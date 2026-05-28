Азаров заявил об участии спецслужб Запада в атаке ВСУ на Старобельск

Tекст: Катерина Туманова

«Я думаю, что [страны Запада] причастны. Потому что, во-первых, те беспилотники, которые были направлены, они шли, минуя все российские системы ПВО, значит, кто-то проводил. А проводить можно, только имея данные космической разведки, это же волна - целых 16 беспилотников, попробуй-ка их мимо ПВО проведи», – поделился он с ТАСС.

Азаров добавил, что дроны ВСУ провели «исключительно благодаря вмешательству западных спецслужб».

«Я думаю, что они, собственно говоря, и управляли этой провокацией», – сказал он.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, не менее 60 пострадали.

