Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Мошенники начали маскировать схемы обмана под школьные сборы и уплату налогов
ВТБ: Осенью мошенники начали маскироваться под школьные сборы и уплату налогов
Осенние схемы телефонных и сетевых мошенников маскируются под школьные сборы, налоговые уведомления и подготовку автомобилей к зиме, сообщил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
ВТБ проанализировал сезонные сценарии обмана и пришел к выводу, что злоумышленники перестали придумывать новые поводы, используя актуальную повестку. Они маскируют угрозы под бытовые ситуации: поиск подработки, сезонные распродажи, вакцинацию, передает РИА «Новости».
В школьных чатах злоумышленники от имени родителей просят перевести деньги на подарки учителям. Для водителей создаются клоны интернет-магазинов шин с заниженными ценами, которые исчезают после внесения предоплаты. Кроме того, используются фальшивые уведомления о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозами судом, ведущие на поддельные сайты для сбора данных банковских карт.
Студентам предлагают легкий заработок, после чего просят оформить «зарплатную карту» на фишинговом сайте. Во время распродаж в мессенджерах рассылают фальшивые сертификаты, а под видом поликлиник собирают личные данные под предлогом записи на вакцинацию от гриппа. Банк порекомендовал россиянам проверять информацию только в официальных каналах и не вводить пароли на сомнительных ресурсах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Российском союзе туриндустрии предупредили о мошеннических предложениях путевок в преддверии осенних школьных каникул.
Ранее специалисты Роскачества рассказали об обмане с организацией школьных праздников.
Кроме того, злоумышленники начали предлагать россиянам фиктивные туры на майские праздники.