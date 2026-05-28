В Роскачестве предупредили о мошенническом «выпускном под ключ»

Tекст: Катерина Туманова

«Центр цифровой экспертизы Роскачества фиксирует новую волну мошеннических схем, нацеленных на родителей выпускников. Злоумышленники предлагают организовать праздник под ключ со скидкой до 50%, берут предоплату и исчезают», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

По словам экспертов, в закрытых чатах и тематических группах появились объявления о проведении выпускных по низким ценам. Родителям предлагают полный пакет: праздничное меню, ведущего, фотографа и даже шоу-программу для выпускников.

«Не желая упустить «уникальную возможность», родители переводят предоплату – от нескольких десятков до сотен тысяч рублей», – указали специалисты.

При этом аферисты торопят клиентов, ссылаясь на сжатые сроки действия акций. Как только деньги поступают на счет, злоумышленники блокируют чаты и удаляют свои предложения. Вернуть потерянные средства в таких случаях практически невозможно.

Эксперты советуют тщательно проверять площадки, читать отзывы и не переводить деньги без официального договора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпросвещения предупредили о мошеннических семах перед ЕГЭ. Рособрнадзор предупредил о том, что мошенники начали торговать фальшивыми ответами на ЕГЭ. Мошенники перед каникулами стали предлагать подросткам псевдоподработку.