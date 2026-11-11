Автомобиль насмерть сбил троих пешеходов в Лос-Анджелесе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную пожарную службу.

«Три человека погибли на месте. Медики пожарной службы Лос-Анджелеса перевозят в местные больницы еще как минимум троих пострадавших в критическом состоянии», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ульяновске водитель легкового автомобиля наехал на людей на разделительной полосе.

В американском городе Уичито автомобиль въехал в толпу на футбольном матче.

Также в результате наезда автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе пострадали более 20 человек.