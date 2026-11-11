В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Автомобиль насмерть сбил троих пешеходов в Лос-Анджелесе
В результате наезда легковой машины на людей в американском городе Лос-Анджелес погибли три человека, еще несколько пострадавших получили тяжелые травмы.
Три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную пожарную службу.
«Три человека погибли на месте. Медики пожарной службы Лос-Анджелеса перевозят в местные больницы еще как минимум троих пострадавших в критическом состоянии», – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ульяновске водитель легкового автомобиля наехал на людей на разделительной полосе.
В американском городе Уичито автомобиль въехал в толпу на футбольном матче.
Также в результате наезда автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе пострадали более 20 человек.