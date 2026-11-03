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    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    3 ноября 2026, 21:44 • Новости дня

    Комитет Госдумы по транспорту одобрил регистрацию разыскиваемых Интерполом машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который разрешит МВД регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске.

    Согласно документу, регистрирующий орган получит право определять особенности совершения регистрационных действий для машин, которые числятся в международном розыске, передает РИА «Новости».

    Кроме того, из закона уберут безусловный запрет на такие действия – он сохранится, но с исключением для случаев, когда применяются эти особенности.

    Зампред комитета Георгий Камнев отметил, что проект призван создать механизм для решения сложных ситуаций с регистрацией разыскиваемых авто. В пояснительной записке указано, что в Россию часто ввозят машины, которые затем оказываются в розыске по инициативе недружественных стран, не сообщающих причин. В результате владельцы не могут снять авто с розыска даже после суда.

    Палата парламента может рассмотреть эту инициативу в первом чтении 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МВД России сообщило о снятии с розыска 665 обнаруженных на территории страны автомобилей по запросам Канады и Германии.

    В марте депутаты Госдумы из фракции ЛДПР предложили запретить злостным неплательщикам алиментов регистрацию машин.

    2 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    Срок пребывания в России по электронной визе предложили продлить до 45 суток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок пребывания иностранных граждан в России по единой электронной визе могут увеличить до 45 суток, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

    В Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в закон о порядке выезда из России и въезда в страну, передает РИА «Новости». Документ предлагает убрать различие между сроком действия единой электронной визы и разрешенным сроком пребывания по ней, увеличив этот срок с 30 до 45 суток.

    Законопроект также предусматривает отмену ограничений на въезд и выезд по единой электронной визе через специально оборудованные пункты пропуска. После принятия поправок визой можно будет воспользоваться через все пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения.

    Кроме того, электронную визу предлагают дополнить возможностью транзитного проезда через территорию России. Это позволит иностранцам следовать в третьи страны при наличии визы или права на безвизовый въезд в государство назначения.

    Сейчас единая электронная виза действует 120 суток со дня оформления, а разрешенный срок пребывания по ней составляет до 30 суток с момента въезда. Для ранее оформленных виз предлагается сохранить действующие сроки и ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство установило квоту на выдачу разрешений на временное проживание иностранцам в 2027 году на уровне 3010.

    В начале года в России ужесточили условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство.

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    1 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    В Госдуме сочли уморительными слова Зеленского о появлении России

    Шеремет назвал уморительными слова Зеленского о появлении России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал уморительной версию Владимира Зеленского о появлении России.

    Зеленский – это пример «необразованного и невежественного человека», который прорвался к власти, сказал парламентарий, передает РИА «Новости».

    «Его уморительные умозаключения ставят здравомыслящих людей в тупик, вызывая громкий нервический смех. Не удивлюсь, если для него что Киевская Русь, что Хазарский каганат – все едино», – заявил Шеремет.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и отметил, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Владимира Зеленского псевдоисторическими бреднями.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили механизм лишения водительских прав по состоянию здоровья

    В России утвердили порядок отзыва прав при выявлении у водителей заболеваний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев сообщил, что с марта 2027 года выявление у автомобилистов тяжелых заболеваний станет основанием для отзыва водительских прав.

    Обнаружение у водителей эпилепсии, серьезных нарушений зрения и тяжелых психических расстройств на любом медицинском осмотре приведет к приостановке действия удостоверения. Информацию о диагнозах врачи начнут передавать напрямую в автоинспекцию, передает ТАСС.

    «С 1 марта 2027 года медицинские организации будут сообщать в ГИБДД о выявленных у автомобилистов признаках заболеваний, входящих в перечень противопоказаний к управлению автомобилем, и направлять водителей на внеочередное освидетельствование», – сказал Камнев.

    Парламентарий пояснил, что уведомления поступят в МВД и самому гражданину. У автомобилиста будет три месяца на прохождение обследования в лицензированной клинике. Если диагноз подтвердится или водитель проигнорирует требование явиться в медицинское учреждение, действие прав прекратится. Восстановить документ разрешат только после оформления нового заключения об отсутствии противопоказаний.

    По словам депутата, главная цель нововведений заключается в защите всех участников дорожного движения. Законодательные изменения для запуска этого механизма были приняты в 2025 году. До их вступления в силу водители имеют возможность управлять транспортным средством даже при появлении препятствующих этому заболеваний вплоть до истечения десятилетнего срока действия удостоверения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство здравоохранения подготовило новые правила медицинского освидетельствования автомобилистов.

    Также в Госдуме предложили создать перечень запрещенных для водителей лекарственных препаратов.

