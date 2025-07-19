Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе

Пожарная служба сообщила о наезде авто на толпу в Лос-Анджелесе

Tекст: Мария Иванова

В Лос-Анджелесе неизвестный автомобиль врезался в толпу, в результате чего пострадали более 20 человек, передает РИА «Новости». По данным городской пожарной службы, инцидент произошел вечером, однако точные обстоятельства происшествия пока не раскрываются.

В пресс-релизе ведомства отмечается: «По предварительным данным, неизвестный автомобиль въехал в толпу, более 20 человек пострадали».

По информации службы, около десяти пострадавших находятся в стабильном состоянии, еще до пяти человек оцениваются медиками как находящиеся в критическом состоянии.

Пожарная служба Лос-Анджелеса пока не сообщает информации о возможных мотивах водителя или его личности. Также нет данных о задержании подозреваемого. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в городе Пассау 48-летний водитель Mercedes совершил наезд на группу людей. Ранее в городе Хюрт рядом с Кельном автомобиль наехал на группу школьников, два ребенка получили травмы.