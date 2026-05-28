Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.14 комментариев
В Роскачестве предупредили о мошенническом «выпускном под ключ»
Злоумышленники в сезон выпускных предлагают организовать школьные праздники с хорошей скидкой, однако после получения крупной предоплаты бесследно исчезают, предупредили специалисты Роскачества.
«Центр цифровой экспертизы Роскачества фиксирует новую волну мошеннических схем, нацеленных на родителей выпускников. Злоумышленники предлагают организовать праздник под ключ со скидкой до 50%, берут предоплату и исчезают», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
По словам экспертов, в закрытых чатах и тематических группах появились объявления о проведении выпускных по низким ценам. Родителям предлагают полный пакет: праздничное меню, ведущего, фотографа и даже шоу-программу для выпускников.
«Не желая упустить «уникальную возможность», родители переводят предоплату – от нескольких десятков до сотен тысяч рублей», – указали специалисты.
При этом аферисты торопят клиентов, ссылаясь на сжатые сроки действия акций. Как только деньги поступают на счет, злоумышленники блокируют чаты и удаляют свои предложения. Вернуть потерянные средства в таких случаях практически невозможно.
Эксперты советуют тщательно проверять площадки, читать отзывы и не переводить деньги без официального договора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпросвещения предупредили о мошеннических семах перед ЕГЭ. Рособрнадзор предупредил о том, что мошенники начали торговать фальшивыми ответами на ЕГЭ. Мошенники перед каникулами стали предлагать подросткам псевдоподработку.