    Депутаты приняли правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений.

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    1 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    Депутат напомнил о праве на бесплатную стоматологию в частных клиниках

    По ОМС можно бесплатно лечить зубы в частных клиниках

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне могут бесплатно получать стоматологическую помощь не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают в системе ОМС, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

    «В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМС», – заявил он РИА «Новости».

    Однако набор стоматологических услуг по полису в частной клинике может быть ограничен.

    Депутат посоветовал уточнять эту информацию перед записью в конкретное учреждение – в страховой компании или в регистратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частные медицинские сети ввели собственные категории врачей для повышения стоимости услуг.

    Ранее Куринный объяснил порядок получения налогового вычета за оплату лечения.

    В сентябре в Федеральном фонде ОМС сообщили о бесплатном лечении кариеса, удалении зубов и экстренной помощи при острой боли в рамках системы ОМС.

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    3 ноября 2026, 14:03 • Новости дня
    Автоюрист объяснил разницу между осмотром и досмотром автомобиля

    Автоюрист Воропаев: Осмотр машины происходит без проникновения в салон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобильный юрист Лев Воропаев объяснил, чем осмотр машины сотрудниками ГИБДД отличается от досмотра.

    Осмотр представляет собой повседневную процедуру, при которой инспектор визуально изучает транспортное средство, не проникая в салон или бардачок без разрешения владельца, пояснил «Газете.Ru» специалист.

    Цель осмотра – выявить внешние недостатки. Эта мера не описана в Кодексе об административных правонарушениях, и процессуальные документы при ней не составляются.

    Досмотр является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении и четко прописан в КоАП, отметил юрист.

    Для проведения досмотра требуются законные основания, составление протокола и участие двух понятых либо видеозапись. При досмотре инспектор может открывать бардачок и проверять содержимое машины, если подозревает наличие предметов правонарушения, таких как наркотики, оружие или опасные грузы. Досмотр предполагает активные действия инспектора внутри автомобиля при соблюдении процессуальных норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автоюрист Лев Воропаев сообщил об обязательном введении видеозаписи при сдаче теоретического экзамена на права с 1 марта 2027 года. Автоюрист заявил об автоматическом лишении прав водителей с медицинскими противопоказаниями. Летом Лев Воропаев предупредил о риске лишения водительского удостоверения за оставление номера телефона на стекле после мелкого ДТП.

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    2 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    Депутат: Госдума стремится пополнить бюджет за счет сверхдоходов бизнеса

    Депутат Кавшар: Бюджет пополнят за счет сверхдоходов добывающих компаний

    Депутат: Госдума стремится пополнить бюджет за счет сверхдоходов бизнеса
    @ Пресс-служба партии ЛДПР

    Tекст: Евгений Поздняков

    В первый месяц работы депутатов Госдумы девятого созыва в центре внимания были бюджетный пакет, пенсионные выплаты, защита трудовых прав и пополнение бюджета за счет сверхдоходов добывающих компаний, рассказала газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

    «Самое главное, над чем работала Госдума девятого созыва в первый месяц, – это проекты законов бюджетного пакета. Речь идет о федеральном бюджете, бюджете Фонда пенсионного и социального страхования, бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также о ряде других законопроектов, связанных с формированием бюджета», – пояснила Элеонора Кавшар.

    Для комитета особое значение имела социальная составляющая бюджетных решений. От заложенных на ближайшую трехлетку параметров зависят обеспечение социальных обязательств перед гражданами: пенсии, пособия, выплаты, соцпомощь, льготы и так далее.

    «У фракции ЛДПР были свои предложения в проект бюджета. Мы обратили внимание на ряд моментов, которые вызывают у нас определенные опасения. К примеру, сокращение межбюджетных трансфертов почти на 4%. Помимо этого, в госпрограмме «Социальная поддержка граждан» пока что не предусмотрено новых мер для роста рождаемости, хотя суммарный коэффициент рождаемости к 2029 году должен вырасти почти до 1,6. Сейчас он всего 1,3. Тем не менее, этот проект бюджета гарантирует исполнение всех социальных обязательств, несмотря на необходимость доработки отдельных моментов, поэтому фракция ЛДПР его поддержала», – отметила Кавшар.

    В числе других вопросов бюджетного пакета депутат выделила законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний. Документ предусматривает введение налога в 2027–2029 годах: ставка для большинства облагаемых видов полезных ископаемых составит 30%, для золота – 20%. Предполагается, что налог будет взиматься с дополнительной стоимости добытого сырья, возникающей при благоприятной ценовой конъюнктуре мировых рынков.

