добавил, что из-за этого в 2025 году был остановлен ввоз 65 тыс. грузовых автомобилей, преимущественно китайского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-служба Росстандарта сообщила об отзыве свыше 16 тыс. грузовых автомобилей.

    Росстандарт запретил продажи ряда моделей грузовиков DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC.

    Летом ведомство запретило ввод в обращение китайских грузовиков Camc типа H7 из-за нарушений технического регламента.


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    9 ноября 2026, 06:33 • Новости дня
    Юрист раскрыла схему мошенничества при продаже подержанных автомобилей

    Юрист Сабитова предупредила об уловках мошенников при покупке залоговых машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Злоумышленники начали продавать находящиеся в залоге транспортные средства по заниженной цене, а после совершения сделки заявлять в полицию о давлении, рассказала юрист Евгения Сабитова.

    Лжепродавец берет кредит под залог машины и предлагает ее купить дешевле рынка, пока обременение не внесено в реестр, пояснила Сабитова РИА «Новости».

    «Продавец представляет сделку как безопасную: транспорт принадлежит ему и не имеет обременений. Делает все до внесения данных в реестр залогов, а после сделки заявляет в полицию, что его вынудили это сделать мошенники», – пояснила она.

    После такого заявления правоохранительные органы могут изъять автомобиль как вещественное доказательство, а если суд признает продавца потерпевшим, машина вернется к нему. В итоге покупатель останется без денег и транспортного средства. По аналогичной схеме договоры купли-продажи оспаривают пожилые люди.

    Чтобы избежать обмана, перед оплатой необходимо проверить машину по VIN-номеру в реестре залогов на сайте Федеральной нотариальной палаты. Деньги следует переводить напрямую в банк продавца с пометкой о платеже. Если претензия все же возникла, эксперт рекомендовала ставить вопрос о возбуждении дела о заведомо ложном доносе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МВД рассказали о краже денег у россиян под видом сервисов для проверки истории транспортных средств.

    Во вторник в МВД предупредили о похищении сбережений граждан через фейковые сайты магазинов автомобильных шин.

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    9 ноября 2026, 06:46 • Новости дня
    Власти Вероны запретили водителям оставлять двигатель включенным дольше минуты

    В Вероне водителям запретили оставлять двигатель включенным дольше минуты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэрия итальянского города Верона запретила водителям оставлять двигатель автомобиля включенным более чем на одну минуту во время остановок на светофорах и железнодорожных переездах ради снижения уровня загрязнения воздуха.

    Ограничение будет действовать на всей территории муниципалитета с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Правило распространяется на остановки, длящиеся более минуты, передает РИА «Новости».

    Отдельные требования предусмотрены для общественного транспорта. Водители автобусов обязаны выключать двигатель при любой остановке независимо от ее продолжительности и наличия пассажиров в салоне, а запускать мотор разрешается только перед отправлением.

    Власти также обязали глушить транспортные средства при посадке и высадке людей, а также во время погрузки и разгрузки грузовиков. Общенациональный Кодекс дорожного движения Италии уже запрещает стоянку с работающим мотором ради кондиционера или обогрева, за что предусмотрен штраф от 223 до 444 евро.

    Италия входит в число самых загрязненных стран Евросоюза по качеству воздуха, уступая Франции, Германии и Испании. Верона стабильно остается в десятке городов страны с наихудшими экологическими показателями из-за географических особенностей Паданской низменности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее преподаватель физической географии университета Камерино Массимилиано Фаццини объяснил рекордную жару в европейских странах вытеснением океанических антициклонов массами из пустынь.

    Также исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян назвал длительную работу автомобиля на холостом ходу причиной сокращения ресурса мотора.

    Кроме того, итальянские СМИ сообщили об истощении в стране финансовых ресурсов для сдерживания роста цен на автомобильное топливо.

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    10 ноября 2026, 21:05 • Новости дня
    Госдума одобрила регистрацию находящихся в международном розыске автомобилей

    Госдума одобрила в первом чтении регистрацию разыскиваемых Интерполом машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий регистрировать в России находящиеся в международном розыске автомобили.

    В настоящее время законодательство запрещает совершать регистрационные действия с числящимися в розыске транспортными средствами. Новый документ предусматривает возможность регистрации таких автомобилей с учетом особенностей, которые определит МВД России, передает ТАСС.

    Инициатива направлена на защиту граждан, купивших ввезенные в страну машины и позднее выяснивших факт их нахождения в международном розыске, в том числе по инициативе недружественных государств. Зарубежные правоохранительные органы не всегда предоставляют информацию о причинах объявления техники в розыск, что затрудняет принятие объективных решений.

    В пояснительной записке подчеркивается вынужденность обращения автовладельцев в суды для защиты прав. Однако даже при удовлетворении требований прекращение розыска и удаление сведений из базы данных Интерпола остается исключительной прерогативой инициировавшей розыск страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять законопроект о регистрации находящихся в международном розыске автомобилей.

    В прошлом месяце МВД сообщило о снятии с розыска сотен разыскиваемых Канадой и Германией машин.

    В мае в ведомстве заявили об отсутствии необходимости предоставлять страховку для регистрации транспортного средства.

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    10 ноября 2026, 20:07 • Новости дня
    Выплаты за поврежденный ВСУ автотранспорт установили в ДНР

    В ДНР ввели компенсации до 1 млн рублей за поврежденный ВСУ автотранспорт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой народной республике ввели компенсационные выплаты за поврежденный из-за атак Вооруженных сил Украины автотранспорт в размере до 1 млн рублей, соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.

    Единовременная выплата предусмотрена для зарегистрированных в ДНР граждан. Размер компенсации будет определяться на основании отчета об оценке или акта экспертного исследования, передает ТАСС.

    При утрате транспортных средств категорий L3 и А выплата ограничивается 350 тыс. рублей, при повреждении – 87,5 тыс. рублей. Владельцы утраченного транспорта категорий М1, М1G, N1, N1G и B смогут получить до 1 млн рублей, за поврежденный – 250 тыс. рублей.

    Отмечается, что размер выплаты включает расходы на оценку повреждений (до 12 тыс. рублей). Порядок предоставления компенсаций будет утвержден Минтрудом республики. Соответствующий указ вступил в силу во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре сенатор России от ДНР Александр Волошин заявил о необходимости выплаты Киевом репараций в размере более 1 трлн рублей для восстановления республики.

    До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах более чем в 1 трлн рублей.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн также сообщил о выделении почти 2,5 млрд рублей на выплаты жителям приграничья за утраченные из-за атак ВСУ автомобили.


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    Ситуация с ключевой ставкой ЦБ в этом году пошла не по плану, инфляция слишком отклонилась от желаемой. В 2027 году ставка должна продолжить снижаться, по крайней мере, в базовом сценарии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Правда, до конца нельзя исключить ситуацию, когда придется снова повышать ставку. Какой прогноз на 2027 год? Подробности

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    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

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    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

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    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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