    «Это хороший пример того, как законодатель пытается пополнить федеральный бюджет не за счет обычных граждан, а за счет бизнеса, причем весьма прибыльного», – сказала Кавшар.

    Параллельно с бюджетной работой комитет занимался вопросами пенсионного обеспечения, социальных выплат и защиты трудовых прав. В частности, рассматривались предложения по совершенствованию пенсионного и социального обеспечения жителей Донбасса и Новороссии.

    В сфере трудовых отношений комитет рассмотрел предложения об установлении сроков, в которые работодатели должны предоставлять профсоюзам информацию для защиты прав работников. Также обсуждались гарантии оплаты труда и компенсаций для вахтовиков, в том числе при увольнении до окончания учетного периода.

    В первый месяц работы нового созыва собственные инициативы представила и фракция ЛДПР. Они касаются проблем ЖКХ, контроля за выплатами иностранным работникам и поддержки начинающего бизнеса. В частности, депутаты предложили сократить с 30 до 20 дней срок рассмотрения жалоб граждан на проблемы в сфере ЖКХ. Другая инициатива предусматривает перевод зарплат иностранным работникам только на счета в российских банках. Авторы считают, что это сделает выплаты прозрачнее и упростит контроль за уплатой налогов и страховых взносов.

    Кроме того, фракция намерена продвигать инициативы в миграционной сфере, в том числе добиваться сокращения отдельных мер поддержки для иностранцев. Высвободившиеся средства ЛДПР предлагает направлять на поддержку российских граждан, особенно с учетом ограниченности бюджета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан.

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    2 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования

    Казахстан решил ограничить ввоз машин старше пяти лет и ниже класса «Евро-5»

    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство транспорта Казахстана утвердило приказ, согласно которому с 30 декабря в республику запретят ввозить для личного пользования автомобили старше пяти лет и с экологическим классом ниже «Евро-5».

    В Казахстан перестанут пропускать машины, не соответствующие новым экологическим и возрастным нормам, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный приказ министерства транспорта республики.

    В документе подчеркивается, что транспортные средства, предназначенные для личного пользования, должны иметь экологический класс не ниже «Евро-5», устанавливающего допустимые уровни вредных выбросов. Машины, нарушающие хотя бы одно из предписанных правил, не допустят к движению по дорогам страны.

    Возраст автомобиля будет рассчитываться исключительно с даты его выпуска на заводе, а не с момента приобретения или первичной регистрации. Новые ограничения вступят в законную силу 30 декабря этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских машин в ЕС увеличился в три раза на фоне ожидания ограничений на ввоз.

    На прошлой неделе Пекин и Брюссель установили квоту на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза.

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    3 ноября 2026, 09:20 • Новости дня
    Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье подготовили к запуску в 2027 году

    «Автодом» запланировал запуск бывшего завода Mercedes-Benz на 2027 год

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший завод концерна Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» возобновит работу с новым производственным партнером в первом квартале 2027 года, сообщил гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

    Производственная площадка в Московской области сейчас готовится к полноценному перезапуску. Выпуск автомобилей на предприятии начнется с участием нового партнера, рассказал Ольховский «Газете.Ru».

    «Площадка готовится под запуск с новым партнером в I квартале 2027 года. Все оборудование Mercedes-Benz цело и упаковано согласно техническим рекомендациям. Безусловно, завод будет выпускать автомобили», – заявил он.

    По его словам, российский автомобильный рынок в настоящее время находится в стадии стабилизации марок и моделей, а к 2027 году произойдет окончательное формирование ассортимента на следующие четыре-пять лет. После запуска производств усилия автоконцернов будут направлены на локализацию компонентов.

    Группа компаний «Автодом» приобрела предприятие вместе с другими российскими активами немецкого автоконцерна в 2023 году. Летом 2024 года на заводе стартовал выпуск автомобилей Exeed, и к настоящему времени там произвели около 16,4 тыс. кроссоверов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев анонсировал старт производства представительских автомобилей на заводе в Петербурге. Летом гендиректор автозавода «Москвич» Елена Фролова сообщила о планах запустить сборку гибридных машин. В марте покинувшая российский рынок компания Mercedes-Benz зарегистрировала в стране новый товарный знак.

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    1 ноября 2026, 07:51 • Новости дня
    Песков допустил появление новой Volga в гараже Путина

    Песков допустил появление нового автомобиля Volga в гараже Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый автомобиль Volga может появиться в президентском гараже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Может», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, может ли новая Volga появиться в гараже президента России Владимира Путина.

    Песков напомнил, что Путин сам протестировал автомобиль и машина ему понравилась.

    В августе Путин сел за руль новой Volga во время поездки в Нижний Новгород. Президент отметил, что автомобиль легко управляется, и похвалил звукоизоляцию салона.

    Автомобили Volga выпускает компания «Производство легковых автомобилей» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Продажи стартовали 19 июня. В линейку бренда входят флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду продажи автомобилей Volga впервые обошли результаты «Москвича». В августе президент Путин с юмором воспринял удивление сотрудников нижегородского автокластера, увидевших его за рулем новой Volga.

    Видео тест-драйва Volga президентом Владимиром Путиным смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    2 ноября 2026, 14:06 • Новости дня
    Завод «АГР» в Петербурге запустил производство кроссоверов Votour V5

    В Петербурге начался полный цикл сборки кроссоверов нового бренда Votour

    Tекст: Денис Тельманов

    На заводе холдинга «АГР» в Сестрорецке стартовало производство полного цикла городских кроссоверов Votour V5, созданных в партнерстве с компанией Defetoo.

    Выпуск автомобиля Votour V5 расширит производственную программу предприятия в Петербурге, где ранее началась сборка моделей Tenet Plus L4. Votour стал вторым брендом, производство которого организовано на этой площадке в рамках стратегического партнерства, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение холдинга «АГР».

    В первой половине 2026 года на заводе прошла масштабная модернизация ключевых цехов. В сварочном производстве задействовано 175 роботов, в цехе окраски работают еще 54. На линии сборки внедрены автономные транспортные средства, а для контроля качества применяются системы машинного зрения.

    Новый кроссовер открывает серию V, объединяющую автомобили для городских и загородных поездок. Продажи модели стартуют в ноябре, технические характеристики и комплектации производитель объявит в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первую модель нового автомобильного бренда Votour назвали кроссовером V5.

    На прошлой неделе холдинг «АГР» и компания Defetoo объявили о выводе марки Votour на российский рынок.

    Летом на мощностях холдинга «АГР» в Шушарах стартовал выпуск седанов Tenet A8.

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    2 ноября 2026, 13:33 • Новости дня
    Володин заявил об эффективности принятых мер в сфере миграционной политики

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что количество выдворений совершивших правонарушения мигрантов из России за последние полтора года увеличилось в 2,6 раза.

    По словам Володина, с 2024 года в России приняли 32 федеральных закона в сфере миграции, 21 из которых инициировали депутаты.

    «Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать нашу историю, традиции, культуру и беспрекословно соблюдать закон», – приводятся на сайте Госдумы слова Володина.

    Он отметил, что с 3 ноября вступают в силу изменения в законодательство, которые расширяют перечень статей Кодекса об административных правонарушениях. Теперь иностранцам помимо штрафов грозит выдворение за ряд дополнительных нарушений.

    В частности, причиной для депортации может стать нарушение общественного порядка, неповиновение полиции или пограничникам, а также распространение в интернете оскорбительной информации. Кроме того, мигрантов будут выдворять за дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к санкциям против страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полицейские выявили более 340 нарушивших миграционное законодательство иностранцев в ходе рейдов в Подмосковье.

    В субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о расширении более чем в два раза перечня правонарушений для выдворения иностранцев из России.

    До этого Володин сообщил о вступлении в силу законов о контроле за доходами трудовых мигрантов.

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    3 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Госдума и Минюст начали разработку законопроекта о традиционных ценностях

    Останина: Госдума и Минюст готовят законопроект о традиционных ценностях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила о совместной с Минюстом разработке законопроекта о традиционных ценностях для определения понятий хорошего и плохого.

    «Сейчас вместе с Минюстом мы все-таки работаем над законопроектом с тем, чтобы как у Маршака, у Чуковского понимали, что такое хорошо, а что такое плохо», – цитирует Останину РИА «Новости».

    По ее словам, изначально возникали сомнения в необходимости отдельного закона на эту тему, поскольку уважение к старшим, патриотизм и историческая память казались очевидными вещами. Однако для некоторых граждан эти понятия оказались неочевидными, подчеркнула парламентарий.

    Депутат добавила, что указ президента Владимира Путина о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей стал своеобразным мерилом для законодателей и общественной жизни в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре зампред правительства Татьяна Голикова заявила о разработке нового плана мероприятий по сохранению традиционных ценностей.

    В августе помощник президента Алексей Дюмин сообщил о планах посвятить заседание комиссии Госсовета вопросам сохранения исторической памяти.

    В июле председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о принятии 33 федеральных законов для защиты традиционных духовных ценностей.

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    2 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    ГАИ Москвы огласила чек-лист для подготовки автомобиля к холодам

    ГАИ Москвы дала советы по подготовке автомобиля к зиме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Смена летней резины на зимнюю, проверка протектора и тормозов вошли в чек-лист готовности автомобиля к холодам от столичной Госавтоинспекции.

    «Вот короткий чек-лист, чтобы автомобиль был готов к холодам: смените летнюю резину на зимнюю, проверьте износ протектора», – говорится в сообщении ГАИ Москвы в MAX.

    В перечень также входят проверка тормозов, аккумулятора, световых приборов, уплотнителей и замков.

    «Залейте незамерзающую жидкость и проверьте состояние щеток стеклоочистителей», – посоветовали в инспекции.

    В ведомстве напомнили, что с похолоданием возрастают риски на дороге из-за потери летней резиной эластичности и увеличения тормозного пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее автоюрист Лев Воропаев назвал смену летней резины на зимнюю в ноябре необязательной по действующим правилам.

    Также вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев сообщил о маскировке осенних схем телефонных и сетевых мошенников под подготовку автомобилей к зиме.

    Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин рассказал о принятии плана мероприятий для реализации Стратегии безопасности на дорогах до 2030 года.

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    2 ноября 2026, 05:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили право некоторых россиян на получение двух пенсий

    Депутат Лантратова: Военные пенсионеры и инвалиды СВО могут получать две пенсии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые категории граждан, включая военных пенсионеров с достаточным гражданским стажем и инвалидов СВО, имеют право на оформление двух пенсий одновременно, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

    Военные пенсионеры могут добавить страховую пенсию к ведомственной, если достигли общего пенсионного возраста, накопили 15 лет гражданского стажа и 30 пенсионных коэффициентов, сказала Лантратова ТАСС.

    Гражданская пенсия в этом случае назначается без фиксированной выплаты, составляющей в 2026 году около 9,5 тыс. рублей.

    Второе исключение касается граждан, получивших инвалидность после военной травмы, включая добровольцев и участников спецоперации.

    «Они получают пенсию по инвалидности и одновременно страховую пенсию по старости», – пояснила Лантратова.

    Такое же право предоставляется инвалидам – участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

    Правом на две пенсии также обладают родители военнослужащих, погибших по призыву или умерших из-за военной травмы после увольнения, их дети с инвалидностью I и II группы, а также не вступившие в новый брак вдовы. Наряду с обычной пенсией они могут получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, две пенсии положены космонавтам и летчикам-испытателям.

    Проверить право на вторую выплату можно, обратившись в клиентскую службу Социального фонда или подав заявление через «Госуслуги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число пенсионеров в России превысило 40,5 млн человек. В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин анонсировал возможность получения двойной выплаты некоторыми российскими пенсионерами в декабре. В сентябре российским пенсионерам пообещали увеличить выплаты за счет удвоения фиксированной части страховой пенсии.

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    2 ноября 2026, 09:30 • Новости дня
    В России подорожали автомобили марок Volga, Peugeot и Changan

    Эксперт Мосеев: В России подорожали автомобили Volga, Peugeot и Changan

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России изменились цены на ряд автомобилей, в частности, модели Volga и Peugeot подорожали, а Changan и Tank пересмотрели скидки, сообщил автомобильный эксперт Олег Мосеев.

    Автомобильный эксперт Олег Мосеев совместно с CARgument обратил внимание на обновления в прайс-листах дистрибьюторов за прошедшую неделю. По его словам, автомобили Volga C50 и Peugeot 4008 подорожали, а Tank сократил скидки на 500 HEV, пишут СМИ«Российская газета».

    Tank пересмотрел скидки на комплектации 2026 года: скидка на комплектацию Techno Premium 500 HEV отменена, а на City Premium снизилась на 100 тыс. рублей. Volga подняла цены на все комплектации C50 2026 года на 60 тыс. рублей. Peugeot поднял цену на комплектацию Charm 4008 2026 года на 200 тыс. рублей, до 4,499 млн рублей.

    Кроме того, Avatr начал продажи гибридного кроссовера 07 по цене от 6,6 до 7 млн рублей в зависимости от комплектации.

    Changan отменил или сократил прямые скидки на кроссоверы CS75 Plus и UNI-K iDD, а также лифтбек UNI-V в России, сообщает издание.  «Автоновости дня». Автомобили стали на 100–300 тыс. рублей менее доступными, хотя рекомендованные розничные цены остались прежними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее коммерческий директор бренда Aurus Артем Юсупов заявил о стартовой стоимости рестайлинговой версии автомобиля Aurus Senat в 48,5 млн рублей.

    Также российский автомобильный рынок пополнили 26 новых моделей автомобилей.

    Кроме того, летние автомобильные шины подешевели на российском рынке на фоне увеличения доли китайской продукции.

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